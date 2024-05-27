https://ria.ru/20240527/uzbekistan-1948690043.html
Россия и Узбекистан отметили важность формирования совместного инвестфонда
Россия и Узбекистан отметили важность формирования совместного инвестфонда - РИА Новости, 27.05.2024
Россия и Узбекистан отметили важность формирования совместного инвестфонда
Россия и Узбекистан отмечают важность скорейшего формирования совместного инвестиционного фонда. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T16:19
2024-05-27T16:19
2024-05-27T16:19
россия
узбекистан
владимир путин
шавкат мирзиеев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948644471_0:215:3005:1905_1920x0_80_0_0_8b3182e0bcc93d06a0dbb95237248629.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия и Узбекистан отмечают важность скорейшего формирования совместного инвестиционного фонда. Текст совместного заявления президента России Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева опубликован на сайте Кремля. "Стороны продолжат усилия по привлечению механизмов государственной и иной поддержки совместных инвестиционных проектов. В связи с этим отмечена важность скорейшего формирования совместного инвестиционного фонда Российской Федерации и Республики Узбекистан", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20240527/torgovlya-1948689601.html
россия
узбекистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948644471_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_8e35cae1c8d9d9ded8e70364a45ba2c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиеев
Россия, Узбекистан, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев
Россия и Узбекистан отметили важность формирования совместного инвестфонда
Россия и Узбекистан продолжат поддержку совместных инвестиционных проектов