https://ria.ru/20240527/vengriya-1948666874.html
Венгрия не согласилась на выделение Киеву средств из Фонда мира
Венгрия не согласилась на выделение Киеву средств из Фонда мира - РИА Новости, 27.05.2024
Венгрия не согласилась на выделение Киеву средств из Фонда мира
Венгрия не согласилась на выделение новых 6,5 миллиарда евро из Европейского фонда мира на оружие Киеву, заявил глава МИД страны Петер Сийярто после заседания... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T15:30
2024-05-27T15:30
2024-05-27T16:37
венгрия
киев
в мире
петер сийярто
украина
евросоюз
санкции в отношении россии
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БУДАПЕШТ, 27 мая — РИА Новости. Венгрия не согласилась на выделение новых 6,5 миллиарда евро из Европейского фонда мира на оружие Киеву, заявил глава МИД страны Петер Сийярто после заседания глав МИД стран ЕС, выступление транслировал телеканал М1."Мы не поддались давлению", — сказал он.По словам дипломата, во время заседания представители Германии, Литвы, Польши, Ирландии и других стран оказывали "огромное давление" на Венгрию по этому вопросу, при этом даже переходя на крики.Сийярто также добавил, что венгерские предприятия продолжают сталкиваться с дискриминацией на Украине.Западные страны начали активно вооружать киевский режим еще до начала российской спецоперации по защите Донбасса и продолжают поставки до сих пор. Как заявлял генсек НАТО Йенс Столтенберг, страны альянса должны рисковать и отправлять Киеву даже то оружие, которое необходимо им для собственной обороны. В свою очередь, глава МИД Финляндии Элина Валтонен выразила надежду, что страны ЕС постараются "наскрести на складах" военную помощь для Украины, "то, что осталось в наличии".В Москве неоднократно подчеркивали, что поставки иностранной военной помощи Киеву ничего не меняют на поле боя и только затягивают конфликт.
https://ria.ru/20240527/vengriya-1948666724.html
https://ria.ru/20240523/es-1947942185.html
https://ria.ru/20240422/evrosoyuz-1941554035.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, киев, в мире, петер сийярто, украина, евросоюз, санкции в отношении россии
Венгрия, Киев, В мире, Петер Сийярто, Украина, Евросоюз, Санкции в отношении России
Венгрия не согласилась на выделение Киеву средств из Фонда мира
Венгрия не согласилась на выделение Киеву 6,5 миллиарда евро из Фонда мира