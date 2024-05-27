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Россия и Узбекистан договорились укреплять сотрудничество в оборонной сфере - РИА Новости, 27.05.2024
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15:59 27.05.2024 (обновлено: 17:25 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/uzbekistan-1948683270.html
Россия и Узбекистан договорились укреплять сотрудничество в оборонной сфере
Россия и Узбекистан договорились укреплять сотрудничество в оборонной сфере - РИА Новости, 27.05.2024
Россия и Узбекистан договорились укреплять сотрудничество в оборонной сфере
РФ и Узбекистан продолжат укреплять сотрудничество в оборонной сфере и по линии силовых структур, бороться с терроризмом и экстремизмом. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T15:59
2024-05-27T17:25
россия
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в мире
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. РФ и Узбекистан продолжат укреплять сотрудничество в оборонной сфере и по линии силовых структур, бороться с терроризмом и экстремизмом.Текст совместного заявления президента России Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева опубликован на сайте Кремля."Главы государств продолжат уделять внимание сотрудничеству в оборонной сфере, взаимодействию по линии правоохранительных органов двух стран, силовых структур, ведомств по чрезвычайным ситуациям... В центре внимания будет оставаться борьба с терроризмом и экстремизмом", - сказано в заявлении.
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россия, узбекистан, в мире
Россия, Узбекистан, В мире
Россия и Узбекистан договорились укреплять сотрудничество в оборонной сфере

Россия и Узбекистан продолжат вместе бороться с терроризмом и экстремизмом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на церемонии подписания документов о сотрудничестве между Россией и Узбекистаном. 27 мая 2024
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на церемонии подписания документов о сотрудничестве между Россией и Узбекистаном. 27 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на церемонии подписания документов о сотрудничестве между Россией и Узбекистаном. 27 мая 2024
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. РФ и Узбекистан продолжат укреплять сотрудничество в оборонной сфере и по линии силовых структур, бороться с терроризмом и экстремизмом.
Текст совместного заявления президента России Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева опубликован на сайте Кремля.
"Главы государств продолжат уделять внимание сотрудничеству в оборонной сфере, взаимодействию по линии правоохранительных органов двух стран, силовых структур, ведомств по чрезвычайным ситуациям... В центре внимания будет оставаться борьба с терроризмом и экстремизмом", - сказано в заявлении.
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев делают заявление для СМИ по итогам российско-узбекистанских переговоров в государственной резиденции Куксарой - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
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