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ЕС резко нарастил закупки железа, стали и алюминия из России - РИА Новости, 27.05.2024
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05:27 27.05.2024 (обновлено: 10:29 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/zakupki-1948517561.html
ЕС резко нарастил закупки железа, стали и алюминия из России
ЕС резко нарастил закупки железа, стали и алюминия из России - РИА Новости, 27.05.2024
ЕС резко нарастил закупки железа, стали и алюминия из России
Евросоюз в марте увеличил закупки российских железа, стали и алюминия, в основном это произошло благодаря кратному росту спроса со стороны Бельгии и Германии,... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T05:27
2024-05-27T10:29
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Евросоюз в марте увеличил закупки российских железа, стали и алюминия, в основном это произошло благодаря кратному росту спроса со стороны Бельгии и Германии, следует из расчетов РИА Новости по данным европейской статистики. Так, Москва в марте стала вторым основным поставщиком железа и стали в Евросоюз, нарастив экспорт в 1,7 раза в месячном выражении — до 328 миллионов евро. Это стало максимумом с мая 2023 года, когда страны объединения закупили этих металлов на 369 миллионов евро. Главным покупателем стала Бельгия, которая за первый месяц весны нарастила закупки в 3,5 раза — до 130,5 миллиона евро. Это стало крупнейшей закупкой для страны с июня 2022-го. Италия нарастила закупки на четверть — до 85 миллионов евро, а Дания — на 30%, до 35,1 миллиона евро. В пятерку крупнейших покупателей также входят Чехия (23 миллиона евро) и Нидерланды (20 миллионов евро). Одновременно Венгрия возобновила покупки после четырехмесячного перерыва, закупив железа и стали на 13,7 миллиона евро. В то же время поставки алюминия выросли на 29% месяц к месяцу — до 91,4 миллиона евро, что стало максимумом с октября прошлого года. Прирост произошел за счет наращивания покупок Германией — впятеро, до 22,4 миллиона евро. Также активно наращивали импорт Испания (+69%) и Польша (+21%).
https://ria.ru/20240527/reyting-1948506320.html
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экономика, бельгия, германия, россия, евросоюз
Экономика, Бельгия, Германия, Россия, Евросоюз
ЕС резко нарастил закупки железа, стали и алюминия из России

ЕС увеличил закупки российских железа, стали и алюминия из-за роста спроса

© iStock.com / BildWerkМатериалы для производства на складе
Материалы для производства на складе - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© iStock.com / BildWerk
Материалы для производства на складе. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Евросоюз в марте увеличил закупки российских железа, стали и алюминия, в основном это произошло благодаря кратному росту спроса со стороны Бельгии и Германии, следует из расчетов РИА Новости по данным европейской статистики.
Так, Москва в марте стала вторым основным поставщиком железа и стали в Евросоюз, нарастив экспорт в 1,7 раза в месячном выражении — до 328 миллионов евро. Это стало максимумом с мая 2023 года, когда страны объединения закупили этих металлов на 369 миллионов евро.
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Главным покупателем стала Бельгия, которая за первый месяц весны нарастила закупки в 3,5 раза — до 130,5 миллиона евро. Это стало крупнейшей закупкой для страны с июня 2022-го. Италия нарастила закупки на четверть — до 85 миллионов евро, а Дания — на 30%, до 35,1 миллиона евро. В пятерку крупнейших покупателей также входят Чехия (23 миллиона евро) и Нидерланды (20 миллионов евро).
Одновременно Венгрия возобновила покупки после четырехмесячного перерыва, закупив железа и стали на 13,7 миллиона евро.
В то же время поставки алюминия выросли на 29% месяц к месяцу — до 91,4 миллиона евро, что стало максимумом с октября прошлого года. Прирост произошел за счет наращивания покупок Германией — впятеро, до 22,4 миллиона евро. Также активно наращивали импорт Испания (+69%) и Польша (+21%).
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