https://ria.ru/20240527/uzbekistan-1948699444.html
Россия и Узбекистан высоко оценили договоренности по поставкам газа
Россия и Узбекистан высоко оценили договоренности по поставкам газа - РИА Новости, 27.05.2024
Россия и Узбекистан высоко оценили договоренности по поставкам газа
Россия и Узбекистан высоко оценили достигнутые договоренности по поставке российского газа в республику на долгосрочной основе. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T16:50
2024-05-27T16:50
2024-05-27T16:55
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия и Узбекистан высоко оценили достигнутые договоренности по поставке российского газа в республику на долгосрочной основе. Текст совместного заявления президента России Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева опубликован на сайте Кремля. "Стороны высоко оценили достигнутые договоренности по поставке российского природного газа в Республику Узбекистан на долгосрочной основе и совместной модернизации ее газотранспортной системы", - говорится в заявлении. Путин в эти дни находится в Узбекистане с государственным визитом. Ранее в понедельник в резиденции "Куксарой" состоялись его переговоры с Мирзиеевым.
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узбекистан, россия, владимир путин, шавкат мирзиеев, ташкент, в мире
Узбекистан, Россия, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, Ташкент, В мире
Россия и Узбекистан высоко оценили договоренности по поставкам газа
Путин и Мирзиеев высоко оценили договоренности по поставкам газа в Узбекистан