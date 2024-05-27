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Орловский губернатор прокомментировал задержание своего советника - РИА Новости, 27.05.2024
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21:53 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/zaderzhanie-1948786604.html
Орловский губернатор прокомментировал задержание своего советника
Орловский губернатор прокомментировал задержание своего советника - РИА Новости, 27.05.2024
Орловский губернатор прокомментировал задержание своего советника
Губернатор Орловской области Андрей Клычков в прямом эфире прокомментировал историю со своим советником Сергеем Лежневым, который обвиняется в мошенничестве по... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T21:53
2024-05-27T21:53
происшествия
орловская область
андрей клычков
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков в прямом эфире прокомментировал историю со своим советником Сергеем Лежневым, который обвиняется в мошенничестве по факту хищения денежных средств и помещен судом под стражу. В понедельник Советский районный суд в Орле отправил Лежнева под стражу на 1 месяц. Ему вменяют статью о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере, при производстве строительных работ в рамках муниципальных контрактов на общую сумму 76 миллионов рублей. "Про Сергея Владимировича Лежнева – да, действительно, я узнал эту информацию. Для меня это, безусловно, полная неожиданность была, мне вчера все журналисты писали, спрашивали мое мнение. А здесь какое мое мнение может быть. Правоохранители занимаются, будут разбираться… Удивительно, что история двухлетней давности сегодня приобретает какие-то дополнительные обороты, но абсолютно подтвержу еще раз, что правоохранители будут разбираться, уверен, что все будет беспристрастно, спокойно, без каких-либо особенностей сделано", – сказал Клычков в прямом эфире на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Губернатор отметил, что последние два года Лежнев находился на передовой СВО, доставляя бойцам Артемовска, Авдеевки, Соледара и на другие направления фронта гуманитарный груз. По его словам, эта работа будет продолжена, и уже на 29 и 30 мая запланирована доставка новых грузов. "Сегодня ни в коем случае, несмотря на возникшие обстоятельства, а они закончатся, необходимо двигаться дальше… Перестроим немножко координацию работы, для того чтобы никакой паузы не было", – добавил Клычков.
https://ria.ru/20240524/vzyatka-1948234191.html
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происшествия, орловская область, андрей клычков, орел, артемовск
Происшествия, Орловская область, Андрей Клычков, Орел, Артемовск
Орловский губернатор прокомментировал задержание своего советника

Орловский губернатор назвал задержание своего советника полной неожиданностью

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАндрей Клычков
Андрей Клычков - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Андрей Клычков. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков в прямом эфире прокомментировал историю со своим советником Сергеем Лежневым, который обвиняется в мошенничестве по факту хищения денежных средств и помещен судом под стражу.
В понедельник Советский районный суд в Орле отправил Лежнева под стражу на 1 месяц. Ему вменяют статью о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере, при производстве строительных работ в рамках муниципальных контрактов на общую сумму 76 миллионов рублей.
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"Про Сергея Владимировича Лежнева – да, действительно, я узнал эту информацию. Для меня это, безусловно, полная неожиданность была, мне вчера все журналисты писали, спрашивали мое мнение. А здесь какое мое мнение может быть. Правоохранители занимаются, будут разбираться… Удивительно, что история двухлетней давности сегодня приобретает какие-то дополнительные обороты, но абсолютно подтвержу еще раз, что правоохранители будут разбираться, уверен, что все будет беспристрастно, спокойно, без каких-либо особенностей сделано", – сказал Клычков в прямом эфире на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Губернатор отметил, что последние два года Лежнев находился на передовой СВО, доставляя бойцам Артемовска, Авдеевки, Соледара и на другие направления фронта гуманитарный груз. По его словам, эта работа будет продолжена, и уже на 29 и 30 мая запланирована доставка новых грузов.
"Сегодня ни в коем случае, несмотря на возникшие обстоятельства, а они закончатся, необходимо двигаться дальше… Перестроим немножко координацию работы, для того чтобы никакой паузы не было", – добавил Клычков.
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