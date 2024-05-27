https://ria.ru/20240527/uzbekistan-1948683270.html

Россия и Узбекистан договорились укреплять сотрудничество в оборонной сфере

Россия и Узбекистан договорились укреплять сотрудничество в оборонной сфере - РИА Новости, 27.05.2024

Россия и Узбекистан договорились укреплять сотрудничество в оборонной сфере

РФ и Узбекистан продолжат укреплять сотрудничество в оборонной сфере и по линии силовых структур, бороться с терроризмом и экстремизмом. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T15:59

2024-05-27T15:59

2024-05-27T17:25

россия

узбекистан

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948694710_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_83ecbeccb5a8fa1da6c32d95ce91112f.jpg

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. РФ и Узбекистан продолжат укреплять сотрудничество в оборонной сфере и по линии силовых структур, бороться с терроризмом и экстремизмом.Текст совместного заявления президента России Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева опубликован на сайте Кремля."Главы государств продолжат уделять внимание сотрудничеству в оборонной сфере, взаимодействию по линии правоохранительных органов двух стран, силовых структур, ведомств по чрезвычайным ситуациям... В центре внимания будет оставаться борьба с терроризмом и экстремизмом", - сказано в заявлении.

https://ria.ru/20240527/uzbekistan-1948688254.html

россия

узбекистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, узбекистан, в мире