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Пьяный водитель из Чувашии, по вине которого погибли люди, получил срок - РИА Новости, 27.05.2024
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17:30 27.05.2024
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Пьяный водитель из Чувашии, по вине которого погибли люди, получил срок
Пьяный водитель из Чувашии, по вине которого погибли люди, получил срок - РИА Новости, 27.05.2024
Пьяный водитель из Чувашии, по вине которого погибли люди, получил срок
Пьяный водитель из Чувашии, по вине которого погибли трое его пассажиров, осужден на 10 лет колонии общего режима сообщает прокуратура республики. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T17:30
2024-05-27T17:30
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мая - РИА Новости. Пьяный водитель из Чувашии, по вине которого погибли трое его пассажиров, осужден на 10 лет колонии общего режима сообщает прокуратура республики. "Подсудимый вину признал. Суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права управления транспортными средствами на срок 3 года", - говорится в сообщении прокуратуры Чувашии.Установлено, что утром 22 сентября 2023 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея права управления транспортными средствами, сел за руль Kia rio, принадлежащего его знакомому. Возле деревни Медикасы Цивильского округа он не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал с дороги и, неоднократно перевернувшись, опрокинулся в кювет. В результате ДТП трое из четырех находившихся в салоне автомобиля пассажиров погибли, четвертый получил телесные повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью. Было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение смерти трем лицам).
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происшествия, авто, россия
Происшествия, Авто, Россия
Пьяный водитель из Чувашии, по вине которого погибли люди, получил срок

В Чувашии пьяный водитель, по вине которого погибли три человека, получил 10 лет

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мая - РИА Новости. Пьяный водитель из Чувашии, по вине которого погибли трое его пассажиров, осужден на 10 лет колонии общего режима сообщает прокуратура республики.
«
"Подсудимый вину признал. Суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права управления транспортными средствами на срок 3 года", - говорится в сообщении прокуратуры Чувашии.
Установлено, что утром 22 сентября 2023 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея права управления транспортными средствами, сел за руль Kia rio, принадлежащего его знакомому. Возле деревни Медикасы Цивильского округа он не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал с дороги и, неоднократно перевернувшись, опрокинулся в кювет. В результате ДТП трое из четырех находившихся в салоне автомобиля пассажиров погибли, четвертый получил телесные повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью.
Было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение смерти трем лицам).
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