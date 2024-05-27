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Венгрия не поддержит новый пакет антироссийских санкций
Венгрия не поддержит новый пакет антироссийских санкций - РИА Новости, 27.05.2024
Венгрия не поддержит новый пакет антироссийских санкций
Венгрия не поддержит 14-й пакет антироссийских санкций ЕС, потому что он полностью противоречит ее экономическим интересам и угрожает энергобезопасности, заявил РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T15:29
2024-05-27T15:29
2024-05-27T15:42
венгрия
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петер сийярто
евросоюз
аэс "пакш-2"
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БУДАПЕШТ, 27 мая - РИА Новости. Венгрия не поддержит 14-й пакет антироссийских санкций ЕС, потому что он полностью противоречит ее экономическим интересам и угрожает энергобезопасности, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто."Значительная часть стран ЕС воодушевленно приветствует 14-й пакет санкций. Венгрия не может поддержать его в нынешнем виде, потому что он полностью противоречит ее экономическим интересам и серьезно угрожает энергобезопасности... Венгрия не будет за него голосовать", - сказал Сийярто после заседания глав МИД стран ЕС, выступление министра транслировал телеканал М1.Сийярто отметил, что 14-й пакет санкций в случае его принятия ограничил бы экспорт венгерских сельхозпродуктов в Россию и усложнил бы оплату российских энергоносителей, что в перспективе означало бы прекращение их поставки. По словам министра, также новый пакет ограничений существенно замедлил бы инвестиции в АЭС "Пакш-2".
https://ria.ru/20240525/sanktsii-1948302204.html
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венгрия, россия, петер сийярто, евросоюз, аэс "пакш-2"
Венгрия, Россия, Петер Сийярто, Евросоюз, АЭС "Пакш-2"
Венгрия не поддержит новый пакет антироссийских санкций
Глава МИД Венгрии Сийярто: страна не поддержит 14-й пакет антироссийских санкций