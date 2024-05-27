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Силы самообороны Японии приготовились к запуску спутника КНДР - РИА Новости, 27.05.2024
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08:34 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/yaponiya-1948525069.html
Силы самообороны Японии приготовились к запуску спутника КНДР
Силы самообороны Японии приготовились к запуску спутника КНДР - РИА Новости, 27.05.2024
Силы самообороны Японии приготовились к запуску спутника КНДР
Министерство обороны и силы самообороны Японии находятся в "необходимом положении" в связи с планами запуска спутника Северной Кореей, заявил на... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T08:34
2024-05-27T08:34
в мире
япония
токио
пекин
фумио кисида
есимаса хаяси
ким чен ын
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ТОКИО, 27 мая – РИА Новости. Министерство обороны и силы самообороны Японии находятся в "необходимом положении" в связи с планами запуска спутника Северной Кореей, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства страны Ёсимаса Хаяси. "Срок запуска спутника уже действует, поэтому министерство обороны и силы самообороны на основании приказа министра обороны сбивать (ракету) заняли нужное положение", - сказал генсек. Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида призвал Северную Корею отказаться от запуска спутника. Генеральный секретарь правительства заявил, что по дипломатическим каналам в Пекине сделали представление Северной Клорее с требованием прекратить запуск спутника. Он подчеркнул, что запуск спутника стал бы провокацией с точки зрения обеспечения безопасности Японии. В ночь на понедельник Северная Корея предупредила Японию о планах запуска спутника с 00.00 27 мая (18.00 26 мая МСК) по 00.00 4 июня (18.00 3 июня). Служба безопасности на море Японии выпустила предупреждение морским и воздушным судам. Указанные КНДР зоны предположительного падения ступеней ракеты находятся за пределами исключительной экономической зоны Японии: две в Желтом море у западного побережья Корейского полуострова, еще одна – в Тихом океане у восточного побережья Филиппин. Северная Корея в прошлом году провела три запуска спутника-шпиона, из которых только один, проведенный в ноябре, оказался успешным, но во всех трех случаях запуски проводились в первый же день действия предупреждения. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ночь на понедельник в связи с предупреждением Северной Кореи о планах запуска спутника-шпиона дал указания профильными министрам по сбору информации и оповещению населения, а также вместе с США и Южной Кореей требовать отказа Северной Кореи от запуска. КНДР в ноябре прошлого года провела первый успешный запуск своего разведывательного спутника "Маллигён-1". За запуском лично наблюдал председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын. Вскоре после запуска северокорейский руководитель несколько раз посетил главное управление по аэрокосмической технике, где ознакомился со снимками главных американских и южнокорейских военных баз и подчеркнул необходимость развернуть полноценную спутниковую группировку, способную предоставлять вооруженным силам КНДР "ценную и насыщенную информацию о врагах в режиме реального времени". В декабре 2023 года лидер КНДР сообщил, что Пхеньян намерен запустить еще три разведывательных спутника в 2024 году, заявив также о разработке всеобъемлющих мер для развития космической науки и технологий. Весной этого года КНДР заявила о работе над созданием более совершенных военных и гражданских спутников, развитии в стране космических технологий и планах КНДР стать полноценной космической державой, а также о намерении вывести в этом году на орбиту еще несколько спутников-шпионов.
https://ria.ru/20231121/sputnik-1910866664.html
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в мире, япония, токио, пекин, фумио кисида, есимаса хаяси, ким чен ын
В мире, Япония, Токио, Пекин, Фумио Кисида, Есимаса Хаяси, Ким Чен Ын
Силы самообороны Японии приготовились к запуску спутника КНДР

Силы самообороны Японии готовятся сбить ракету со спутником КНДР

© AP Photo / Eugene HoshikoПочетный караул сил самообороны Японии
Почетный караул сил самообороны Японии - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Почетный караул сил самообороны Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 27 мая – РИА Новости. Министерство обороны и силы самообороны Японии находятся в "необходимом положении" в связи с планами запуска спутника Северной Кореей, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства страны Ёсимаса Хаяси.
"Срок запуска спутника уже действует, поэтому министерство обороны и силы самообороны на основании приказа министра обороны сбивать (ракету) заняли нужное положение", - сказал генсек.
Запуск баллистической ракеты в КНДР - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
В Южной Корее заявили, что КНДР запустила ракету на юг
21 ноября 2023, 16:57
Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида призвал Северную Корею отказаться от запуска спутника. Генеральный секретарь правительства заявил, что по дипломатическим каналам в Пекине сделали представление Северной Клорее с требованием прекратить запуск спутника.
Он подчеркнул, что запуск спутника стал бы провокацией с точки зрения обеспечения безопасности Японии.
В ночь на понедельник Северная Корея предупредила Японию о планах запуска спутника с 00.00 27 мая (18.00 26 мая МСК) по 00.00 4 июня (18.00 3 июня). Служба безопасности на море Японии выпустила предупреждение морским и воздушным судам.
Указанные КНДР зоны предположительного падения ступеней ракеты находятся за пределами исключительной экономической зоны Японии: две в Желтом море у западного побережья Корейского полуострова, еще одна – в Тихом океане у восточного побережья Филиппин.
Запуск северокорейской ракеты-носителя с разведывательным спутником - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Премьер Японии призвал КНДР отказаться от запуска спутника
06:45
Северная Корея в прошлом году провела три запуска спутника-шпиона, из которых только один, проведенный в ноябре, оказался успешным, но во всех трех случаях запуски проводились в первый же день действия предупреждения.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ночь на понедельник в связи с предупреждением Северной Кореи о планах запуска спутника-шпиона дал указания профильными министрам по сбору информации и оповещению населения, а также вместе с США и Южной Кореей требовать отказа Северной Кореи от запуска.
КНДР в ноябре прошлого года провела первый успешный запуск своего разведывательного спутника "Маллигён-1". За запуском лично наблюдал председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын. Вскоре после запуска северокорейский руководитель несколько раз посетил главное управление по аэрокосмической технике, где ознакомился со снимками главных американских и южнокорейских военных баз и подчеркнул необходимость развернуть полноценную спутниковую группировку, способную предоставлять вооруженным силам КНДР "ценную и насыщенную информацию о врагах в режиме реального времени".
В декабре 2023 года лидер КНДР сообщил, что Пхеньян намерен запустить еще три разведывательных спутника в 2024 году, заявив также о разработке всеобъемлющих мер для развития космической науки и технологий.
Весной этого года КНДР заявила о работе над созданием более совершенных военных и гражданских спутников, развитии в стране космических технологий и планах КНДР стать полноценной космической державой, а также о намерении вывести в этом году на орбиту еще несколько спутников-шпионов.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Япония созывает совет нацбезопасности из-за пуска ракеты КНДР
18 декабря 2023, 03:50
 
В миреЯпонияТокиоПекинФумио КисидаЕсимаса ХаясиКим Чен Ын
 
 
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