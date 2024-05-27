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В Херсонской области назвали удар ВСУ по пенсионному фонду терактом - РИА Новости, 27.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:42 27.05.2024 (обновлено: 14:01 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/vsu-1948627575.html
В Херсонской области назвали удар ВСУ по пенсионному фонду терактом
В Херсонской области назвали удар ВСУ по пенсионному фонду терактом - РИА Новости, 27.05.2024
В Херсонской области назвали удар ВСУ по пенсионному фонду терактом
Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич назвал терактом удар ВСУ по пенсионному фонду в поселке Нижние Серогозы. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T13:42
2024-05-27T14:01
специальная военная операция на украине
единая россия
херсонская область
рсзо himars
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич назвал терактом удар ВСУ по пенсионному фонду в поселке Нижние Серогозы. Ранее губернатор Владимир Сальдо сообщил, что ракета ВСУ попала в здание пенсионного фонда, предварительно, пять человек ранены. Удар наносился, по предварительным данным, ракетой HIMARS. Позже в минздраве региона сообщили, что в больницу доставлены четверо человек, один – в тяжелом состоянии, у всех - минно-взрывные травмы. "Целенаправленная атака на мирных граждан и социальный объект является терактом. Так поступают только террористы. Украинские боевики обязательно ответят за свои преступления. Разговор с ними должен быть как с террористами", - сказал Кастюкевич РИА Новости. По его словам, региональное отделение "Единой России" возьмет на сопровождение пострадавших и окажет необходимую помощь.
https://ria.ru/20240527/udary-1948551862.html
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Специальная военная операция на Украине, Единая Россия, Херсонская область , РСЗО HIMARS, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
В Херсонской области назвали удар ВСУ по пенсионному фонду терактом

Сенатор Кастюкевич назвал удар ВСУ по пенсионному фонду на Херсонщине терактом

© Фото : Кастюкевич Live/TelegramПенсионный фонд в населенном пункте Нижние Серогозы Херсонской области, в который попала ракета ВСУ
Пенсионный фонд в населенном пункте Нижние Серогозы Херсонской области, в который попала ракета ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© Фото : Кастюкевич Live/Telegram
Пенсионный фонд в населенном пункте Нижние Серогозы Херсонской области, в который попала ракета ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич назвал терактом удар ВСУ по пенсионному фонду в поселке Нижние Серогозы.
Ранее губернатор Владимир Сальдо сообщил, что ракета ВСУ попала в здание пенсионного фонда, предварительно, пять человек ранены. Удар наносился, по предварительным данным, ракетой HIMARS. Позже в минздраве региона сообщили, что в больницу доставлены четверо человек, один – в тяжелом состоянии, у всех - минно-взрывные травмы.
"Целенаправленная атака на мирных граждан и социальный объект является терактом. Так поступают только террористы. Украинские боевики обязательно ответят за свои преступления. Разговор с ними должен быть как с террористами", - сказал Кастюкевич РИА Новости.
По его словам, региональное отделение "Единой России" возьмет на сопровождение пострадавших и окажет необходимую помощь.
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Специальная военная операция на УкраинеЕдиная РоссияХерсонская областьРСЗО HIMARSВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссия
 
 
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