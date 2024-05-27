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Бельгия обвинила Венгрию в блокировке помощи Украине - РИА Новости, 27.05.2024
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12:46 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/vengriya-1948606745.html
Бельгия обвинила Венгрию в блокировке помощи Украине
Бельгия обвинила Венгрию в блокировке помощи Украине - РИА Новости, 27.05.2024
Бельгия обвинила Венгрию в блокировке помощи Украине
Венгрия в ходе заседания глав МИД стран Евросоюза продолжает блокировать выделение пяти миллиардов евро для финансирования военной помощи Украине, ситуация на... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T12:46
2024-05-27T12:46
в мире
украина
венгрия
россия
аджа лябиб
сергей лавров
евросоюз
нато
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БРЮССЕЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Венгрия в ходе заседания глав МИД стран Евросоюза продолжает блокировать выделение пяти миллиардов евро для финансирования военной помощи Украине, ситуация на встрече напряженная, заявила глава МИД Бельгии Аджа Лябиб. "В настоящее время на заседании глав МИД ЕС напряженная обстановка. Мы по-прежнему являемся свидетелями того, что одна страна блокирует средства фонда мира для Украины. Пять миллиардов евро блокируются Венгрией, в то время как Украина остро в них нуждается", - заявила бельгийский министр журналистам. "Бельгия занимает четкую позицию – нельзя допускать, чтобы одна страна, которая к тому же несколько месяцев назад дала свое согласие на саммите лидеров ЕС, теперь эту помощь блокирует", - добавила она. Ранее сообщалось, что ЕС согласовал решение о выделении пяти миллиардов евро в Европейский фонд мира для финансирования военной помощи Украине на 2024 год. Отмечалось, что финансирование из фонда пойдет как на летальную, так и на нелетальную помощь Киеву, а также на подготовку украинских военных. Внебюджетный Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) был создан ЕС в марте 2021 года, чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021-2027 годов. Однако большая часть средств из этого фонда уже была зарезервирована для частичной компенсации государствам-членам ЕС средств (всего странами ЕС из фонда на оружие для Украины было выделено уже семь траншей примерно по 500 миллионов евро каждый), потраченных на оказание военной помощи Украине. Восьмой транш в настоящее время также продолжает блокироваться Венгрией. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240204/vengriya-1925353282.html
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в мире, украина, венгрия, россия, аджа лябиб, сергей лавров, евросоюз, нато, санкции в отношении россии
В мире, Украина, Венгрия, Россия, Аджа Лябиб, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО, Санкции в отношении России
Бельгия обвинила Венгрию в блокировке помощи Украине

Глава МИД Бельгии: Венгрия блокирует выделение пяти миллиардов евро Украине

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГорода мира. Будапешт
Города мира. Будапешт - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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БРЮССЕЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Венгрия в ходе заседания глав МИД стран Евросоюза продолжает блокировать выделение пяти миллиардов евро для финансирования военной помощи Украине, ситуация на встрече напряженная, заявила глава МИД Бельгии Аджа Лябиб.
"В настоящее время на заседании глав МИД ЕС напряженная обстановка. Мы по-прежнему являемся свидетелями того, что одна страна блокирует средства фонда мира для Украины. Пять миллиардов евро блокируются Венгрией, в то время как Украина остро в них нуждается", - заявила бельгийский министр журналистам.
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"Бельгия занимает четкую позицию – нельзя допускать, чтобы одна страна, которая к тому же несколько месяцев назад дала свое согласие на саммите лидеров ЕС, теперь эту помощь блокирует", - добавила она.
Ранее сообщалось, что ЕС согласовал решение о выделении пяти миллиардов евро в Европейский фонд мира для финансирования военной помощи Украине на 2024 год. Отмечалось, что финансирование из фонда пойдет как на летальную, так и на нелетальную помощь Киеву, а также на подготовку украинских военных.
Внебюджетный Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) был создан ЕС в марте 2021 года, чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021-2027 годов. Однако большая часть средств из этого фонда уже была зарезервирована для частичной компенсации государствам-членам ЕС средств (всего странами ЕС из фонда на оружие для Украины было выделено уже семь траншей примерно по 500 миллионов евро каждый), потраченных на оказание военной помощи Украине. Восьмой транш в настоящее время также продолжает блокироваться Венгрией.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В миреУкраинаВенгрияРоссияАджа ЛябибСергей ЛавровЕвросоюзНАТОСанкции в отношении России
 
 
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