https://ria.ru/20240527/uzbekistan-1948660601.html

Россия и Узбекистан приняли план мероприятий по увеличению торговли

Россия и Узбекистан приняли план мероприятий по увеличению торговли - РИА Новости, 27.05.2024

Россия и Узбекистан приняли план мероприятий по увеличению торговли

РФ и Узбекистан приняли План мероприятий по увеличению взаимной торговли и Программу сотрудничества по увеличению турпотока. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T15:07

2024-05-27T15:07

2024-05-27T17:30

экономика

россия

узбекистан

максим решетников

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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. РФ и Узбекистан приняли План мероприятий по увеличению взаимной торговли и Программу сотрудничества по увеличению турпотока. "Министр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазиз Кудратов и министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников обмениваются Планом мероприятий по увеличению взаимной торговли и Программой сотрудничества по увеличению турпотока", - объявили на церемонии подписания документов. Также страны обменялись планами действий по расширению промышленной кооперации и взаимодействия в приоритетных направлениях сотрудничества.

https://ria.ru/20240527/tovarooborot-1948659635.html

россия

узбекистан

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экономика, россия, узбекистан, максим решетников