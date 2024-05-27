https://ria.ru/20240527/uzbekistan-1948666333.html

Россия и Узбекистан приняли документы о строительстве АЭС

Россия и Узбекистан приняли документы о строительстве АЭС - РИА Новости, 27.05.2024

Россия и Узбекистан приняли документы о строительстве АЭС

Россия и Узбекистан по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Шавката Мирзиёева приняли документы о сотрудничестве в строительстве на территории... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T15:28

2024-05-27T15:28

2024-05-27T17:15

узбекистан

россия

владимир путин

шавкат мирзиеев

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

энергетика

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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Россия и Узбекистан по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Шавката Мирзиёева приняли документы о сотрудничестве в строительстве на территории Узбекистана атомной электростанции. Документами обменялись глава "Росатома" Алексей Лихачев и директор "Узатома" Азим Ахмедхаджаев. Также среди прочих документов было заключено межправительственное соглашение о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, документ о сотрудничестве в области карантина растений. Кроме этого, между странами были заключены межправительственное соглашение о сотрудничестве в области совместного кинопроизводства и межведомственная программа в сфере культуры.

https://ria.ru/20240527/putin-1948663672.html

узбекистан

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узбекистан, россия, владимир путин, шавкат мирзиеев, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", энергетика