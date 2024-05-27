https://ria.ru/20240527/zaderzhanie-1948545196.html

В ДНР задержали семерых подозреваемых в пособничестве ВСУ

В ДНР задержали семерых подозреваемых в пособничестве ВСУ - РИА Новости, 27.05.2024

В ДНР задержали семерых подозреваемых в пособничестве ВСУ

Сотрудники Росгвардии задержали в ДНР семерых подозреваемых в пособничестве ВСУ, еще 26 человек задержаны за призывы к террористической и экстремистской... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T10:13

2024-05-27T10:13

2024-05-27T10:46

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

происшествия

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии задержали в ДНР семерых подозреваемых в пособничестве ВСУ, еще 26 человек задержаны за призывы к террористической и экстремистской деятельности, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."В ДНР cилами Росгвардии благодаря информации, полученной от военной контрразведки, задержано семь граждан по подозрению в пособничестве ВСУ", - говорится в сообщении.Также росгвардейцы задержали 26 человек, осуществляющих призывы к террористической и экстремистской деятельности.

https://ria.ru/20240523/shpion-1947966356.html

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание лиц, подозреваемых в пособничестве ВСУ в ДНР Семь человек задержаны в ДНР по подозрению в пособничестве ВСУ, еще 26 - за призывы к террористической и экстремистской деятельности, рассказали РИА Новости в Росгвардии. 2024-05-27T10:13 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия