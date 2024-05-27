https://ria.ru/20240527/zaderzhanie-1948786604.html

Орловский губернатор прокомментировал задержание своего советника

Орловский губернатор прокомментировал задержание своего советника - РИА Новости, 27.05.2024

Орловский губернатор прокомментировал задержание своего советника

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в прямом эфире прокомментировал историю со своим советником Сергеем Лежневым, который обвиняется в мошенничестве по... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T21:53

2024-05-27T21:53

2024-05-27T21:53

происшествия

орловская область

андрей клычков

орел

артемовск

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков в прямом эфире прокомментировал историю со своим советником Сергеем Лежневым, который обвиняется в мошенничестве по факту хищения денежных средств и помещен судом под стражу. В понедельник Советский районный суд в Орле отправил Лежнева под стражу на 1 месяц. Ему вменяют статью о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере, при производстве строительных работ в рамках муниципальных контрактов на общую сумму 76 миллионов рублей. "Про Сергея Владимировича Лежнева – да, действительно, я узнал эту информацию. Для меня это, безусловно, полная неожиданность была, мне вчера все журналисты писали, спрашивали мое мнение. А здесь какое мое мнение может быть. Правоохранители занимаются, будут разбираться… Удивительно, что история двухлетней давности сегодня приобретает какие-то дополнительные обороты, но абсолютно подтвержу еще раз, что правоохранители будут разбираться, уверен, что все будет беспристрастно, спокойно, без каких-либо особенностей сделано", – сказал Клычков в прямом эфире на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Губернатор отметил, что последние два года Лежнев находился на передовой СВО, доставляя бойцам Артемовска, Авдеевки, Соледара и на другие направления фронта гуманитарный груз. По его словам, эта работа будет продолжена, и уже на 29 и 30 мая запланирована доставка новых грузов. "Сегодня ни в коем случае, несмотря на возникшие обстоятельства, а они закончатся, необходимо двигаться дальше… Перестроим немножко координацию работы, для того чтобы никакой паузы не было", – добавил Клычков.

https://ria.ru/20240524/vzyatka-1948234191.html

https://ria.ru/20240524/arest-1948251091.html

орловская область

орел

артемовск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, орловская область, андрей клычков, орел, артемовск