Захарова отреагировала на слова президента Эстонии о России
Захарова ответила на слова Кариса о необходимости поставить Россию на колени
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала РИА Новости слова президента Эстонии Алара Кариса, заявившего о необходимости поставить Россию на колени.
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"А как это? Пусть покажет", — сказала она.
Такое заявление эстонский президент сделал в интервью финскому общественному вещателю Yle. По его словам, он сделает все возможное, чтобы попытаться "поставить Россию и Путина на колени", после чего можно будет начать переговоры о прекращении конфликта на Украине. Каким образом он собрался этого добиться, не уточняется.
Как написал накануне немецкий журнал Spiegel, страны Прибалтики и Польша предупредили Германию, что могут ввести войска на Украину, если ситуация заметно ухудшится для Киева из-за того, что союзники неохотно поставляют оружие.
Это не первое подобное заявление властей Эстонии. В апреле командующий силами обороны прибалтийской республики Мартин Херем заявил, что Эстония "нанесет удар" по России в случае вооруженного конфликта.
Как отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, угрозы Эстонии в отношении территорий России нельзя обсуждать серьезно.
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