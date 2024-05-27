https://ria.ru/20240527/uzbekistan-1948716608.html
Инвестплатформа Узбекистана и России составит 500 миллионов долларов
Инвестплатформа Узбекистана и России составит 500 миллионов долларов - РИА Новости, 27.05.2024
Инвестплатформа Узбекистана и России составит 500 миллионов долларов
Начальный капитал создаваемой совместной инвестиционной платформы Узбекистана и РФ составит 500 миллионов долларов, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T17:34
2024-05-27T17:34
2024-05-27T17:34
экономика
узбекистан
россия
ташкент
шавкат мирзиеев
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948694710_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_83ecbeccb5a8fa1da6c32d95ce91112f.jpg
ТАШКЕНТ, 27 мая – РИА Новости. Начальный капитал создаваемой совместной инвестиционной платформы Узбекистана и РФ составит 500 миллионов долларов, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев Первое заседании Совета регионов России и Узбекистана под председательством глав государств проходит в Ташкенте в рамках визита президента РФ Владимира Путина в республику. "Намерение совместно развивать инструменты поддержки и финансирования проектов в регионах. Мы этот вопрос также обсудили в ходе переговоров. В ближайшее время начнет работать совместная инвестиционная платформа с начальным капиталом в 500 миллионов долларов", - сказал Мирзиёев на открытии заседания совета.
https://ria.ru/20240527/aes-1948716266.html
узбекистан
россия
ташкент
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948694710_210:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_62df6bc381bf9336281e5c2055155d49.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, узбекистан, россия, ташкент, шавкат мирзиеев, владимир путин
Экономика, Узбекистан, Россия, Ташкент, Шавкат Мирзиеев, Владимир Путин
Инвестплатформа Узбекистана и России составит 500 миллионов долларов
Мирзиеев: начальный капитал инвестплатформы Узбекистана и РФ составит $500 млн