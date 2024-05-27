https://ria.ru/20240527/zaderzhanie-1948545196.html
В ДНР задержали семерых подозреваемых в пособничестве ВСУ
В ДНР задержали семерых подозреваемых в пособничестве ВСУ - РИА Новости, 27.05.2024
В ДНР задержали семерых подозреваемых в пособничестве ВСУ
Сотрудники Росгвардии задержали в ДНР семерых подозреваемых в пособничестве ВСУ, еще 26 человек задержаны за призывы к террористической и экстремистской... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T10:13
2024-05-27T10:13
2024-05-27T10:46
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
происшествия
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии задержали в ДНР семерых подозреваемых в пособничестве ВСУ, еще 26 человек задержаны за призывы к террористической и экстремистской деятельности, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."В ДНР cилами Росгвардии благодаря информации, полученной от военной контрразведки, задержано семь граждан по подозрению в пособничестве ВСУ", - говорится в сообщении.Также росгвардейцы задержали 26 человек, осуществляющих призывы к террористической и экстремистской деятельности.
https://ria.ru/20240523/shpion-1947966356.html
донецкая народная республика
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Задержание лиц, подозреваемых в пособничестве ВСУ в ДНР
Семь человек задержаны в ДНР по подозрению в пособничестве ВСУ, еще 26 - за призывы к террористической и экстремистской деятельности, рассказали РИА Новости в Росгвардии.
2024-05-27T10:13
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PT1M02S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия
Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Происшествия
В ДНР задержали семерых подозреваемых в пособничестве ВСУ
Росгвардия: в ДНР задержали семерых подозреваемых в пособничестве ВСУ