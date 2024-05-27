https://ria.ru/20240527/yaponiya-1948728101.html
Представитель властей Японии рассказал о возможном пуске ракеты КНДР
Представитель властей Японии рассказал о возможном пуске ракеты КНДР - РИА Новости, 27.05.2024
Представитель властей Японии рассказал о возможном пуске ракеты КНДР
Представитель японского правительства заявил телеканалу NHK, который обнародовал кадры предполагаемого пуска ракеты КНДР, что во время полета мог произойти... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T17:55
2024-05-27T17:55
2024-05-27T17:55
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окинава
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ТОКИО, 27 мая – РИА Новости. Представитель японского правительства заявил телеканалу NHK, который обнародовал кадры предполагаемого пуска ракеты КНДР, что во время полета мог произойти некий инцидент, к примеру взрыв. Предполагаемая ракета пропала с радаров, что может свидетельствовать о неудачном пуске, заявил представитель правительства. "Похоже, что произошел какой-то сбой, к примеру взрыв… Предполагаемая ракета Северной Кореи пропала с радаров, что может говорить о неудачном пуске", - цитирует телеканал слова источника. Кроме этого, представитель министерства обороны заявил, что "судя по цвету пламени, возможно, горело жидкое топливо". Береговая охрана Японии в 22.46 по местному времени (16.46 мск) вынесло предупреждение о возможном ракетном пуске КНДР. Суда призывали отслеживать последующие сообщения и в случае обнаружения обломков избегать приближения к ним и незамедлительно сообщать соответствующую информацию в береговую охрану. Для южной префектуры Окинава после предполагаемого пуска было вынесено предупреждение об эвакуации. Спустя некоторое время оно было снято. При канцелярии премьер-министра Японии сформирован правительственный штаб по сбору и анализу информации.
https://ria.ru/20240527/sputnik-1948719984.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, окинава, кндр (северная корея), южная корея
В мире, Япония, Окинава, КНДР (Северная Корея), Южная Корея
Представитель властей Японии рассказал о возможном пуске ракеты КНДР
Представитель властей Японии не исключил, что пуск ракеты КНДР был неудачным
ТОКИО, 27 мая – РИА Новости. Представитель японского правительства заявил телеканалу NHK, который обнародовал кадры предполагаемого пуска ракеты КНДР, что во время полета мог произойти некий инцидент, к примеру взрыв.
Предполагаемая ракета пропала с радаров, что может свидетельствовать о неудачном пуске, заявил представитель правительства.
"Похоже, что произошел какой-то сбой, к примеру взрыв… Предполагаемая ракета Северной Кореи пропала с радаров, что может говорить о неудачном пуске", - цитирует телеканал слова источника.
Кроме этого, представитель министерства обороны заявил, что "судя по цвету пламени, возможно, горело жидкое топливо".
Береговая охрана Японии в 22.46 по местному времени (16.46 мск) вынесло предупреждение о возможном ракетном пуске КНДР. Суда призывали отслеживать последующие сообщения и в случае обнаружения обломков избегать приближения к ним и незамедлительно сообщать соответствующую информацию в береговую охрану.
Для южной префектуры Окинава
после предполагаемого пуска было вынесено предупреждение об эвакуации. Спустя некоторое время оно было снято.
При канцелярии премьер-министра Японии сформирован правительственный штаб по сбору и анализу информации.