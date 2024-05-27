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Путин и Мирзиеев посадили ель на Аллее почетных гостей
Путин и Мирзиеев посадили ель на Аллее почетных гостей - РИА Новости, 27.05.2024
Путин и Мирзиеев посадили ель на Аллее почетных гостей
Президент России Владимир Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев посадили голубую ель на Аллее почетных гостей в резиденции узбекистанского лидера. Об этом... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T17:28
2024-05-27T17:28
2024-05-27T17:28
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узбекистан
владимир путин
шавкат мирзиеев
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев посадили голубую ель на Аллее почетных гостей в резиденции узбекистанского лидера. Об этом сообщается в Telegram-канале "Известий"Лидеры вместе засыпали грунтом саженец, затем они полили дерево из лейки, следует из видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале "Известий". Возле дерева была установлена памятная табличка. Президент РФ находится в эти дни с государственным визитом в Узбекистане. В понедельник состоялись двусторонние переговоры на высшем уровне.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиеев, в мире
Россия, Узбекистан, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, В мире
Путин и Мирзиеев посадили ель на Аллее почетных гостей
Путин и глава Узбекистана Мирзиеев посадили голубую ель на Аллее почетных гостей