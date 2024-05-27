Россия и Узбекистан договорились укреплять сотрудничество в оборонной сфере
Россия и Узбекистан продолжат вместе бороться с терроризмом и экстремизмом
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на церемонии подписания документов о сотрудничестве между Россией и Узбекистаном. 27 мая 2024
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на церемонии подписания документов о сотрудничестве между Россией и Узбекистаном. 27 мая 2024
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. РФ и Узбекистан продолжат укреплять сотрудничество в оборонной сфере и по линии силовых структур, бороться с терроризмом и экстремизмом.
Текст совместного заявления президента России Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева опубликован на сайте Кремля.
"Главы государств продолжат уделять внимание сотрудничеству в оборонной сфере, взаимодействию по линии правоохранительных органов двух стран, силовых структур, ведомств по чрезвычайным ситуациям... В центре внимания будет оставаться борьба с терроризмом и экстремизмом", - сказано в заявлении.