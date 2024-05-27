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Россия и Узбекистан приняли план мероприятий по увеличению торговли - РИА Новости, 27.05.2024
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15:07 27.05.2024 (обновлено: 17:30 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/uzbekistan-1948660601.html
Россия и Узбекистан приняли план мероприятий по увеличению торговли
Россия и Узбекистан приняли план мероприятий по увеличению торговли - РИА Новости, 27.05.2024
Россия и Узбекистан приняли план мероприятий по увеличению торговли
РФ и Узбекистан приняли План мероприятий по увеличению взаимной торговли и Программу сотрудничества по увеличению турпотока. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T15:07
2024-05-27T17:30
экономика
россия
узбекистан
максим решетников
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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. РФ и Узбекистан приняли План мероприятий по увеличению взаимной торговли и Программу сотрудничества по увеличению турпотока. "Министр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазиз Кудратов и министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников обмениваются Планом мероприятий по увеличению взаимной торговли и Программой сотрудничества по увеличению турпотока", - объявили на церемонии подписания документов. Также страны обменялись планами действий по расширению промышленной кооперации и взаимодействия в приоритетных направлениях сотрудничества.
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экономика, россия, узбекистан, максим решетников
Экономика, Россия, Узбекистан, Максим Решетников
Россия и Узбекистан приняли план мероприятий по увеличению торговли

Россия и Узбекистан приняли План мероприятий по увеличению взаимной торговли

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМинистр экономического развития Максим Решетников и министр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазиз Кудратов на церемонии подписания документов о сотрудничестве между Россией и Узбекистаном. 27 мая 2024
Министр экономического развития Максим Решетников и министр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазиз Кудратов на церемонии подписания документов о сотрудничестве между Россией и Узбекистаном. 27 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Министр экономического развития Максим Решетников и министр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазиз Кудратов на церемонии подписания документов о сотрудничестве между Россией и Узбекистаном. 27 мая 2024
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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. РФ и Узбекистан приняли План мероприятий по увеличению взаимной торговли и Программу сотрудничества по увеличению турпотока.
"Министр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазиз Кудратов и министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников обмениваются Планом мероприятий по увеличению взаимной торговли и Программой сотрудничества по увеличению турпотока", - объявили на церемонии подписания документов.
Также страны обменялись планами действий по расширению промышленной кооперации и взаимодействия в приоритетных направлениях сотрудничества.
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах в расширенном составе в государственной резиденции Куксарой - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Россия и Узбекистан готовы углублять торговое сотрудничество, заявил Путин
15:04
 
ЭкономикаРоссияУзбекистанМаксим Решетников
 
 
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