https://ria.ru/20240527/yaponiya-1948728101.html

Представитель властей Японии рассказал о возможном пуске ракеты КНДР

Представитель властей Японии рассказал о возможном пуске ракеты КНДР - РИА Новости, 27.05.2024

Представитель властей Японии рассказал о возможном пуске ракеты КНДР

Представитель японского правительства заявил телеканалу NHK, который обнародовал кадры предполагаемого пуска ракеты КНДР, что во время полета мог произойти... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T17:55

2024-05-27T17:55

2024-05-27T17:55

в мире

япония

окинава

кндр (северная корея)

южная корея

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ТОКИО, 27 мая – РИА Новости. Представитель японского правительства заявил телеканалу NHK, который обнародовал кадры предполагаемого пуска ракеты КНДР, что во время полета мог произойти некий инцидент, к примеру взрыв. Предполагаемая ракета пропала с радаров, что может свидетельствовать о неудачном пуске, заявил представитель правительства. "Похоже, что произошел какой-то сбой, к примеру взрыв… Предполагаемая ракета Северной Кореи пропала с радаров, что может говорить о неудачном пуске", - цитирует телеканал слова источника. Кроме этого, представитель министерства обороны заявил, что "судя по цвету пламени, возможно, горело жидкое топливо". Береговая охрана Японии в 22.46 по местному времени (16.46 мск) вынесло предупреждение о возможном ракетном пуске КНДР. Суда призывали отслеживать последующие сообщения и в случае обнаружения обломков избегать приближения к ним и незамедлительно сообщать соответствующую информацию в береговую охрану. Для южной префектуры Окинава после предполагаемого пуска было вынесено предупреждение об эвакуации. Спустя некоторое время оно было снято. При канцелярии премьер-министра Японии сформирован правительственный штаб по сбору и анализу информации.

https://ria.ru/20240527/sputnik-1948719984.html

https://ria.ru/20240527/okinava-1948702544.html

япония

окинава

кндр (северная корея)

южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, окинава, кндр (северная корея), южная корея