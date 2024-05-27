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Захарова отреагировала на слова президента Эстонии о России - РИА Новости, 27.05.2024
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10:19 27.05.2024 (обновлено: 16:52 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/zakharova-1948545765.html
Захарова отреагировала на слова президента Эстонии о России
Захарова отреагировала на слова президента Эстонии о России - РИА Новости, 27.05.2024
Захарова отреагировала на слова президента Эстонии о России
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала РИА Новости слова президента Эстонии Алара Кариса, заявившего о необходимости поставить Россию на РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T10:19
2024-05-27T16:52
в мире
россия
мария захарова
алар карис
эстония
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала РИА Новости слова президента Эстонии Алара Кариса, заявившего о необходимости поставить Россию на колени. "А как это? Пусть покажет", — сказала она.Такое заявление эстонский президент сделал в интервью финскому общественному вещателю Yle. По его словам, он сделает все возможное, чтобы попытаться "поставить Россию и Путина на колени", после чего можно будет начать переговоры о прекращении конфликта на Украине. Каким образом он собрался этого добиться, не уточняется.Как написал накануне немецкий журнал Spiegel, страны Прибалтики и Польша предупредили Германию, что могут ввести войска на Украину, если ситуация заметно ухудшится для Киева из-за того, что союзники неохотно поставляют оружие.Это не первое подобное заявление властей Эстонии. В апреле командующий силами обороны прибалтийской республики Мартин Херем заявил, что Эстония "нанесет удар" по России в случае вооруженного конфликта.Как отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, угрозы Эстонии в отношении территорий России нельзя обсуждать серьезно.
https://ria.ru/20240523/estoniya-1947965580.html
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в мире, россия, мария захарова, алар карис, эстония
В мире, Россия, Мария Захарова, Алар Карис, Эстония
Захарова отреагировала на слова президента Эстонии о России

Захарова ответила на слова Кариса о необходимости поставить Россию на колени

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиректор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала РИА Новости слова президента Эстонии Алара Кариса, заявившего о необходимости поставить Россию на колени.
«
"А как это? Пусть покажет", — сказала она.
Такое заявление эстонский президент сделал в интервью финскому общественному вещателю Yle. По его словам, он сделает все возможное, чтобы попытаться "поставить Россию и Путина на колени", после чего можно будет начать переговоры о прекращении конфликта на Украине. Каким образом он собрался этого добиться, не уточняется.
Как написал накануне немецкий журнал Spiegel, страны Прибалтики и Польша предупредили Германию, что могут ввести войска на Украину, если ситуация заметно ухудшится для Киева из-за того, что союзники неохотно поставляют оружие.
Это не первое подобное заявление властей Эстонии. В апреле командующий силами обороны прибалтийской республики Мартин Херем заявил, что Эстония "нанесет удар" по России в случае вооруженного конфликта.
Как отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, угрозы Эстонии в отношении территорий России нельзя обсуждать серьезно.
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