https://ria.ru/20240527/welt-1948660860.html

"Большой прогресс": в Германии забили тревогу из-за российского оружия

"Большой прогресс": в Германии забили тревогу из-за российского оружия - РИА Новости, 27.05.2024

"Большой прогресс": в Германии забили тревогу из-за российского оружия

ВСУ не могут применять некоторые американские ракеты, поскольку российской армии удается эффективно их подавлять системами РЭБ, заявил журналист Кристоф Ваннер... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T15:09

2024-05-27T15:09

2024-05-27T15:09

германия

украина

вооруженные силы украины

welt

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. ВСУ не могут применять некоторые американские ракеты, поскольку российской армии удается эффективно их подавлять системами РЭБ, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt."Русские в сфере радиоэлектронной борьбы достигли большого прогресса, и они могут заглушать американские боеприпасы со спутниковым наведением настолько сильно, что они теряют свою эффективность", — отметил он.Ваннер подчеркнул, что это касается, например, РСЗО HIMARS и высокоточных снарядов Excalibur. Кроме того, добавил он, украинцы просят своих американских партнеров усовершенствовать это оружие, иначе ВСУ придется от него полностью отказаться.Западные СМИ не раз отмечали эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы. Так, агентство Reuters писало, что российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) эффективны против бомб малого диаметра наземного базирования (GLSDB), используемых Украиной.

https://ria.ru/20240527/udar-1948594355.html

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германия

украина

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германия, украина, вооруженные силы украины, welt