https://ria.ru/20240527/voditel-1948715309.html

Пьяный водитель из Чувашии, по вине которого погибли люди, получил срок

Пьяный водитель из Чувашии, по вине которого погибли люди, получил срок - РИА Новости, 27.05.2024

Пьяный водитель из Чувашии, по вине которого погибли люди, получил срок

Пьяный водитель из Чувашии, по вине которого погибли трое его пассажиров, осужден на 10 лет колонии общего режима сообщает прокуратура республики. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T17:30

2024-05-27T17:30

2024-05-27T17:30

происшествия

авто

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мая - РИА Новости. Пьяный водитель из Чувашии, по вине которого погибли трое его пассажиров, осужден на 10 лет колонии общего режима сообщает прокуратура республики. "Подсудимый вину признал. Суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права управления транспортными средствами на срок 3 года", - говорится в сообщении прокуратуры Чувашии.Установлено, что утром 22 сентября 2023 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея права управления транспортными средствами, сел за руль Kia rio, принадлежащего его знакомому. Возле деревни Медикасы Цивильского округа он не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал с дороги и, неоднократно перевернувшись, опрокинулся в кювет. В результате ДТП трое из четырех находившихся в салоне автомобиля пассажиров погибли, четвертый получил телесные повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью. Было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение смерти трем лицам).

https://ria.ru/20240517/prigovor-1946756767.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, россия