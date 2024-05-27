Рейтинг@Mail.ru
Россия и Узбекистан высоко оценили договоренности по поставкам газа - РИА Новости, 27.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:50 27.05.2024 (обновлено: 16:55 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/uzbekistan-1948699444.html
Россия и Узбекистан высоко оценили договоренности по поставкам газа
Россия и Узбекистан высоко оценили договоренности по поставкам газа - РИА Новости, 27.05.2024
Россия и Узбекистан высоко оценили договоренности по поставкам газа
Россия и Узбекистан высоко оценили достигнутые договоренности по поставке российского газа в республику на долгосрочной основе. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T16:50
2024-05-27T16:55
узбекистан
россия
владимир путин
шавкат мирзиеев
ташкент
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948641073_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_68bd9b4f1d920ce38a15e37943347419.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия и Узбекистан высоко оценили достигнутые договоренности по поставке российского газа в республику на долгосрочной основе. Текст совместного заявления президента России Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева опубликован на сайте Кремля. "Стороны высоко оценили достигнутые договоренности по поставке российского природного газа в Республику Узбекистан на долгосрочной основе и совместной модернизации ее газотранспортной системы", - говорится в заявлении. Путин в эти дни находится в Узбекистане с государственным визитом. Ранее в понедельник в резиденции "Куксарой" состоялись его переговоры с Мирзиеевым.
https://ria.ru/20240527/mirzieev-1948649000.html
узбекистан
россия
ташкент
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948641073_54:0:2783:2047_1920x0_80_0_0_ca0895be9645f968a62420bf12899fc0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
узбекистан, россия, владимир путин, шавкат мирзиеев, ташкент, в мире
Узбекистан, Россия, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, Ташкент, В мире
Россия и Узбекистан высоко оценили договоренности по поставкам газа

Путин и Мирзиеев высоко оценили договоренности по поставкам газа в Узбекистан

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах в государственной резиденции "Куксарой". 27 мая 2024
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах в государственной резиденции Куксарой. 27 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах в государственной резиденции "Куксарой". 27 мая 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия и Узбекистан высоко оценили достигнутые договоренности по поставке российского газа в республику на долгосрочной основе.
Текст совместного заявления президента России Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева опубликован на сайте Кремля.
"Стороны высоко оценили достигнутые договоренности по поставке российского природного газа в Республику Узбекистан на долгосрочной основе и совместной модернизации ее газотранспортной системы", - говорится в заявлении.
Путин в эти дни находится в Узбекистане с государственным визитом. Ранее в понедельник в резиденции "Куксарой" состоялись его переговоры с Мирзиеевым.
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах в государственной резиденции Куксарой - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Мирзиеев назвал Россию стратегическим партнером в поставках энергоносителей
14:40
 
УзбекистанРоссияВладимир ПутинШавкат МирзиеевТашкентВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала