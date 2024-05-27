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Союзные парламентарии проведут 17 июня в Белоруссии заседание сессии - РИА Новости, 27.05.2024
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14:37 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/zasedanie-1948648144.html
Союзные парламентарии проведут 17 июня в Белоруссии заседание сессии
Союзные парламентарии проведут 17 июня в Белоруссии заседание сессии - РИА Новости, 27.05.2024
Союзные парламентарии проведут 17 июня в Белоруссии заседание сессии
Сессия Парламентского Собрания Союза Белоруссии и РФ пройдет 17 июня на белорусской территории, сообщил в понедельник в Минске посол России в республике Борис... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T14:37
2024-05-27T14:37
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
россия
минск
борис грызлов
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МИНСК, 27 мая – РИА Новости. Сессия Парламентского Собрания Союза Белоруссии и РФ пройдет 17 июня на белорусской территории, сообщил в понедельник в Минске посол России в республике Борис Грызлов. "У нас два раза в год проходят сессии. В декабре была в Москве сессия, 17 июня теперь уже здесь будет, в Беларуси. На этих сессиях обсуждаются важные вопросы, их ставит жизнь", - сказал Грызлов во время встречи со спикером нижней палаты белорусского парламента Игорем Сергеенко. "В ситуации, когда коллективный Запад угрожает не только экономической безопасности, но и суверенитету наших стран… действия парламентариев очень важны, у нас должна быть молниеносная реакция на принятие законов, которые обеспечат возможность управления этой ситуацией для наших президентов, правительств. Так что такая деятельность очень важна", - подчеркнул дипломат.
https://ria.ru/20240524/tovarooborot-1948031590.html
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белоруссия, россия, минск, борис грызлов
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Россия, Минск, Борис Грызлов

Союзные парламентарии проведут 17 июня в Белоруссии заседание сессии

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Борис Грызлов
Чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Борис Грызлов
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МИНСК, 27 мая – РИА Новости. Сессия Парламентского Собрания Союза Белоруссии и РФ пройдет 17 июня на белорусской территории, сообщил в понедельник в Минске посол России в республике Борис Грызлов.
"У нас два раза в год проходят сессии. В декабре была в Москве сессия, 17 июня теперь уже здесь будет, в Беларуси. На этих сессиях обсуждаются важные вопросы, их ставит жизнь", - сказал Грызлов во время встречи со спикером нижней палаты белорусского парламента Игорем Сергеенко.
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"В ситуации, когда коллективный Запад угрожает не только экономической безопасности, но и суверенитету наших стран… действия парламентариев очень важны, у нас должна быть молниеносная реакция на принятие законов, которые обеспечат возможность управления этой ситуацией для наших президентов, правительств. Так что такая деятельность очень важна", - подчеркнул дипломат.
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииБелоруссияРоссияМинскБорис Грызлов
 
 
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