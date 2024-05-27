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В МИД еще не получили от Польши ноту по ограничению передвижения дипломатов - РИА Новости, 27.05.2024
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18:13 27.05.2024 (обновлено: 18:17 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/zakharova-1948734449.html
В МИД еще не получили от Польши ноту по ограничению передвижения дипломатов
В МИД еще не получили от Польши ноту по ограничению передвижения дипломатов - РИА Новости, 27.05.2024
В МИД еще не получили от Польши ноту по ограничению передвижения дипломатов
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости, что российская сторона пока не получала ноту польского МИД об ограничении передвижения... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T18:13
2024-05-27T18:17
в мире
россия
варшава
мария захарова
радослав сикорский
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 27 мая - РИА новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости, что российская сторона пока не получала ноту польского МИД об ограничении передвижения дипломатов РФ по стране. После получения, российская сторона изучит ее, примет ответные меры. Ранее глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что Варшава решила ограничить российским дипломатам право свободного перемещения по стране. "Детали пока не известны. Анонсирована нота польского МИД с подробностями принятого решения", - сказала Захарова. "Когда получим, изучим. И примем ответные меры, чтобы захлебнувшаяся в русофобии польская верхушка сильно пожалела о предпринятых очередных антироссийских шагах", - добавила она.
https://ria.ru/20240527/polsha-1948639766.html
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в мире, россия, варшава, мария захарова, радослав сикорский, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Варшава, Мария Захарова, Радослав Сикорский, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД еще не получили от Польши ноту по ограничению передвижения дипломатов

МИД изучит ноту от Польши об ограничении передвижения дипломатов после получения

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости, что российская сторона пока не получала ноту польского МИД об ограничении передвижения дипломатов РФ по стране. После получения, российская сторона изучит ее, примет ответные меры.
Ранее глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что Варшава решила ограничить российским дипломатам право свободного перемещения по стране.
"Детали пока не известны. Анонсирована нота польского МИД с подробностями принятого решения", - сказала Захарова.
"Когда получим, изучим. И примем ответные меры, чтобы захлебнувшаяся в русофобии польская верхушка сильно пожалела о предпринятых очередных антироссийских шагах", - добавила она.
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В миреРоссияВаршаваМария ЗахароваРадослав СикорскийМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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