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Россия и Узбекистан подписали контракт на строительство АЭС в республике - РИА Новости, 27.05.2024
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17:58 27.05.2024 (обновлено: 18:15 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/uzbekistan-1948729724.html
Россия и Узбекистан подписали контракт на строительство АЭС в республике
Россия и Узбекистан подписали контракт на строительство АЭС в республике - РИА Новости, 27.05.2024
Россия и Узбекистан подписали контракт на строительство АЭС в республике
Россия и Узбекистан подписали контракт на строительство АЭС малой мощности, сообщила госкорпорация "Росатом". РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T17:58
2024-05-27T18:15
узбекистан
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
атомная энергетика
в мире
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия и Узбекистан подписали контракт на строительство АЭС малой мощности, сообщила госкорпорация "Росатом"."В ходе государственного визита президента России в Узбекистан в присутствии глав государств России и Узбекистана был подписан протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о сотрудничестве между двумя странами в строительстве в Узбекистане атомной электростанции, суть которых состоит в расширении сотрудничества для строительства в Узбекистане атомной электростанции малой мощности по российскому проекту", - говорится в сообщении."Также на полях мероприятия акционерное общество "Атомстройэкспорт" (инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом") и ГУП "Дирекция по строительству АЭС" при Агентстве по атомной энергии при кабинете министров Республики Узбекистан подписали контракт на сооружение атомной электростанции малой мощности (АСММ) в Узбекистане", - отмечает "Росатом".Отмечается, что проект предусматривает строительство в Джизакской области Узбекистана АСММ по российскому проекту мощностью 330 МВт (шесть реакторов мощностью 55 МВт каждый). "Росатом" выступит генеральным подрядчиком строительства станции, к строительству также будут привлечены местные компании.
https://ria.ru/20240527/aes-1948716266.html
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узбекистан, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", атомная энергетика, в мире
Узбекистан, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Атомная энергетика, В мире
Россия и Узбекистан подписали контракт на строительство АЭС в республике

Россия и Узбекистан подписали контракт на строительстве АЭС малой мощности

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкГенеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев на церемонии подписания документов о сотрудничестве между Россией и Узбекистаном
Генеральный директор государственной корпорации Росатом Алексей Лихачев на церемонии подписания документов о сотрудничестве между Россией и Узбекистаном - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Генеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев на церемонии подписания документов о сотрудничестве между Россией и Узбекистаном
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия и Узбекистан подписали контракт на строительство АЭС малой мощности, сообщила госкорпорация "Росатом".
"В ходе государственного визита президента России в Узбекистан в присутствии глав государств России и Узбекистана был подписан протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о сотрудничестве между двумя странами в строительстве в Узбекистане атомной электростанции, суть которых состоит в расширении сотрудничества для строительства в Узбекистане атомной электростанции малой мощности по российскому проекту", - говорится в сообщении.
"Также на полях мероприятия акционерное общество "Атомстройэкспорт" (инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом") и ГУП "Дирекция по строительству АЭС" при Агентстве по атомной энергии при кабинете министров Республики Узбекистан подписали контракт на сооружение атомной электростанции малой мощности (АСММ) в Узбекистане", - отмечает "Росатом".
Отмечается, что проект предусматривает строительство в Джизакской области Узбекистана АСММ по российскому проекту мощностью 330 МВт (шесть реакторов мощностью 55 МВт каждый). "Росатом" выступит генеральным подрядчиком строительства станции, к строительству также будут привлечены местные компании.
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