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В ДНР задержали семерых подозреваемых в пособничестве ВСУ - РИА Новости, 27.05.2024
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10:13 27.05.2024 (обновлено: 10:46 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/zaderzhanie-1948545196.html
В ДНР задержали семерых подозреваемых в пособничестве ВСУ
В ДНР задержали семерых подозреваемых в пособничестве ВСУ - РИА Новости, 27.05.2024
В ДНР задержали семерых подозреваемых в пособничестве ВСУ
Сотрудники Росгвардии задержали в ДНР семерых подозреваемых в пособничестве ВСУ, еще 26 человек задержаны за призывы к террористической и экстремистской... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T10:13
2024-05-27T10:46
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
происшествия
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии задержали в ДНР семерых подозреваемых в пособничестве ВСУ, еще 26 человек задержаны за призывы к террористической и экстремистской деятельности, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."В ДНР cилами Росгвардии благодаря информации, полученной от военной контрразведки, задержано семь граждан по подозрению в пособничестве ВСУ", - говорится в сообщении.Также росгвардейцы задержали 26 человек, осуществляющих призывы к террористической и экстремистской деятельности.
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донецкая народная республика
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Задержание лиц, подозреваемых в пособничестве ВСУ в ДНР
Семь человек задержаны в ДНР по подозрению в пособничестве ВСУ, еще 26 - за призывы к террористической и экстремистской деятельности, рассказали РИА Новости в Росгвардии.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия
Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Происшествия
В ДНР задержали семерых подозреваемых в пособничестве ВСУ

Росгвардия: в ДНР задержали семерых подозреваемых в пособничестве ВСУ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии задержали в ДНР семерых подозреваемых в пособничестве ВСУ, еще 26 человек задержаны за призывы к террористической и экстремистской деятельности, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"В ДНР cилами Росгвардии благодаря информации, полученной от военной контрразведки, задержано семь граждан по подозрению в пособничестве ВСУ", - говорится в сообщении.
Также росгвардейцы задержали 26 человек, осуществляющих призывы к террористической и экстремистской деятельности.
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Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Происшествия
 
 
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