https://ria.ru/20240527/zayavlenie-1948653591.html

Путин и Мирзиеев подписали совместное заявление

Путин и Мирзиеев подписали совместное заявление - РИА Новости, 27.05.2024

Путин и Мирзиеев подписали совместное заявление

Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписали совместное заявление по итогам переговоров в Ташкенте. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T14:48

2024-05-27T14:48

2024-05-27T16:28

узбекистан

россия

ташкент

владимир путин

шавкат мирзиеев

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948673831_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_99a0625fac64cc58ca3489cc16744af4.jpg

ТАШКЕНТ, 27 мая — РИА Новости. Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписали совместное заявление по итогам переговоров в Ташкенте.Встреча на высшем уровне прошла в загородной резиденции Мирзиеева "Куксарой". Лидеры сначала беседовали в узком формате, а затем разговор продолжился в расширенном составе с участием делегаций двух стран. В общей сложности российско-узбекистанские переговоры продлились около трех часов. По итогу представители обеих стран подписали ряд документов, в частности:Москва и Ташкент также среди прочего приняли меморандум о взаимодействии в области транспортного машиностроения, план мероприятий по увеличению взаимной торговли и программу сотрудничества по увеличению турпотока, а также подписали соглашение об организации производства химической продукции в республике.Повышение товарооборотаНа переговорах лидеры двух стран согласовали повышение товарооборота до 30 миллиардов долларов. Мирзиеев заверил, что Россия традиционно остается крупным торговым партнером Узбекистана. По его словам, товарооборот между странами с начала года вырос на 30%, а за последние семь лет он увеличился в 2,5 раза. При этом кардинально изменилась его структура с повышением доли продукции с высокой добавленной стоимостью.Президент Узбекистана добавил, что в России в ближайшее время начнет работать торговое представительство республики."Считаем важным продолжить на экспертном уровне работу по оценке и выявлению дополнительных резервов для увеличения товарооборота, в том числе в рамках программ импортозамещения", — отметил он.В свою очередь, Путин заявил, что Москва ценит существенный вклад, который граждане Узбекистана вносят в развитие экономики России. Речь идет в первую очередь о сферах строительства, ЖКХ и транспорта."И конечно, их денежные переводы на родину, надеюсь, являются серьезным подспорьем для экономики Узбекистана, для семей в самых разных регионах страны", — подчеркнул президент.Он добавил, что Москва и Ташкент готовы работать над углублением торгового сотрудничества и товарооборот можно увеличить еще. Кроме того, обе страны последовательно переходят на расчеты в национальных валютах: доля рубля в коммерческих сделках по итогам прошлого года составила 58% и продолжает расти, отметил Путин.Сотрудничество в энергетикеГлава государства также назвал Москву важным стратегическим партнером в поставках газа, нефти и нефтепродуктов. Он подчеркнул, что благодаря поддержке Владимира Путина с прошлого года Узбекистан начал прием российского голубого топлива по действующему трубопроводу в реверсном режиме."Есть договоренность о модернизации газотранспортной системы, увеличении объемов поставок газа, нефти и нефтепродуктов, реализации проектов с ведущими российскими компаниями по переработке углеводородов", — добавил Мирзиеев.Помимо этого, Москва и Ташкент договорились о создании в республике АЭС малой мощности. По словам президента Узбекистана, соответствующее соглашение будет подписано сегодня. Он отметил, что условия и технические аспекты этого проекта давно обсуждались на уровне экспертов и между двумя странами есть взаимопонимание и готовность ускорить его реализацию.Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что Россия надежно и на выгодных условиях снабжает Узбекистан энергоресурсами, тем самым содействуя стабильной работе энергетически емких отраслей сельского хозяйства и коммунальной сферы. Он добавил, что у обеих стран также есть хорошие перспективы сотрудничества в гидроэнергетике. По словам президента, "Росгидро" оказывает содействие Узбекистану в создании мощностей маневренной генерации, которые помогут выравнивать энергобаланс страны и обеспечивать бесперебойную работу всей энергосистемы. Также на повестке дня стоит разработка двух гидроаккумулирующих электростанций на озерах совокупной мощностью 1 ГВт."Это такой хороший, серьезный вклад будет в энергетику Узбекистана", — заявил глава государства.Говоря о создании атомной электростанции в Узбекистане, он отметил, что технологии, которые будут использовать для ее строительства, отвечают строгим требованиям безопасности и защиты окружающей среды.Взаимодействие на международной аренеКроме того, Мирзиеев заявил о необходимости продолжать сотрудничество с Москвой на многосторонних площадках, включая ООН, СНГ и ШОС. По его словам, Узбекистан выступает за дальнейшее развитие активного политического диалога и обмена с Россией. Ташкент также намерен продолжать и расширять интенсивные системные контакты на уровне парламентов, правительств, министров, ведомств, регионов, общественности, экспертных и деловых кругов.Президент Узбекистана добавил, что вместе с Путиным они прошлись по всем пунктам повестки дня, отдельно остановившись на выполнении принятых поручений по прошлогодней встрече в Москве. Кроме того, лидеры двух стран проанализировали результаты совместной работы в торговле, промышленной кооперации и энергетике.Президент России прилетел в Узбекистан накануне с государственным визитом. В понедельник прошли двусторонние переговоры на высшем уровне. Путин отметил, что эта поездка стала одной из первых после выборов в марте и формирования правительства. "И хочу сказать, что даже за этот период времени, когда у нас происходили эти изменения, все-таки партнерство у нас не прекращалось благодаря тому уровню, который был достигнут в наших отношениях за предыдущее время", — подчеркнул он.Президент России поблагодарил Мирзиеева за приглашение посетить республику и назвал прошедшие переговоры конструктивными.

https://ria.ru/20240527/putin-1948614925.html

https://ria.ru/20240527/ukraina-1948660024.html

https://ria.ru/20240527/lada-1948662755.html

https://ria.ru/20240526/monument-1948481647.html

https://ria.ru/20240527/putin-1948599821.html

https://ria.ru/20240527/kadyrov-1948599266.html

https://ria.ru/20240527/mgtu-1948654004.html

https://ria.ru/20240526/diplomatiya-1948125120.html

узбекистан

россия

ташкент

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Подписание документов в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Узбекистан Делегации России и Узбекистана утвердили свыше 20 документов - соглашений, меморандумов и протоколов - в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Ташкент. Главы обоих государств перед этим подписали совместное заявление. 2024-05-27T14:48 true PT0M34S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

узбекистан, россия, ташкент, владимир путин, шавкат мирзиеев, в мире