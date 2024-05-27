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Египетский военный погиб при перестрелке в районе КПП в Рафахе - РИА Новости, 27.05.2024
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22:39 27.05.2024 (обновлено: 22:49 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/voennyy-1948791666.html
Египетский военный погиб при перестрелке в районе КПП в Рафахе
Египетский военный погиб при перестрелке в районе КПП в Рафахе - РИА Новости, 27.05.2024
Египетский военный погиб при перестрелке в районе КПП в Рафахе
Один египетский военный погиб в ходе инцидента со стрельбой в районе контрольно-пропускного пункта в Рафахе на границе сектора Газа и Египта, вооруженные силы... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T22:39
2024-05-27T22:49
в мире
египет
рафах (провинция)
раф
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
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КАИР, 27 мая – РИА Новости. Один египетский военный погиб в ходе инцидента со стрельбой в районе контрольно-пропускного пункта в Рафахе на границе сектора Газа и Египта, вооруженные силы проводят расследование, заявил официальный представитель ВС Египта Гариб Абдель Хафез Гариб. "Египетские вооруженные силы проводят при посредничестве компетентных органов расследование инцидента со стрельбой в приграничном районе Рафах, в результате которого погиб один из лиц, занимающихся обеспечением безопасности", - говорится в заявлении Гариба. Ранее израильская государственная радиостанция Kan сообщала, что египетский военнослужащий погиб в ходе перестрелки с израильскими военными в районе контрольно-пропускного пункта в Рафахе на границе сектора Газа и Египта. Пресс-служба израильской армии подтвердила, что ранее в понедельник на границе с Египтом произошел инцидент со стрельбой. Около трех недель назад израильские военные установили контроль над палестинской стороной КПП "Рафах", через который с территории Египта поступала гуманитарная помощь в сектор Газа.
https://ria.ru/20240527/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20231008/aleksandriya-1901286570.html
египет
рафах (провинция)
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в мире, египет, рафах (провинция), раф, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль
В мире, Египет, Рафах (провинция), РАФ, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль
Египетский военный погиб при перестрелке в районе КПП в Рафахе

ВС Египта сообщили о гибели своего военного при перестрелке у КПП "Рафах"

© AP Photo / Hatem AliАвтомобиль скорой помощи на КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта
Автомобиль скорой помощи на КПП Рафах на границе сектора Газа и Египта - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© AP Photo / Hatem Ali
Автомобиль скорой помощи на КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 27 мая – РИА Новости. Один египетский военный погиб в ходе инцидента со стрельбой в районе контрольно-пропускного пункта в Рафахе на границе сектора Газа и Египта, вооруженные силы проводят расследование, заявил официальный представитель ВС Египта Гариб Абдель Хафез Гариб.
"Египетские вооруженные силы проводят при посредничестве компетентных органов расследование инцидента со стрельбой в приграничном районе Рафах, в результате которого погиб один из лиц, занимающихся обеспечением безопасности", - говорится в заявлении Гариба.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Ранее израильская государственная радиостанция Kan сообщала, что египетский военнослужащий погиб в ходе перестрелки с израильскими военными в районе контрольно-пропускного пункта в Рафахе на границе сектора Газа и Египта. Пресс-служба израильской армии подтвердила, что ранее в понедельник на границе с Египтом произошел инцидент со стрельбой.
Около трех недель назад израильские военные установили контроль над палестинской стороной КПП "Рафах", через который с территории Египта поступала гуманитарная помощь в сектор Газа.
Полиция Египта - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
В Александрии полицейский застрелил двух израильских туристов
8 октября 2023, 12:34
 
В миреЕгипетРафах (провинция)РАФОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраиль
 
 
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