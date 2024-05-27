Россия и Узбекистан приняли план мероприятий по увеличению торговли
Россия и Узбекистан приняли План мероприятий по увеличению взаимной торговли
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМинистр экономического развития Максим Решетников и министр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазиз Кудратов на церемонии подписания документов о сотрудничестве между Россией и Узбекистаном. 27 мая 2024
Министр экономического развития Максим Решетников и министр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазиз Кудратов на церемонии подписания документов о сотрудничестве между Россией и Узбекистаном. 27 мая 2024
ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. РФ и Узбекистан приняли План мероприятий по увеличению взаимной торговли и Программу сотрудничества по увеличению турпотока.
"Министр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазиз Кудратов и министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников обмениваются Планом мероприятий по увеличению взаимной торговли и Программой сотрудничества по увеличению турпотока", - объявили на церемонии подписания документов.
Также страны обменялись планами действий по расширению промышленной кооперации и взаимодействия в приоритетных направлениях сотрудничества.