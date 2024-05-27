https://ria.ru/20240527/zakharova-1948545765.html

Захарова отреагировала на слова президента Эстонии о России

Захарова отреагировала на слова президента Эстонии о России - РИА Новости, 27.05.2024

Захарова отреагировала на слова президента Эстонии о России

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала РИА Новости слова президента Эстонии Алара Кариса, заявившего о необходимости поставить Россию на РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T10:19

2024-05-27T10:19

2024-05-27T16:52

в мире

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мария захарова

алар карис

эстония

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала РИА Новости слова президента Эстонии Алара Кариса, заявившего о необходимости поставить Россию на колени. "А как это? Пусть покажет", — сказала она.Такое заявление эстонский президент сделал в интервью финскому общественному вещателю Yle. По его словам, он сделает все возможное, чтобы попытаться "поставить Россию и Путина на колени", после чего можно будет начать переговоры о прекращении конфликта на Украине. Каким образом он собрался этого добиться, не уточняется.Как написал накануне немецкий журнал Spiegel, страны Прибалтики и Польша предупредили Германию, что могут ввести войска на Украину, если ситуация заметно ухудшится для Киева из-за того, что союзники неохотно поставляют оружие.Это не первое подобное заявление властей Эстонии. В апреле командующий силами обороны прибалтийской республики Мартин Херем заявил, что Эстония "нанесет удар" по России в случае вооруженного конфликта.Как отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, угрозы Эстонии в отношении территорий России нельзя обсуждать серьезно.

https://ria.ru/20240523/estoniya-1947965580.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, мария захарова, алар карис, эстония