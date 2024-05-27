https://ria.ru/20240527/uzbekistan-1948678946.html

Россия и Узбекистан договорились развивать межгосударственный диалог

Россия и Узбекистан договорились развивать межгосударственный диалог - РИА Новости, 27.05.2024

Россия и Узбекистан договорились развивать межгосударственный диалог

Россия и Узбекистан будут развивать межгосударственный диалог на основе взаимного уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности,... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T15:49

2024-05-27T15:49

2024-05-27T16:09

россия

узбекистан

политика

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия и Узбекистан будут развивать межгосударственный диалог на основе взаимного уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности, соответствующее заявление двух стран опубликовано на сайте Кремля."Главы государств договорились развивать и обогащать межгосударственный диалог на основе взаимного уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности, поддержки и партнерства между двумя братскими народами", - говорится в заявлении.Двусторонние переговоры на высшем уровне проходили в загородной резиденции президента Узбекистана "Куксарой". Лидеры сначала беседовали в узком формате, а затем встреча продолжилась в расширенном составе с участием делегаций двух стран. В общей сложности российско-узбекистанские переговоры продлились около трех часов.

https://ria.ru/20240527/zayavlenie-1948682832.html

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узбекистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, узбекистан, политика