https://ria.ru/20240527/uzbekistan-1948680866.html

Узбекистан будет развивать взаимодействие с ЕАЭС при поддержке России

Узбекистан будет развивать взаимодействие с ЕАЭС при поддержке России - РИА Новости, 27.05.2024

Узбекистан будет развивать взаимодействие с ЕАЭС при поддержке России

Россия и Узбекистан продолжат работу по расширению и развитию взаимодействия Узбекистана с Евразийским экономическим союзом. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T15:54

2024-05-27T15:54

2024-05-27T16:07

узбекистан

россия

евразийский экономический союз

в мире

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия и Узбекистан продолжат работу по расширению и развитию взаимодействия Узбекистана с Евразийским экономическим союзом.Текст совместного заявления президента России Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева опубликован на сайте Кремля."Стороны продолжат совместную работу по расширению и развитию взаимодействия Республики Узбекистан с Евразийским экономическим союзом в целях дальнейшего углубления торгово-экономических и кооперационных связей", - говорится в заявлении.

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узбекистан, россия, евразийский экономический союз, в мире