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Москва и Ташкент поддержали укрепление торговых отношений между регионами - РИА Новости, 27.05.2024
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15:58 27.05.2024 (обновлено: 16:08 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/uzbekistan-1948682946.html
Москва и Ташкент поддержали укрепление торговых отношений между регионами
Москва и Ташкент поддержали укрепление торговых отношений между регионами - РИА Новости, 27.05.2024
Москва и Ташкент поддержали укрепление торговых отношений между регионами
Россия и Узбекистан поддерживают укрепление прямых торгово-экономических отношений между регионами и деловыми кругами, текст совместного заявления президента РФ РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T15:58
2024-05-27T16:08
москва
ташкент
россия
в мире
узбекистан
владимир путин
шавкат мирзиеев
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия и Узбекистан поддерживают укрепление прямых торгово-экономических отношений между регионами и деловыми кругами, текст совместного заявления президента РФ Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева опубликован на сайте Кремля."Стороны поддерживают укрепление прямых торгово-экономических отношений между регионами и деловыми кругами", - говорится в заявлении.Президент России Владимир Путин в эти дни находится в Узбекистане с государственным визитом. Ранее в понедельник в резиденции "Куксарой" состоялись его переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.
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москва, ташкент, россия, в мире, узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиеев
Москва, Ташкент, Россия, В мире, Узбекистан, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев
Москва и Ташкент поддержали укрепление торговых отношений между регионами

Россия и Узбекистан поддержали укрепление торговых отношений между регионами

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах в расширенном составе в государственной резиденции "Куксарой"
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах в расширенном составе в государственной резиденции Куксарой - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах в расширенном составе в государственной резиденции "Куксарой"
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия и Узбекистан поддерживают укрепление прямых торгово-экономических отношений между регионами и деловыми кругами, текст совместного заявления президента РФ Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева опубликован на сайте Кремля.
"Стороны поддерживают укрепление прямых торгово-экономических отношений между регионами и деловыми кругами", - говорится в заявлении.
Президент России Владимир Путин в эти дни находится в Узбекистане с государственным визитом. Ранее в понедельник в резиденции "Куксарой" состоялись его переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.
Главы Иркутской и Андижанской областей договорились о взаимовыгодных связях - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Главы Иркутской и Андижанской областей договорились о взаимовыгодных связях
15:59
 
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