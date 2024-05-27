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Путин и Мирзиеев посадили ель на Аллее почетных гостей - РИА Новости, 27.05.2024
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17:28 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/uzbekistan-1948713876.html
Путин и Мирзиеев посадили ель на Аллее почетных гостей
Путин и Мирзиеев посадили ель на Аллее почетных гостей - РИА Новости, 27.05.2024
Путин и Мирзиеев посадили ель на Аллее почетных гостей
Президент России Владимир Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев посадили голубую ель на Аллее почетных гостей в резиденции узбекистанского лидера. Об этом... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T17:28
2024-05-27T17:28
россия
узбекистан
владимир путин
шавкат мирзиеев
в мире
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев посадили голубую ель на Аллее почетных гостей в резиденции узбекистанского лидера. Об этом сообщается в Telegram-канале "Известий"Лидеры вместе засыпали грунтом саженец, затем они полили дерево из лейки, следует из видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале "Известий". Возле дерева была установлена памятная табличка. Президент РФ находится в эти дни с государственным визитом в Узбекистане. В понедельник состоялись двусторонние переговоры на высшем уровне.
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россия, узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиеев, в мире
Россия, Узбекистан, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, В мире
Путин и Мирзиеев посадили ель на Аллее почетных гостей

Путин и глава Узбекистана Мирзиеев посадили голубую ель на Аллее почетных гостей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посадили хвойную ель в Аллее почетных гостей в Ташкенте
резидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посадили хвойную ель в Аллее почетных гостей в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / POOL
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резидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посадили хвойную ель в Аллее почетных гостей в Ташкенте
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев посадили голубую ель на Аллее почетных гостей в резиденции узбекистанского лидера. Об этом сообщается в Telegram-канале "Известий"
Лидеры вместе засыпали грунтом саженец, затем они полили дерево из лейки, следует из видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале "Известий". Возле дерева была установлена памятная табличка.
Президент РФ находится в эти дни с государственным визитом в Узбекистане. В понедельник состоялись двусторонние переговоры на высшем уровне.
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