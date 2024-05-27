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В Якутии более четырех тысяч пострадавших от паводка запросили выплаты
В Якутии более четырех тысяч пострадавших от паводка запросили выплаты - РИА Новости, 27.05.2024
В Якутии более четырех тысяч пострадавших от паводка запросили выплаты
Свыше 4 тысяч пострадавших от паводка обратились за выплатами из трех районов Якутии, сообщает оперштаб республики. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T07:21
2024-05-27T07:21
2024-05-27T07:21
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ЯКУТСК, 27 мая - РИА Новости. Свыше 4 тысяч пострадавших от паводка обратились за выплатами из трех районов Якутии, сообщает оперштаб республики. Отмечается, что ущерб от паводка на реке Лена получили жители населенных пунктов Намского, Олекминского и Нюрбинского районов. "В настоящее время принято 4213 заявлений по двум услугам. В течение 11 календарных дней с момента поступления заявления на основании заключений органов местного самоуправления Министерством экологии будут приняты соответствующие решения", - рассказал первый вице-премьер Дмитрий Садовников на брифинге оперштаба. По словам первого зампреда, в Олекминском и Намском районах продолжают работать комиссии по обследованию жилых домов для проведения оценки состояния несущих конструкций. Ведутся аварийно-восстановительные работы на объектах дорожной инфраструктуры, энергетики, проводятся субботники. Ранее сообщалось о том, что размер выплат пострадавшим от ЧС в Якутии увеличили более чем в четыре раза, индексация не производилась с 2017 года.
https://ria.ru/20240526/remont-1948390746.html
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нюрбинский район, дмитрий садовник, наводнения в россии — 2024, республика саха (якутия), происшествия, россия
Нюрбинский район, Дмитрий Садовник, Наводнения в России — 2024, Республика Саха (Якутия), Происшествия, Россия
В Якутии более четырех тысяч пострадавших от паводка запросили выплаты
Оперштаб: более четырех тысяч пострадавших от паводка в Якутии запросили выплаты