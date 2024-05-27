https://ria.ru/20240527/uzbekistan-1948690043.html

Россия и Узбекистан отметили важность формирования совместного инвестфонда

Россия и Узбекистан отметили важность формирования совместного инвестфонда - РИА Новости, 27.05.2024

Россия и Узбекистан отметили важность формирования совместного инвестфонда

Россия и Узбекистан отмечают важность скорейшего формирования совместного инвестиционного фонда. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T16:19

2024-05-27T16:19

2024-05-27T16:19

россия

узбекистан

владимир путин

шавкат мирзиеев

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия и Узбекистан отмечают важность скорейшего формирования совместного инвестиционного фонда. Текст совместного заявления президента России Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева опубликован на сайте Кремля. "Стороны продолжат усилия по привлечению механизмов государственной и иной поддержки совместных инвестиционных проектов. В связи с этим отмечена важность скорейшего формирования совместного инвестиционного фонда Российской Федерации и Республики Узбекистан", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240527/torgovlya-1948689601.html

россия

узбекистан

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россия, узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиеев