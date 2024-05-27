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Венгрия определилась с кандидатурами второго космонавта и его дублера - РИА Новости, 27.05.2024
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Наука
 
10:50 27.05.2024 (обновлено: 10:51 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/vengriya-1948554841.html
Венгрия определилась с кандидатурами второго космонавта и его дублера
Венгрия определилась с кандидатурами второго космонавта и его дублера - РИА Новости, 27.05.2024
Венгрия определилась с кандидатурами второго космонавта и его дублера
Венгрия определилась с кандидатурами второго космонавта и его дублера, планируется, что еще в 2024 году на МКС в составе венгерско-американского экипажа полетит РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T10:50
2024-05-27T10:51
наука
космос - риа наука
венгрия
россия
земля
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БУДАПЕШТ, 27 мая - РИА Новости. Венгрия определилась с кандидатурами второго космонавта и его дублера, планируется, что еще в 2024 году на МКС в составе венгерско-американского экипажа полетит 32-летний инженер-механик Тибор Капу, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Вчера вечером экспертная комиссия приняла окончательное решение, взвесив все аспекты, и сообщила, что следующим венгерским космонавтом-исследователем может стать 32-летний инженер-механик Тибор Капу, который до сих пор в основном работал в автомобильной промышленности и занимался главным образом разработкой аккумуляторов", - сказал Сийярто в видеообращении в соцсети. Из 240 кандидатов были отобраны четверо, которые более года проходили подготовку. По решению комиссии, дублером Капу стал 35-летний инженер-электрик Дюла Черени. Оставшиеся два кандидата будут помогать работе миссии с Земли, сообщил Сийярто. Капу и Черени в ближайшее время отправятся в США, где, согласно контракту с американской компанией Axiom Space, пройдут последний этап подготовки. Согласно подписанному в сентябре 2023 года контракту, "окно запуска" для венгерско-американской миссии на МКС будет ограничено октябрем 2024 года-началом 2025 года. Ранее первый и единственный венгерский космонавт Берталан Фаркаш сообщил РИА Новости, что из четырех кандидатов трое по профессии инженеры, а один врач. Тема его научного исследования пока не определена, среди возможных он назвал метеорологические исследования, дистанционное зондирование Земли и изучение технических проблем. Ранее Сийярто в ходе пленарного заседания межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Венгрией и РФ заявил, что Будапешт планирует в 2025-26 годах с помощью России отправить в космос венгерского космонавта впервые после 1980 года. Впоследствии в СМИ появилась информация, что правительство Венгрии намерено подписать договор об отправке астронавта с американской компанией.
https://ria.ru/20240218/kosmonavty-1928020489.html
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космос - риа наука, венгрия, россия, земля, петер сийярто
Наука, Космос - РИА Наука, Венгрия, Россия, Земля, Петер Сийярто
Венгрия определилась с кандидатурами второго космонавта и его дублера

Венгрия определилась с кандидатурой второго космонавта, им стал инженер

© Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem/YouTubeИнженер-механик Тибор Капу
Инженер-механик Тибор Капу
© Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem/YouTube
Инженер-механик Тибор Капу
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БУДАПЕШТ, 27 мая - РИА Новости. Венгрия определилась с кандидатурами второго космонавта и его дублера, планируется, что еще в 2024 году на МКС в составе венгерско-американского экипажа полетит 32-летний инженер-механик Тибор Капу, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Вчера вечером экспертная комиссия приняла окончательное решение, взвесив все аспекты, и сообщила, что следующим венгерским космонавтом-исследователем может стать 32-летний инженер-механик Тибор Капу, который до сих пор в основном работал в автомобильной промышленности и занимался главным образом разработкой аккумуляторов", - сказал Сийярто в видеообращении в соцсети.
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Из 240 кандидатов были отобраны четверо, которые более года проходили подготовку. По решению комиссии, дублером Капу стал 35-летний инженер-электрик Дюла Черени. Оставшиеся два кандидата будут помогать работе миссии с Земли, сообщил Сийярто.
Капу и Черени в ближайшее время отправятся в США, где, согласно контракту с американской компанией Axiom Space, пройдут последний этап подготовки.
Согласно подписанному в сентябре 2023 года контракту, "окно запуска" для венгерско-американской миссии на МКС будет ограничено октябрем 2024 года-началом 2025 года.
Ранее первый и единственный венгерский космонавт Берталан Фаркаш сообщил РИА Новости, что из четырех кандидатов трое по профессии инженеры, а один врач. Тема его научного исследования пока не определена, среди возможных он назвал метеорологические исследования, дистанционное зондирование Земли и изучение технических проблем.
Ранее Сийярто в ходе пленарного заседания межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Венгрией и РФ заявил, что Будапешт планирует в 2025-26 годах с помощью России отправить в космос венгерского космонавта впервые после 1980 года. Впоследствии в СМИ появилась информация, что правительство Венгрии намерено подписать договор об отправке астронавта с американской компанией.
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НаукаКосмос - РИА НаукаВенгрияРоссияЗемляПетер Сийярто
 
 
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