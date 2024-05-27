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Москва и Ташкент поддержали укрепление торговых отношений между регионами
Москва и Ташкент поддержали укрепление торговых отношений между регионами - РИА Новости, 27.05.2024
Москва и Ташкент поддержали укрепление торговых отношений между регионами
Россия и Узбекистан поддерживают укрепление прямых торгово-экономических отношений между регионами и деловыми кругами, текст совместного заявления президента РФ РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T15:58
2024-05-27T15:58
2024-05-27T16:08
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия и Узбекистан поддерживают укрепление прямых торгово-экономических отношений между регионами и деловыми кругами, текст совместного заявления президента РФ Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева опубликован на сайте Кремля."Стороны поддерживают укрепление прямых торгово-экономических отношений между регионами и деловыми кругами", - говорится в заявлении.Президент России Владимир Путин в эти дни находится в Узбекистане с государственным визитом. Ранее в понедельник в резиденции "Куксарой" состоялись его переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.
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москва, ташкент, россия, в мире, узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиеев
Москва, Ташкент, Россия, В мире, Узбекистан, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев
Москва и Ташкент поддержали укрепление торговых отношений между регионами
Россия и Узбекистан поддержали укрепление торговых отношений между регионами