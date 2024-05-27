https://ria.ru/20240527/vsu-1948627575.html

В Херсонской области назвали удар ВСУ по пенсионному фонду терактом

В Херсонской области назвали удар ВСУ по пенсионному фонду терактом - РИА Новости, 27.05.2024

В Херсонской области назвали удар ВСУ по пенсионному фонду терактом

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич назвал терактом удар ВСУ по пенсионному фонду в поселке Нижние Серогозы. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T13:42

2024-05-27T13:42

2024-05-27T14:01

специальная военная операция на украине

единая россия

херсонская область

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вооруженные силы украины

украина

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич назвал терактом удар ВСУ по пенсионному фонду в поселке Нижние Серогозы. Ранее губернатор Владимир Сальдо сообщил, что ракета ВСУ попала в здание пенсионного фонда, предварительно, пять человек ранены. Удар наносился, по предварительным данным, ракетой HIMARS. Позже в минздраве региона сообщили, что в больницу доставлены четверо человек, один – в тяжелом состоянии, у всех - минно-взрывные травмы. "Целенаправленная атака на мирных граждан и социальный объект является терактом. Так поступают только террористы. Украинские боевики обязательно ответят за свои преступления. Разговор с ними должен быть как с террористами", - сказал Кастюкевич РИА Новости. По его словам, региональное отделение "Единой России" возьмет на сопровождение пострадавших и окажет необходимую помощь.

https://ria.ru/20240527/udary-1948551862.html

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