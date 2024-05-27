Рейтинг@Mail.ru
"Большой прогресс": в Германии забили тревогу из-за российского оружия - РИА Новости, 27.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:09 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/welt-1948660860.html
"Большой прогресс": в Германии забили тревогу из-за российского оружия
"Большой прогресс": в Германии забили тревогу из-за российского оружия - РИА Новости, 27.05.2024
"Большой прогресс": в Германии забили тревогу из-за российского оружия
ВСУ не могут применять некоторые американские ракеты, поскольку российской армии удается эффективно их подавлять системами РЭБ, заявил журналист Кристоф Ваннер... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T15:09
2024-05-27T15:09
германия
украина
вооруженные силы украины
welt
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831297735_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6049453d917f0230f7d19421a267abc9.jpg
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. ВСУ не могут применять некоторые американские ракеты, поскольку российской армии удается эффективно их подавлять системами РЭБ, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt."Русские в сфере радиоэлектронной борьбы достигли большого прогресса, и они могут заглушать американские боеприпасы со спутниковым наведением настолько сильно, что они теряют свою эффективность", — отметил он.Ваннер подчеркнул, что это касается, например, РСЗО HIMARS и высокоточных снарядов Excalibur. Кроме того, добавил он, украинцы просят своих американских партнеров усовершенствовать это оружие, иначе ВСУ придется от него полностью отказаться.Западные СМИ не раз отмечали эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы. Так, агентство Reuters писало, что российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) эффективны против бомб малого диаметра наземного базирования (GLSDB), используемых Украиной.
https://ria.ru/20240527/udar-1948594355.html
https://ria.ru/20240527/zapad-1948542981.html
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831297735_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_75d381c534b4c6f7ca0a1ac4ac0a705c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, украина, вооруженные силы украины, welt
Германия, Украина, Вооруженные силы Украины, Welt
"Большой прогресс": в Германии забили тревогу из-за российского оружия

Welt: ракеты из США потеряли эффективность для ВСУ из-за российских систем РЭБ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКвадрокоптер подразделений радиоэлектронной борьбы Южного военного округа во время выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции на Запорожском направлении
Квадрокоптер подразделений радиоэлектронной борьбы Южного военного округа во время выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Квадрокоптер подразделений радиоэлектронной борьбы Южного военного округа во время выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции на Запорожском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. ВСУ не могут применять некоторые американские ракеты, поскольку российской армии удается эффективно их подавлять системами РЭБ, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt.
"Русские в сфере радиоэлектронной борьбы достигли большого прогресса, и они могут заглушать американские боеприпасы со спутниковым наведением настолько сильно, что они теряют свою эффективность", — отметил он.
Зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
"Это нормально": в Германии выступили с опасным планом против России
12:16
Ваннер подчеркнул, что это касается, например, РСЗО HIMARS и высокоточных снарядов Excalibur. Кроме того, добавил он, украинцы просят своих американских партнеров усовершенствовать это оружие, иначе ВСУ придется от него полностью отказаться.
Западные СМИ не раз отмечали эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы. Так, агентство Reuters писало, что российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) эффективны против бомб малого диаметра наземного базирования (GLSDB), используемых Украиной.
Большой Каменный мост - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
"Прямо сейчас": в Британии сделали неожиданное заявление о России
10:00
 
ГерманияУкраинаВооруженные силы УкраиныWelt
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала