https://ria.ru/20240527/zasedanie-1948648144.html

Союзные парламентарии проведут 17 июня в Белоруссии заседание сессии

Союзные парламентарии проведут 17 июня в Белоруссии заседание сессии - РИА Новости, 27.05.2024

Союзные парламентарии проведут 17 июня в Белоруссии заседание сессии

Сессия Парламентского Собрания Союза Белоруссии и РФ пройдет 17 июня на белорусской территории, сообщил в понедельник в Минске посол России в республике Борис... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T14:37

2024-05-27T14:37

2024-05-27T14:37

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

россия

минск

борис грызлов

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МИНСК, 27 мая – РИА Новости. Сессия Парламентского Собрания Союза Белоруссии и РФ пройдет 17 июня на белорусской территории, сообщил в понедельник в Минске посол России в республике Борис Грызлов. "У нас два раза в год проходят сессии. В декабре была в Москве сессия, 17 июня теперь уже здесь будет, в Беларуси. На этих сессиях обсуждаются важные вопросы, их ставит жизнь", - сказал Грызлов во время встречи со спикером нижней палаты белорусского парламента Игорем Сергеенко. "В ситуации, когда коллективный Запад угрожает не только экономической безопасности, но и суверенитету наших стран… действия парламентариев очень важны, у нас должна быть молниеносная реакция на принятие законов, которые обеспечат возможность управления этой ситуацией для наших президентов, правительств. Так что такая деятельность очень важна", - подчеркнул дипломат.

https://ria.ru/20240524/tovarooborot-1948031590.html

белоруссия

россия

минск

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Артем Смирнов

белоруссия, россия, минск, борис грызлов