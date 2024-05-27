https://ria.ru/20240527/zaderzhanie-1948757596.html

В Таиланде задержали англичанина, напавшего на россиянина

В Таиланде задержали англичанина, напавшего на россиянина - РИА Новости, 27.05.2024

В Таиланде задержали англичанина, напавшего на россиянина

Гражданин Великобритании, проживающий в таиландском курортном городе Паттайя, задержан в понедельник полицией по обвинению в нападении на россиянина, также... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T19:51

2024-05-27T19:51

2024-05-27T19:51

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БАНГКОК, 27 мая – РИА Новости. Гражданин Великобритании, проживающий в таиландском курортном городе Паттайя, задержан в понедельник полицией по обвинению в нападении на россиянина, также живущего в Паттайе, повлекшее смерть гражданина России, сообщает новостной портал Pattaya News. По информации портала, нападение произошло около трех часов утра (23.00 мск в воскресенье) во время вечеринки у бассейна на одной из вилл Паттайи в районе улицы Чайяпрык. Тридцатипятилетний англичанин нанес тридцатишестилетнему россиянину один удар в лицо, от которого российский гражданин упал, сильно ударился головой о бетонный пол и получил тяжелую черепно-мозговую травму. Прибывшим на место происшествия медикам удалось привести россиянина в сознание, и он был доставлен в больницу, однако позже скончался в больнице от полученной травмы, сообщает Pattaya News. Напавший на россиянина британец после нанесения удара ушел с вечеринки вместе со своей женой, гражданкой Таиланда. Полиция смогла его опознать по записям камер видеонаблюдения и с помощью свидетелей, и в понедельник англичанин был задержан. Во время допроса он сообщил, что и он и россиянин, впервые встретившиеся на вечеринке, были в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщает портал со ссылкой на полицию. Англичанин заявил, что россиянин начал настоятельно приставать к его жене, несмотря на то, что сам был на вечеринке с девушкой, также гражданкой Таиланда, говорится в сообщении. Когда россиянин подошел вплотную к жене англичанина, попытался ее обнять и якобы стал предлагать заняться с ним сексом, англичанин подошел к нему и нанес удар, после чего ушел с вечеринки, уведя с собой жену, также находившуюся в состоянии сильного опьянения. Англичанин утверждает, что не знал о том, насколько сильно россиянин ударился головой, и не предполагал, что его соперник скончается от последствий полученной травмы, сообщает Pattaya News. Супруга англичанина подтвердила на допросе, что находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения, когда россиянин, с которым она и ее муж познакомились на вечеринке, проявил к ней интерес и начал заигрывать с ней, несмотря на присутствие здесь же его девушки, говорится в сообщении портала. Англичанину, признавшемуся в совершении нападения на россиянина, предъявлено обвинение в нападении и нанесении телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, в настоящее время он остается под арестом, сообщает портал.

https://ria.ru/20231109/napadenie-1908445426.html

https://ria.ru/20240106/rossiyanin-1919953774.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, паттайя, таиланд, великобритания