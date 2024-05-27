https://ria.ru/20240527/uzbekistan-1948659090.html
Россия ценит вклад граждан Узбекистана в ее развитие, заявил Путин
Россия ценит вклад граждан Узбекистана в ее развитие, заявил Путин - РИА Новости, 27.05.2024
Россия ценит вклад граждан Узбекистана в ее развитие, заявил Путин
Россия ценит существенный вклад, который граждане Узбекистана вносят в развитие экономики РФ, особенно в сферах строительства, ЖКХ и транспорта, заявил... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T15:02
2024-05-27T15:02
2024-05-27T15:15
россия
узбекистан
экономика
владимир путин
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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Россия ценит существенный вклад, который граждане Узбекистана вносят в развитие экономики РФ, особенно в сферах строительства, ЖКХ и транспорта, заявил президент РФ Владимир Путин.Он отметил, что в России живут и работают более миллиона граждан Узбекистана."Мы ценим тот существенный вклад, который они вносят в развитие российской экономики, особенно в таких динамично развивающихся отраслях, как строительная и жилищно-коммунальная сфера, транспортно-логистическая сфера деятельности. И, конечно, их денежные переводы на родину, надеюсь, являются серьезным подспорьем для экономики Узбекистана, для семей в самых разных регионах страны", - сказал Путин по итогам российско-узбекистанских переговоров."Российские власти делают и будут делать все необходимое, чтобы обеспечить работающим у нас узбекистанским гражданам достойные условия труда и социальной защиты", - сказал Путин на пресс-конференции после российско-узбекистанских переговоров.
https://ria.ru/20240527/uzbekistan-1948657615.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, узбекистан, экономика, владимир путин
Россия, Узбекистан, Экономика, Владимир Путин
Россия ценит вклад граждан Узбекистана в ее развитие, заявил Путин
Путин: Россия ценит вклад граждан Узбекистана в развитие экономики
ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Россия ценит существенный вклад, который граждане Узбекистана вносят в развитие экономики РФ, особенно в сферах строительства, ЖКХ и транспорта, заявил президент РФ Владимир Путин.
Он отметил, что в России живут и работают более миллиона граждан Узбекистана.
"Мы ценим тот существенный вклад, который они вносят в развитие российской экономики, особенно в таких динамично развивающихся отраслях, как строительная и жилищно-коммунальная сфера, транспортно-логистическая сфера деятельности. И, конечно, их денежные переводы на родину, надеюсь, являются серьезным подспорьем для экономики Узбекистана, для семей в самых разных регионах страны", - сказал Путин по итогам российско-узбекистанских переговоров.
"Российские власти делают и будут делать все необходимое, чтобы обеспечить работающим у нас узбекистанским гражданам достойные условия труда и социальной защиты", - сказал Путин на пресс-конференции после российско-узбекистанских переговоров.