Рейтинг@Mail.ru
Путин и Мирзиеев возложили цветы к мемориалу "Ода стойкости" в Ташкенте - РИА Новости, 27.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:13 27.05.2024 (обновлено: 17:55 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/uzbekistan-1948688762.html
Путин и Мирзиеев возложили цветы к мемориалу "Ода стойкости" в Ташкенте
Путин и Мирзиеев возложили цветы к мемориалу "Ода стойкости" в Ташкенте - РИА Новости, 27.05.2024
Путин и Мирзиеев возложили цветы к мемориалу "Ода стойкости" в Ташкенте
Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев посетили в Ташкенте мемориальный комплекс "Парк Победы" и возложили цветы к установленному там... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T16:13
2024-05-27T17:55
владимир путин
шавкат мирзиеев
узбекистан
россия
в мире
ташкент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948726595_0:242:3070:1970_1920x0_80_0_0_9d72a8a884b8abff49502be7909e9038.jpg
ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев посетили в Ташкенте мемориальный комплекс "Парк Победы" и возложили цветы к установленному там мемориалу "Ода стойкости".Мемориал "Ода стойкости", установленный в открытом 9 мая 2020 года в столице Узбекистана по инициативе Шавката Мирзиёева мемориальном комплексе "Парк Победы", посвящен узбекской женщине Зульфии Закировой, жительнице кишлака Ханабад Зангиатинского района Ташкентской области, которая в годы Великой Отечественной войны потеряла на ее фронтах пятерых сыновей, Исокжона, Ахмаджона, Махамаджона, Вахобжона и Юсуфжона. Мемориал олицетворяет всех женщин, которых война лишила детей, мужей и близких.На территории комплекса возведен рукотворный курган, в основании которого размещен Музей славы, экспозиции которого рассказывают об участии Узбекистана во Второй мировой войне. На вершине кургана установлена скульптурная композиция "Вечный подвиг", в его центре находится монумент Герою Советского Союза генерал-майору Сабиру Рахимову и всем воинам-узбекистанцам, участвовавшим во Второй мировой войне. Также установлена плита с именами 301 узбекистанца, которые в годы войны были удостоены звания Героя Советского Союза.На центральной аллее парка располагается фонтан в виде ордена "Победа". На всей территории парка размещены черно-белые портреты ветеранов, рассказывается об их подвигах.Все текстовые материалы на территории парка доступны на узбекском, русском и английском языках.Как рассказал президентам представитель администрации мемориального комплекса, в настоящее время в парке Победы идет подготовка к 80-летию Великой Победы.
https://ria.ru/20240527/zayavlenie-1948687967.html
https://ria.ru/20240506/dobrovolets-1944222970.html
узбекистан
россия
ташкент
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948726595_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_160c977b71385368162500161f0d7f99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, шавкат мирзиеев, узбекистан, россия, в мире, ташкент
Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, Узбекистан, Россия, В мире, Ташкент
Путин и Мирзиеев возложили цветы к мемориалу "Ода стойкости" в Ташкенте

Путин и Мирзиеев посетили в Ташкенте мемориальный комплекс "Парк Победы"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев возлагают цветы к мемориалу "Ода стойкости" во время посещения мемориального комплекса "Парк Победы" в Ташкенте. 27 мая 2024
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев возлагают цветы к мемориалу Ода стойкости во время посещения мемориального комплекса Парк Победы в Ташкенте. 27 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев возлагают цветы к мемориалу "Ода стойкости" во время посещения мемориального комплекса "Парк Победы" в Ташкенте. 27 мая 2024
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев посетили в Ташкенте мемориальный комплекс "Парк Победы" и возложили цветы к установленному там мемориалу "Ода стойкости".
Мемориал "Ода стойкости", установленный в открытом 9 мая 2020 года в столице Узбекистана по инициативе Шавката Мирзиёева мемориальном комплексе "Парк Победы", посвящен узбекской женщине Зульфии Закировой, жительнице кишлака Ханабад Зангиатинского района Ташкентской области, которая в годы Великой Отечественной войны потеряла на ее фронтах пятерых сыновей, Исокжона, Ахмаджона, Махамаджона, Вахобжона и Юсуфжона. Мемориал олицетворяет всех женщин, которых война лишила детей, мужей и близких.
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Путин и Мирзиеев призвали хранить память о Великой Отечественной войне
16:10
На территории комплекса возведен рукотворный курган, в основании которого размещен Музей славы, экспозиции которого рассказывают об участии Узбекистана во Второй мировой войне. На вершине кургана установлена скульптурная композиция "Вечный подвиг", в его центре находится монумент Герою Советского Союза генерал-майору Сабиру Рахимову и всем воинам-узбекистанцам, участвовавшим во Второй мировой войне. Также установлена плита с именами 301 узбекистанца, которые в годы войны были удостоены звания Героя Советского Союза.
На центральной аллее парка располагается фонтан в виде ордена "Победа". На всей территории парка размещены черно-белые портреты ветеранов, рассказывается об их подвигах.
Все текстовые материалы на территории парка доступны на узбекском, русском и английском языках.
Как рассказал президентам представитель администрации мемориального комплекса, в настоящее время в парке Победы идет подготовка к 80-летию Великой Победы.
Брошюры и военная униформа в центре оформления на военную службу по контракту - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Уроженец Узбекистана пошел добровольцем на спецоперацию
6 мая, 17:49
 
Владимир ПутинШавкат МирзиеевУзбекистанРоссияВ миреТашкент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала