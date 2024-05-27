https://ria.ru/20240527/uzbekistan-1948657615.html

Россия и Узбекистан приняли меморандум о сотрудничестве в сфере транспорта

Россия и Узбекистан приняли меморандум о сотрудничестве в сфере транспорта - РИА Новости, 27.05.2024

Россия и Узбекистан приняли меморандум о сотрудничестве в сфере транспорта

Россия и Узбекистан приняли меморандум о сотрудничестве в области транспортного машиностроения. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T14:58

2024-05-27T14:58

2024-05-27T17:42

узбекистан

владимир путин

шавкат мирзиеев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948601309_0:248:3072:1976_1920x0_80_0_0_4bbfcae9895385e2b5aa952e98b505f4.jpg

ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Россия и Узбекистан приняли меморандум о сотрудничестве в области транспортного машиностроения. Документ был принят на церемонии по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Ташкенте, передает корреспондент РИА Новости. В числе документов, принятых в рамках церемонии, также соглашение между министерством инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана и Всероссийской академией внешней торговли об открытии филиала академии в республике. Достигнуты договоренности между министерством цифровых технологий Узбекистана и министерством промышленности РФ по обмену опытом в вопросах формирования и развития индустрии авиационных систем.Председатель комитета по туризму Узбекистана Умид Шадиев и глава Сбербанка Герман Греф обменялись соглашением о взаимовыгодном сотрудничестве в сфере туризма. Кроме того, Греф обменялся с хокимом Ташкента Шавкатом Умурзаковым планом практических мероприятий по реализации пилотных проектов в Ташкенте.Вице-премьер Узбекистана Жамшид Ходжаев и глава ВЭБ РФ Игорь Шувалов обменялись соглашением о комплексной поддержке приоритетных проектов в Узбекистане и соглашением по реализации проектов по развитию агрологистических центров в Узбекистане. Также в рамках церемонии российская и узбекская стороны приняли соглашение об организации производства химической продукции в республике.Двусторонние переговоры на высшем уровне проходили в загородной резиденции президента Узбекистана "Куксарой". Лидеры сначала беседовали в узком формате, а затем встреча продолжилась в расширенном составе с участием делегаций двух стран. В общей сложности российско-узбекистанские переговоры продлились около трех часов.

https://ria.ru/20240527/sotrudnichestvo-1948656569.html

узбекистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиеев