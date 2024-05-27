https://ria.ru/20240527/voennyy-1948791666.html
Египетский военный погиб при перестрелке в районе КПП в Рафахе
Египетский военный погиб при перестрелке в районе КПП в Рафахе - РИА Новости, 27.05.2024
Египетский военный погиб при перестрелке в районе КПП в Рафахе
Один египетский военный погиб в ходе инцидента со стрельбой в районе контрольно-пропускного пункта в Рафахе на границе сектора Газа и Египта, вооруженные силы... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T22:39
2024-05-27T22:39
2024-05-27T22:49
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 27 мая – РИА Новости. Один египетский военный погиб в ходе инцидента со стрельбой в районе контрольно-пропускного пункта в Рафахе на границе сектора Газа и Египта, вооруженные силы проводят расследование, заявил официальный представитель ВС Египта Гариб Абдель Хафез Гариб. "Египетские вооруженные силы проводят при посредничестве компетентных органов расследование инцидента со стрельбой в приграничном районе Рафах, в результате которого погиб один из лиц, занимающихся обеспечением безопасности", - говорится в заявлении Гариба. Ранее израильская государственная радиостанция Kan сообщала, что египетский военнослужащий погиб в ходе перестрелки с израильскими военными в районе контрольно-пропускного пункта в Рафахе на границе сектора Газа и Египта. Пресс-служба израильской армии подтвердила, что ранее в понедельник на границе с Египтом произошел инцидент со стрельбой. Около трех недель назад израильские военные установили контроль над палестинской стороной КПП "Рафах", через который с территории Египта поступала гуманитарная помощь в сектор Газа.
https://ria.ru/20240527/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20231008/aleksandriya-1901286570.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, египет, рафах (провинция), раф, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль
В мире, Египет, Рафах (провинция), РАФ, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль
Египетский военный погиб при перестрелке в районе КПП в Рафахе
ВС Египта сообщили о гибели своего военного при перестрелке у КПП "Рафах"
КАИР, 27 мая – РИА Новости. Один египетский военный погиб в ходе инцидента со стрельбой в районе контрольно-пропускного пункта в Рафахе на границе сектора Газа и Египта, вооруженные силы проводят расследование, заявил официальный представитель ВС Египта Гариб Абдель Хафез Гариб.
"Египетские вооруженные силы проводят при посредничестве компетентных органов расследование инцидента со стрельбой в приграничном районе Рафах, в результате которого погиб один из лиц, занимающихся обеспечением безопасности", - говорится в заявлении Гариба.
Ранее израильская государственная радиостанция Kan сообщала, что египетский военнослужащий погиб в ходе перестрелки с израильскими военными в районе контрольно-пропускного пункта в Рафахе на границе сектора Газа и Египта. Пресс-служба израильской армии подтвердила, что ранее в понедельник на границе с Египтом произошел инцидент со стрельбой.
Около трех недель назад израильские военные установили контроль над палестинской стороной КПП "Рафах
", через который с территории Египта поступала гуманитарная помощь в сектор Газа.