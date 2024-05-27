https://ria.ru/20240527/yamal-1948738430.html

Десять победителей акселератора индустрии моды получили гранты на Ямале

Десять победителей акселератора индустрии моды получили гранты на Ямале - РИА Новости, 27.05.2024

Десять победителей акселератора индустрии моды получили гранты на Ямале

Десять победителей акселератора индустрии моды на Ямале смогут направить по полмиллиона рублей на пошив собственной коллекции одежды, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T18:32

2024-05-27T18:32

2024-05-27T18:33

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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Десять победителей акселератора индустрии моды на Ямале смогут направить по полмиллиона рублей на пошив собственной коллекции одежды, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.Награждение победителей состоялось на форуме "Дни малого бизнеса Ямала" в Ноябрьске, где прошел показ коллекций участников. Победителями акселератора признаны Юлия Жестянкина из Нового Уренгоя, Татьяна Арсланова, Евгения Гоцур из Ноябрьска, Мария Колясникова, Евгения Жирнель, Иван Гулавский из Салехарда, Анна Климова и Алена Тупицкая из Тарко-Сале, Ева Кучина из Губкинского и Светлана Опенько из поселка Харп.За два месяца они создали коллекции одежды в эскизах и тканях под руководством международных экспертов.Одна из победительниц – художник и директор бренда "Шаман" Мария Колясникова представила коллекцию, источником вдохновения для которой стали культура народов Севера, орнаменты, природа, животный мир Ямала."Дизайном одежды я занимаюсь с 2021 года. Результатом обучения в акселераторе стала новая коллекция под названием "Путешествие во времени". Это одежда с нанесением принтов, графических рисунков, стилизованных изображений животных и растений Ямала", - сказала Колясникова, ее слова приводит пресс-служба.В ближайшие месяцы выпускники акселератора будут воплощать идеи в жизнь, а также заниматься продвижением своих брендов - интернет-магазины, развивать соцсети, запускать акции-розыгрыши, привлекать амбассадоров.Бесплатная образовательная программа для бизнеса была организована в рамках реализации мероприятий национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

https://ria.ru/20240527/biznes-forum-1948728915.html

https://ria.ru/20240527/sotskontrakt-1948714870.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, ямал, ноябрьск, новый уренгой, поддержка бизнеса