https://ria.ru/20240527/yakutiya-1948521015.html

В Якутии более четырех тысяч пострадавших от паводка запросили выплаты

В Якутии более четырех тысяч пострадавших от паводка запросили выплаты - РИА Новости, 27.05.2024

В Якутии более четырех тысяч пострадавших от паводка запросили выплаты

Свыше 4 тысяч пострадавших от паводка обратились за выплатами из трех районов Якутии, сообщает оперштаб республики. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T07:21

2024-05-27T07:21

2024-05-27T07:21

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дмитрий садовник

наводнения в россии — 2024

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происшествия

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ЯКУТСК, 27 мая - РИА Новости. Свыше 4 тысяч пострадавших от паводка обратились за выплатами из трех районов Якутии, сообщает оперштаб республики. Отмечается, что ущерб от паводка на реке Лена получили жители населенных пунктов Намского, Олекминского и Нюрбинского районов. "В настоящее время принято 4213 заявлений по двум услугам. В течение 11 календарных дней с момента поступления заявления на основании заключений органов местного самоуправления Министерством экологии будут приняты соответствующие решения", - рассказал первый вице-премьер Дмитрий Садовников на брифинге оперштаба. По словам первого зампреда, в Олекминском и Намском районах продолжают работать комиссии по обследованию жилых домов для проведения оценки состояния несущих конструкций. Ведутся аварийно-восстановительные работы на объектах дорожной инфраструктуры, энергетики, проводятся субботники. Ранее сообщалось о том, что размер выплат пострадавшим от ЧС в Якутии увеличили более чем в четыре раза, индексация не производилась с 2017 года.

https://ria.ru/20240526/remont-1948390746.html

https://ria.ru/20240524/yakutsk-1948041465.html

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нюрбинский район, дмитрий садовник, наводнения в россии — 2024, республика саха (якутия), происшествия, россия