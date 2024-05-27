https://ria.ru/20240527/uzbekistan-1948699444.html

Россия и Узбекистан высоко оценили договоренности по поставкам газа

Россия и Узбекистан высоко оценили договоренности по поставкам газа - РИА Новости, 27.05.2024

Россия и Узбекистан высоко оценили договоренности по поставкам газа

Россия и Узбекистан высоко оценили достигнутые договоренности по поставке российского газа в республику на долгосрочной основе. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T16:50

2024-05-27T16:50

2024-05-27T16:55

узбекистан

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия и Узбекистан высоко оценили достигнутые договоренности по поставке российского газа в республику на долгосрочной основе. Текст совместного заявления президента России Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева опубликован на сайте Кремля. "Стороны высоко оценили достигнутые договоренности по поставке российского природного газа в Республику Узбекистан на долгосрочной основе и совместной модернизации ее газотранспортной системы", - говорится в заявлении. Путин в эти дни находится в Узбекистане с государственным визитом. Ранее в понедельник в резиденции "Куксарой" состоялись его переговоры с Мирзиеевым.

https://ria.ru/20240527/mirzieev-1948649000.html

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узбекистан, россия, владимир путин, шавкат мирзиеев, ташкент, в мире