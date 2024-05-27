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Десять победителей акселератора индустрии моды получили гранты на Ямале - РИА Новости, 27.05.2024
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18:32 27.05.2024 (обновлено: 18:33 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/yamal-1948738430.html
Десять победителей акселератора индустрии моды получили гранты на Ямале
Десять победителей акселератора индустрии моды получили гранты на Ямале - РИА Новости, 27.05.2024
Десять победителей акселератора индустрии моды получили гранты на Ямале
Десять победителей акселератора индустрии моды на Ямале смогут направить по полмиллиона рублей на пошив собственной коллекции одежды, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T18:32
2024-05-27T18:33
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Десять победителей акселератора индустрии моды на Ямале смогут направить по полмиллиона рублей на пошив собственной коллекции одежды, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.Награждение победителей состоялось на форуме "Дни малого бизнеса Ямала" в Ноябрьске, где прошел показ коллекций участников. Победителями акселератора признаны Юлия Жестянкина из Нового Уренгоя, Татьяна Арсланова, Евгения Гоцур из Ноябрьска, Мария Колясникова, Евгения Жирнель, Иван Гулавский из Салехарда, Анна Климова и Алена Тупицкая из Тарко-Сале, Ева Кучина из Губкинского и Светлана Опенько из поселка Харп.За два месяца они создали коллекции одежды в эскизах и тканях под руководством международных экспертов.Одна из победительниц – художник и директор бренда "Шаман" Мария Колясникова представила коллекцию, источником вдохновения для которой стали культура народов Севера, орнаменты, природа, животный мир Ямала."Дизайном одежды я занимаюсь с 2021 года. Результатом обучения в акселераторе стала новая коллекция под названием "Путешествие во времени". Это одежда с нанесением принтов, графических рисунков, стилизованных изображений животных и растений Ямала", - сказала Колясникова, ее слова приводит пресс-служба.В ближайшие месяцы выпускники акселератора будут воплощать идеи в жизнь, а также заниматься продвижением своих брендов - интернет-магазины, развивать соцсети, запускать акции-розыгрыши, привлекать амбассадоров.Бесплатная образовательная программа для бизнеса была организована в рамках реализации мероприятий национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".
https://ria.ru/20240527/biznes-forum-1948728915.html
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твой бизнес – новости, ямал, ноябрьск, новый уренгой, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Ямал, Ноябрьск, Новый Уренгой, Поддержка бизнеса

Десять победителей акселератора индустрии моды получили гранты на Ямале

CC BY-SA 4.0 / пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (cropped) / Десять победителей акселератора индустрии моды получили гранты на Ямале
Десять победителей акселератора индустрии моды получили гранты на Ямале - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
CC BY-SA 4.0 / пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (cropped) /
Десять победителей акселератора индустрии моды получили гранты на Ямале
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Десять победителей акселератора индустрии моды на Ямале смогут направить по полмиллиона рублей на пошив собственной коллекции одежды, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.
Награждение победителей состоялось на форуме "Дни малого бизнеса Ямала" в Ноябрьске, где прошел показ коллекций участников. Победителями акселератора признаны Юлия Жестянкина из Нового Уренгоя, Татьяна Арсланова, Евгения Гоцур из Ноябрьска, Мария Колясникова, Евгения Жирнель, Иван Гулавский из Салехарда, Анна Климова и Алена Тупицкая из Тарко-Сале, Ева Кучина из Губкинского и Светлана Опенько из поселка Харп.
Семинар по бизнесу - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
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Вчера, 18:00
За два месяца они создали коллекции одежды в эскизах и тканях под руководством международных экспертов.
Одна из победительниц – художник и директор бренда "Шаман" Мария Колясникова представила коллекцию, источником вдохновения для которой стали культура народов Севера, орнаменты, природа, животный мир Ямала.
"Дизайном одежды я занимаюсь с 2021 года. Результатом обучения в акселераторе стала новая коллекция под названием "Путешествие во времени". Это одежда с нанесением принтов, графических рисунков, стилизованных изображений животных и растений Ямала", - сказала Колясникова, ее слова приводит пресс-служба.
Жительница Белгородской области Налия Александрова - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Белгородская предпринимательница построила теплицу благодаря соцконтракту
Вчера, 17:30
В ближайшие месяцы выпускники акселератора будут воплощать идеи в жизнь, а также заниматься продвижением своих брендов - интернет-магазины, развивать соцсети, запускать акции-розыгрыши, привлекать амбассадоров.
Бесплатная образовательная программа для бизнеса была организована в рамках реализации мероприятий национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиЯмалНоябрьскНовый УренгойПоддержка бизнеса
 
 
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