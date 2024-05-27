https://ria.ru/20240527/zakharova-1948734449.html

В МИД еще не получили от Польши ноту по ограничению передвижения дипломатов

В МИД еще не получили от Польши ноту по ограничению передвижения дипломатов - РИА Новости, 27.05.2024

В МИД еще не получили от Польши ноту по ограничению передвижения дипломатов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости, что российская сторона пока не получала ноту польского МИД об ограничении передвижения... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T18:13

2024-05-27T18:13

2024-05-27T18:17

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россия

варшава

мария захарова

радослав сикорский

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 27 мая - РИА новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости, что российская сторона пока не получала ноту польского МИД об ограничении передвижения дипломатов РФ по стране. После получения, российская сторона изучит ее, примет ответные меры. Ранее глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что Варшава решила ограничить российским дипломатам право свободного перемещения по стране. "Детали пока не известны. Анонсирована нота польского МИД с подробностями принятого решения", - сказала Захарова. "Когда получим, изучим. И примем ответные меры, чтобы захлебнувшаяся в русофобии польская верхушка сильно пожалела о предпринятых очередных антироссийских шагах", - добавила она.

https://ria.ru/20240527/polsha-1948639766.html

россия

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в мире, россия, варшава, мария захарова, радослав сикорский, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)