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Узбекистан будет развивать взаимодействие с ЕАЭС при поддержке России - РИА Новости, 27.05.2024
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15:54 27.05.2024 (обновлено: 16:07 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/uzbekistan-1948680866.html
Узбекистан будет развивать взаимодействие с ЕАЭС при поддержке России
Узбекистан будет развивать взаимодействие с ЕАЭС при поддержке России - РИА Новости, 27.05.2024
Узбекистан будет развивать взаимодействие с ЕАЭС при поддержке России
Россия и Узбекистан продолжат работу по расширению и развитию взаимодействия Узбекистана с Евразийским экономическим союзом. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T15:54
2024-05-27T16:07
узбекистан
россия
евразийский экономический союз
в мире
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия и Узбекистан продолжат работу по расширению и развитию взаимодействия Узбекистана с Евразийским экономическим союзом.Текст совместного заявления президента России Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева опубликован на сайте Кремля."Стороны продолжат совместную работу по расширению и развитию взаимодействия Республики Узбекистан с Евразийским экономическим союзом в целях дальнейшего углубления торгово-экономических и кооперационных связей", - говорится в заявлении.
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узбекистан, россия, евразийский экономический союз, в мире
Узбекистан, Россия, Евразийский экономический союз, В мире
Узбекистан будет развивать взаимодействие с ЕАЭС при поддержке России

Россия и Узбекистан продолжат развивать взаимодействие республики с ЕАЭС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах в расширенном составе в государственной резиденции "Куксарой"
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах в расширенном составе в государственной резиденции Куксарой - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах в расширенном составе в государственной резиденции "Куксарой"
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия и Узбекистан продолжат работу по расширению и развитию взаимодействия Узбекистана с Евразийским экономическим союзом.
Текст совместного заявления президента России Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева опубликован на сайте Кремля.
"Стороны продолжат совместную работу по расширению и развитию взаимодействия Республики Узбекистан с Евразийским экономическим союзом в целях дальнейшего углубления торгово-экономических и кооперационных связей", - говорится в заявлении.
Министр экономического развития Максим Решетников и министр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазиз Кудратов на церемонии подписания документов о сотрудничестве между Россией и Узбекистаном. 27 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Россия и Узбекистан приняли план мероприятий по увеличению торговли
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