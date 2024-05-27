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Россия и Узбекистан договорились развивать межгосударственный диалог - РИА Новости, 27.05.2024
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15:49 27.05.2024 (обновлено: 16:09 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/uzbekistan-1948678946.html
Россия и Узбекистан договорились развивать межгосударственный диалог
Россия и Узбекистан договорились развивать межгосударственный диалог - РИА Новости, 27.05.2024
Россия и Узбекистан договорились развивать межгосударственный диалог
Россия и Узбекистан будут развивать межгосударственный диалог на основе взаимного уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности,... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T15:49
2024-05-27T16:09
россия
узбекистан
политика
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия и Узбекистан будут развивать межгосударственный диалог на основе взаимного уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности, соответствующее заявление двух стран опубликовано на сайте Кремля."Главы государств договорились развивать и обогащать межгосударственный диалог на основе взаимного уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности, поддержки и партнерства между двумя братскими народами", - говорится в заявлении.Двусторонние переговоры на высшем уровне проходили в загородной резиденции президента Узбекистана "Куксарой". Лидеры сначала беседовали в узком формате, а затем встреча продолжилась в расширенном составе с участием делегаций двух стран. В общей сложности российско-узбекистанские переговоры продлились около трех часов.
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россия, узбекистан, политика
Россия, Узбекистан, Политика
Россия и Узбекистан договорились развивать межгосударственный диалог

Россия и Узбекистан будут развивать диалог на основе уважения суверенитета

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия и Узбекистан будут развивать межгосударственный диалог на основе взаимного уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности, соответствующее заявление двух стран опубликовано на сайте Кремля.
"Главы государств договорились развивать и обогащать межгосударственный диалог на основе взаимного уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности, поддержки и партнерства между двумя братскими народами", - говорится в заявлении.
Двусторонние переговоры на высшем уровне проходили в загородной резиденции президента Узбекистана "Куксарой". Лидеры сначала беседовали в узком формате, а затем встреча продолжилась в расширенном составе с участием делегаций двух стран. В общей сложности российско-узбекистанские переговоры продлились около трех часов.
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах в расширенном составе в государственной резиденции Куксарой - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
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РоссияУзбекистанПолитика
 
 
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