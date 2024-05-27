https://ria.ru/20240527/uzbekistan-1948716608.html

Инвестплатформа Узбекистана и России составит 500 миллионов долларов

Инвестплатформа Узбекистана и России составит 500 миллионов долларов - РИА Новости, 27.05.2024

Инвестплатформа Узбекистана и России составит 500 миллионов долларов

Начальный капитал создаваемой совместной инвестиционной платформы Узбекистана и РФ составит 500 миллионов долларов, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T17:34

2024-05-27T17:34

2024-05-27T17:34

экономика

узбекистан

россия

ташкент

шавкат мирзиеев

владимир путин

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ТАШКЕНТ, 27 мая – РИА Новости. Начальный капитал создаваемой совместной инвестиционной платформы Узбекистана и РФ составит 500 миллионов долларов, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев Первое заседании Совета регионов России и Узбекистана под председательством глав государств проходит в Ташкенте в рамках визита президента РФ Владимира Путина в республику. "Намерение совместно развивать инструменты поддержки и финансирования проектов в регионах. Мы этот вопрос также обсудили в ходе переговоров. В ближайшее время начнет работать совместная инвестиционная платформа с начальным капиталом в 500 миллионов долларов", - сказал Мирзиёев на открытии заседания совета.

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экономика, узбекистан, россия, ташкент, шавкат мирзиеев, владимир путин