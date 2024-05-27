https://ria.ru/20240527/uzbekistan-1948682946.html

Москва и Ташкент поддержали укрепление торговых отношений между регионами

Москва и Ташкент поддержали укрепление торговых отношений между регионами - РИА Новости, 27.05.2024

Москва и Ташкент поддержали укрепление торговых отношений между регионами

Россия и Узбекистан поддерживают укрепление прямых торгово-экономических отношений между регионами и деловыми кругами, текст совместного заявления президента РФ РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T15:58

2024-05-27T15:58

2024-05-27T16:08

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владимир путин

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия и Узбекистан поддерживают укрепление прямых торгово-экономических отношений между регионами и деловыми кругами, текст совместного заявления президента РФ Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева опубликован на сайте Кремля."Стороны поддерживают укрепление прямых торгово-экономических отношений между регионами и деловыми кругами", - говорится в заявлении.Президент России Владимир Путин в эти дни находится в Узбекистане с государственным визитом. Ранее в понедельник в резиденции "Куксарой" состоялись его переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

https://ria.ru/20240527/svyazi-1948675865.html

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