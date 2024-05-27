https://ria.ru/20240527/uzbekistan-1948688762.html

Путин и Мирзиеев возложили цветы к мемориалу "Ода стойкости" в Ташкенте

Путин и Мирзиеев возложили цветы к мемориалу "Ода стойкости" в Ташкенте - РИА Новости, 27.05.2024

Путин и Мирзиеев возложили цветы к мемориалу "Ода стойкости" в Ташкенте

Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев посетили в Ташкенте мемориальный комплекс "Парк Победы" и возложили цветы к установленному там... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T16:13

2024-05-27T16:13

2024-05-27T17:55

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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев посетили в Ташкенте мемориальный комплекс "Парк Победы" и возложили цветы к установленному там мемориалу "Ода стойкости".Мемориал "Ода стойкости", установленный в открытом 9 мая 2020 года в столице Узбекистана по инициативе Шавката Мирзиёева мемориальном комплексе "Парк Победы", посвящен узбекской женщине Зульфии Закировой, жительнице кишлака Ханабад Зангиатинского района Ташкентской области, которая в годы Великой Отечественной войны потеряла на ее фронтах пятерых сыновей, Исокжона, Ахмаджона, Махамаджона, Вахобжона и Юсуфжона. Мемориал олицетворяет всех женщин, которых война лишила детей, мужей и близких.На территории комплекса возведен рукотворный курган, в основании которого размещен Музей славы, экспозиции которого рассказывают об участии Узбекистана во Второй мировой войне. На вершине кургана установлена скульптурная композиция "Вечный подвиг", в его центре находится монумент Герою Советского Союза генерал-майору Сабиру Рахимову и всем воинам-узбекистанцам, участвовавшим во Второй мировой войне. Также установлена плита с именами 301 узбекистанца, которые в годы войны были удостоены звания Героя Советского Союза.На центральной аллее парка располагается фонтан в виде ордена "Победа". На всей территории парка размещены черно-белые портреты ветеранов, рассказывается об их подвигах.Все текстовые материалы на территории парка доступны на узбекском, русском и английском языках.Как рассказал президентам представитель администрации мемориального комплекса, в настоящее время в парке Победы идет подготовка к 80-летию Великой Победы.

https://ria.ru/20240527/zayavlenie-1948687967.html

https://ria.ru/20240506/dobrovolets-1944222970.html

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Дарья Буймова

владимир путин, шавкат мирзиеев, узбекистан, россия, в мире, ташкент