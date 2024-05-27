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Россия ценит вклад граждан Узбекистана в ее развитие, заявил Путин - РИА Новости, 27.05.2024
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15:02 27.05.2024 (обновлено: 15:15 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/uzbekistan-1948659090.html
Россия ценит вклад граждан Узбекистана в ее развитие, заявил Путин
Россия ценит вклад граждан Узбекистана в ее развитие, заявил Путин - РИА Новости, 27.05.2024
Россия ценит вклад граждан Узбекистана в ее развитие, заявил Путин
Россия ценит существенный вклад, который граждане Узбекистана вносят в развитие экономики РФ, особенно в сферах строительства, ЖКХ и транспорта, заявил... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T15:02
2024-05-27T15:15
россия
узбекистан
экономика
владимир путин
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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Россия ценит существенный вклад, который граждане Узбекистана вносят в развитие экономики РФ, особенно в сферах строительства, ЖКХ и транспорта, заявил президент РФ Владимир Путин.Он отметил, что в России живут и работают более миллиона граждан Узбекистана."Мы ценим тот существенный вклад, который они вносят в развитие российской экономики, особенно в таких динамично развивающихся отраслях, как строительная и жилищно-коммунальная сфера, транспортно-логистическая сфера деятельности. И, конечно, их денежные переводы на родину, надеюсь, являются серьезным подспорьем для экономики Узбекистана, для семей в самых разных регионах страны", - сказал Путин по итогам российско-узбекистанских переговоров."Российские власти делают и будут делать все необходимое, чтобы обеспечить работающим у нас узбекистанским гражданам достойные условия труда и социальной защиты", - сказал Путин на пресс-конференции после российско-узбекистанских переговоров.
https://ria.ru/20240527/uzbekistan-1948657615.html
https://ria.ru/20240527/putin-1948598820.html
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россия, узбекистан, экономика, владимир путин
Россия, Узбекистан, Экономика, Владимир Путин
Россия ценит вклад граждан Узбекистана в ее развитие, заявил Путин

Путин: Россия ценит вклад граждан Узбекистана в развитие экономики

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах
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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Россия ценит существенный вклад, который граждане Узбекистана вносят в развитие экономики РФ, особенно в сферах строительства, ЖКХ и транспорта, заявил президент РФ Владимир Путин.
Он отметил, что в России живут и работают более миллиона граждан Узбекистана.
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи в государственной резиденции Куксарой - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
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"Мы ценим тот существенный вклад, который они вносят в развитие российской экономики, особенно в таких динамично развивающихся отраслях, как строительная и жилищно-коммунальная сфера, транспортно-логистическая сфера деятельности. И, конечно, их денежные переводы на родину, надеюсь, являются серьезным подспорьем для экономики Узбекистана, для семей в самых разных регионах страны", - сказал Путин по итогам российско-узбекистанских переговоров.
"Российские власти делают и будут делать все необходимое, чтобы обеспечить работающим у нас узбекистанским гражданам достойные условия труда и социальной защиты", - сказал Путин на пресс-конференции после российско-узбекистанских переговоров.
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи в государственной резиденции Куксарой - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
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