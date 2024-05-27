https://ria.ru/20240527/uzbekistan-1948680866.html
Узбекистан будет развивать взаимодействие с ЕАЭС при поддержке России
Узбекистан будет развивать взаимодействие с ЕАЭС при поддержке России - РИА Новости, 27.05.2024
Узбекистан будет развивать взаимодействие с ЕАЭС при поддержке России
Россия и Узбекистан продолжат работу по расширению и развитию взаимодействия Узбекистана с Евразийским экономическим союзом. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T15:54
2024-05-27T15:54
2024-05-27T16:07
узбекистан
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евразийский экономический союз
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия и Узбекистан продолжат работу по расширению и развитию взаимодействия Узбекистана с Евразийским экономическим союзом.Текст совместного заявления президента России Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева опубликован на сайте Кремля."Стороны продолжат совместную работу по расширению и развитию взаимодействия Республики Узбекистан с Евразийским экономическим союзом в целях дальнейшего углубления торгово-экономических и кооперационных связей", - говорится в заявлении.
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узбекистан, россия, евразийский экономический союз, в мире
Узбекистан, Россия, Евразийский экономический союз, В мире
Узбекистан будет развивать взаимодействие с ЕАЭС при поддержке России
Россия и Узбекистан продолжат развивать взаимодействие республики с ЕАЭС