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Россия и Узбекистан подписали соглашения по проектам на 20 млрд долларов - РИА Новости, 27.05.2024
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16:47 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/uzbekistan-1948698953.html
Россия и Узбекистан подписали соглашения по проектам на 20 млрд долларов
Россия и Узбекистан подписали соглашения по проектам на 20 млрд долларов - РИА Новости, 27.05.2024
Россия и Узбекистан подписали соглашения по проектам на 20 млрд долларов
Узбекистан и Россия подписали в ходе визита президента РФ Владимира Путина в республику соглашения по новым проектам на 20 миллиардов долларов, сообщает... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T16:47
2024-05-27T16:47
россия
узбекистан
владимир путин
шавкат мирзиеев
ташкент
в мире
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ТАШКЕНТ, 27 мая – РИА Новости. Узбекистан и Россия подписали в ходе визита президента РФ Владимира Путина в республику соглашения по новым проектам на 20 миллиардов долларов, сообщает пресс-служба узбекистанского президента Шавката Мирзиёева. Президент РФ находится в эти дни с государственным визитом в Узбекистане. В понедельник состоялись двусторонние переговоры на высшем уровне. "В рамках нынешнего визита были подписаны соглашения по новым проектам на сумму более 20 миллиардов долларов. Президент нашей страны объявил о скором запуске совместной инвестиционной платформы для продвижения кооперации", - говорится в сообщении по итогам переговоров лидеров двух стран.
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россия, узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиеев, ташкент, в мире
Россия, Узбекистан, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, Ташкент, В мире
Россия и Узбекистан подписали соглашения по проектам на 20 млрд долларов

Узбекистан и Россия подписали соглашения по новым проектам на 20 млрд долларов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах в расширенном составе в государственной резиденции "Куксарой"
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах в расширенном составе в государственной резиденции Куксарой - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах в расширенном составе в государственной резиденции "Куксарой"
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ТАШКЕНТ, 27 мая – РИА Новости. Узбекистан и Россия подписали в ходе визита президента РФ Владимира Путина в республику соглашения по новым проектам на 20 миллиардов долларов, сообщает пресс-служба узбекистанского президента Шавката Мирзиёева.
Президент РФ находится в эти дни с государственным визитом в Узбекистане. В понедельник состоялись двусторонние переговоры на высшем уровне.
"В рамках нынешнего визита были подписаны соглашения по новым проектам на сумму более 20 миллиардов долларов. Президент нашей страны объявил о скором запуске совместной инвестиционной платформы для продвижения кооперации", - говорится в сообщении по итогам переговоров лидеров двух стран.
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи в государственной резиденции Куксарой - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Путин рассказал о диверсификации торговых связей России и Узбекистана
12:23
 
РоссияУзбекистанВладимир ПутинШавкат МирзиеевТашкентВ мире
 
 
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