https://ria.ru/20240527/uzbekistan-1948713876.html

Путин и Мирзиеев посадили ель на Аллее почетных гостей

Путин и Мирзиеев посадили ель на Аллее почетных гостей - РИА Новости, 27.05.2024

Путин и Мирзиеев посадили ель на Аллее почетных гостей

Президент России Владимир Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев посадили голубую ель на Аллее почетных гостей в резиденции узбекистанского лидера. Об этом... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T17:28

2024-05-27T17:28

2024-05-27T17:28

россия

узбекистан

владимир путин

шавкат мирзиеев

в мире

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев посадили голубую ель на Аллее почетных гостей в резиденции узбекистанского лидера. Об этом сообщается в Telegram-канале "Известий"Лидеры вместе засыпали грунтом саженец, затем они полили дерево из лейки, следует из видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале "Известий". Возле дерева была установлена памятная табличка. Президент РФ находится в эти дни с государственным визитом в Узбекистане. В понедельник состоялись двусторонние переговоры на высшем уровне.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиеев, в мире