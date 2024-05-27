"Большой прогресс": в Германии забили тревогу из-за российского оружия
Welt: ракеты из США потеряли эффективность для ВСУ из-за российских систем РЭБ
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКвадрокоптер подразделений радиоэлектронной борьбы Южного военного округа во время выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции на Запорожском направлении
Квадрокоптер подразделений радиоэлектронной борьбы Южного военного округа во время выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции на Запорожском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. ВСУ не могут применять некоторые американские ракеты, поскольку российской армии удается эффективно их подавлять системами РЭБ, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt.
"Русские в сфере радиоэлектронной борьбы достигли большого прогресса, и они могут заглушать американские боеприпасы со спутниковым наведением настолько сильно, что они теряют свою эффективность", — отметил он.
Ваннер подчеркнул, что это касается, например, РСЗО HIMARS и высокоточных снарядов Excalibur. Кроме того, добавил он, украинцы просят своих американских партнеров усовершенствовать это оружие, иначе ВСУ придется от него полностью отказаться.
Западные СМИ не раз отмечали эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы. Так, агентство Reuters писало, что российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) эффективны против бомб малого диаметра наземного базирования (GLSDB), используемых Украиной.