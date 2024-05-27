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Захарова о вето на закон об иноагентах: демократии нет в США, а не в Грузии - РИА Новости, 27.05.2024
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14:25 27.05.2024 (обновлено: 14:42 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/zakharova-1948643163.html
Захарова о вето на закон об иноагентах: демократии нет в США, а не в Грузии
Захарова о вето на закон об иноагентах: демократии нет в США, а не в Грузии - РИА Новости, 27.05.2024
Захарова о вето на закон об иноагентах: демократии нет в США, а не в Грузии
Параллельные ситуации с вето на грузинский законопроект об иноагентах и на законопроект об иноагентах в американском штате Джорджия показывают недемократичность РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T14:25
2024-05-27T14:42
в мире
грузия
джорджия
сша
мария захарова
саломе зурабишвили
энтони блинкен
государственный департамент сша
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Параллельные ситуации с вето на грузинский законопроект об иноагентах и на законопроект об иноагентах в американском штате Джорджия показывают недемократичность внутри США, а не в Грузии, ставя Вашингтон в сложное положение, иронично отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. Она указала, что в апреле сенат Джордии направил на подпись губернатору законопроект об иноагентах, "продемонстрировав наступление на демократию по всем фронтам". Вскоре госдеп США раскритиковал якобы "вдохновленный Кремлем" закон об иностранном влиянии в Грузии. Губернатор Джорджии Брайан Кемп наложил вето на законопроект об иноагентах в штате, "видимо, прочитав заявление госдепа и удивившись, что в его собственной Джорджии (Georgia - страна и штат по-английски - ред.) процветает "вдохновление Кремлем", добавила Захарова. "Для Госдепа наступает цугцванг. Потому что из-за вето Кемпа законопроект об иноагентах в штате Джорджия так и не был в итоге принят. А вот в Грузии комитет парламента по юридическим вопросам запустил процедуру по преодолению вето президента страны. Получается, демократии нет именно в американской Джорджии, а не в Грузии, и что теперь с собственным позором делать, Вашингтон не понимает", - написала она. Захарова напомнила, что в прошлом многих смешили американцы, путавшие Грузию и Джорджию в соцсетях. "Похоже, теперь это стало проблемой уже не внешней, а внутренней политики США", - с иронией добавила официальный представитель МИД РФ. Парламент Грузии 14 мая принял закон "О прозрачности иностранного влияния" в третьем, окончательном чтении, несмотря на уличные протесты. Президент Грузии Саломе Зурабишвили 18 мая наложила вето на закон об иноагентах, назвав его "российским" и "неконституционным". Для преодоления президентского вето парламенту нужно простое большинство голосов. Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США объявляют о всестороннем пересмотре двухстороннего сотрудничества с Грузией в связи с законом об иноагентах и вводят новую политику по введению визовых ограничений. В правящей партии Грузии назвали решение США комическим и беспрецедентным и отметили, что политика шантажа угроз не соответствует духу стратегического партнерства.
https://ria.ru/20240503/gruziya-1943602252.html
https://ria.ru/20240527/zakharova-1948545765.html
https://ria.ru/20240514/zakharova-1946012996.html
грузия
джорджия
сша
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в мире, грузия, джорджия, сша, мария захарова, саломе зурабишвили, энтони блинкен, государственный департамент сша
В мире, Грузия, Джорджия, США, Мария Захарова, Саломе Зурабишвили, Энтони Блинкен, Государственный департамент США, В мире
В мире
Захарова о вето на закон об иноагентах: демократии нет в США, а не в Грузии

Захарова: вето на грузинский законопроект ставит США в сложное положение

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Параллельные ситуации с вето на грузинский законопроект об иноагентах и на законопроект об иноагентах в американском штате Джорджия показывают недемократичность внутри США, а не в Грузии, ставя Вашингтон в сложное положение, иронично отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Она указала, что в апреле сенат Джордии направил на подпись губернатору законопроект об иноагентах, "продемонстрировав наступление на демократию по всем фронтам". Вскоре госдеп США раскритиковал якобы "вдохновленный Кремлем" закон об иностранном влиянии в Грузии. Губернатор Джорджии Брайан Кемп наложил вето на законопроект об иноагентах в штате, "видимо, прочитав заявление госдепа и удивившись, что в его собственной Джорджии (Georgia - страна и штат по-английски - ред.) процветает "вдохновление Кремлем", добавила Захарова.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
Премьер Грузии отказался от визита в США из-за требований Вашингтона
3 мая, 06:16
"Для Госдепа наступает цугцванг. Потому что из-за вето Кемпа законопроект об иноагентах в штате Джорджия так и не был в итоге принят. А вот в Грузии комитет парламента по юридическим вопросам запустил процедуру по преодолению вето президента страны. Получается, демократии нет именно в американской Джорджии, а не в Грузии, и что теперь с собственным позором делать, Вашингтон не понимает", - написала она.
Захарова напомнила, что в прошлом многих смешили американцы, путавшие Грузию и Джорджию в соцсетях.
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Захарова отреагировала на слова президента Эстонии о России
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"Похоже, теперь это стало проблемой уже не внешней, а внутренней политики США", - с иронией добавила официальный представитель МИД РФ.
Парламент Грузии 14 мая принял закон "О прозрачности иностранного влияния" в третьем, окончательном чтении, несмотря на уличные протесты. Президент Грузии Саломе Зурабишвили 18 мая наложила вето на закон об иноагентах, назвав его "российским" и "неконституционным". Для преодоления президентского вето парламенту нужно простое большинство голосов. Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США объявляют о всестороннем пересмотре двухстороннего сотрудничества с Грузией в связи с законом об иноагентах и вводят новую политику по введению визовых ограничений. В правящей партии Грузии назвали решение США комическим и беспрецедентным и отметили, что политика шантажа угроз не соответствует духу стратегического партнерства.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Захарова прокомментировала заявление Госдепа о Грузии
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В миреВ миреГрузияДжорджияСШАМария ЗахароваСаломе ЗурабишвилиЭнтони БлинкенГосударственный департамент США
 
 
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