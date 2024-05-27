https://ria.ru/20240527/voennyy-1948791666.html

Египетский военный погиб при перестрелке в районе КПП в Рафахе

Египетский военный погиб при перестрелке в районе КПП в Рафахе - РИА Новости, 27.05.2024

Египетский военный погиб при перестрелке в районе КПП в Рафахе

Один египетский военный погиб в ходе инцидента со стрельбой в районе контрольно-пропускного пункта в Рафахе на границе сектора Газа и Египта, вооруженные силы... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T22:39

2024-05-27T22:39

2024-05-27T22:49

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

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КАИР, 27 мая – РИА Новости. Один египетский военный погиб в ходе инцидента со стрельбой в районе контрольно-пропускного пункта в Рафахе на границе сектора Газа и Египта, вооруженные силы проводят расследование, заявил официальный представитель ВС Египта Гариб Абдель Хафез Гариб. "Египетские вооруженные силы проводят при посредничестве компетентных органов расследование инцидента со стрельбой в приграничном районе Рафах, в результате которого погиб один из лиц, занимающихся обеспечением безопасности", - говорится в заявлении Гариба. Ранее израильская государственная радиостанция Kan сообщала, что египетский военнослужащий погиб в ходе перестрелки с израильскими военными в районе контрольно-пропускного пункта в Рафахе на границе сектора Газа и Египта. Пресс-служба израильской армии подтвердила, что ранее в понедельник на границе с Египтом произошел инцидент со стрельбой. Около трех недель назад израильские военные установили контроль над палестинской стороной КПП "Рафах", через который с территории Египта поступала гуманитарная помощь в сектор Газа.

https://ria.ru/20240527/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20231008/aleksandriya-1901286570.html

египет

рафах (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, египет, рафах (провинция), раф, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль