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Россия и Узбекистан приняли документы о строительстве АЭС - РИА Новости, 27.05.2024
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15:28 27.05.2024 (обновлено: 17:15 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/uzbekistan-1948666333.html
Россия и Узбекистан приняли документы о строительстве АЭС
Россия и Узбекистан приняли документы о строительстве АЭС - РИА Новости, 27.05.2024
Россия и Узбекистан приняли документы о строительстве АЭС
Россия и Узбекистан по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Шавката Мирзиёева приняли документы о сотрудничестве в строительстве на территории... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T15:28
2024-05-27T17:15
узбекистан
россия
владимир путин
шавкат мирзиеев
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
энергетика
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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Россия и Узбекистан по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Шавката Мирзиёева приняли документы о сотрудничестве в строительстве на территории Узбекистана атомной электростанции. Документами обменялись глава "Росатома" Алексей Лихачев и директор "Узатома" Азим Ахмедхаджаев. Также среди прочих документов было заключено межправительственное соглашение о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, документ о сотрудничестве в области карантина растений. Кроме этого, между странами были заключены межправительственное соглашение о сотрудничестве в области совместного кинопроизводства и межведомственная программа в сфере культуры.
https://ria.ru/20240527/putin-1948663672.html
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узбекистан, россия, владимир путин, шавкат мирзиеев, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", энергетика
Узбекистан, Россия, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Энергетика
Россия и Узбекистан приняли документы о строительстве АЭС

Россия и Узбекистан приняли документы о строительстве АЭС в республике

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкГенеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев и директор "Узатома" Азим Ахмедхаджаев на церемонии подписания документов о сотрудничестве между Россией и Узбекистаном. 27 мая 2024
Генеральный директор государственной корпорации Росатом Алексей Лихачев и директор Узатома Азим Ахмедхаджаев на церемонии подписания документов о сотрудничестве между Россией и Узбекистаном. 27 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Генеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев и директор "Узатома" Азим Ахмедхаджаев на церемонии подписания документов о сотрудничестве между Россией и Узбекистаном. 27 мая 2024
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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Россия и Узбекистан по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Шавката Мирзиёева приняли документы о сотрудничестве в строительстве на территории Узбекистана атомной электростанции.
Документами обменялись глава "Росатома" Алексей Лихачев и директор "Узатома" Азим Ахмедхаджаев.
Также среди прочих документов было заключено межправительственное соглашение о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, документ о сотрудничестве в области карантина растений.
Кроме этого, между странами были заключены межправительственное соглашение о сотрудничестве в области совместного кинопроизводства и межведомственная программа в сфере культуры.
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах в расширенном составе в государственной резиденции Куксарой - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Путин рассказал о принятых Россией и Узбекистаном документах
15:21
 
УзбекистанРоссияВладимир ПутинШавкат МирзиеевАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Энергетика
 
 
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