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Россия и Узбекистан приняли меморандум о сотрудничестве в сфере транспорта - РИА Новости, 27.05.2024
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14:58 27.05.2024 (обновлено: 17:42 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/uzbekistan-1948657615.html
Россия и Узбекистан приняли меморандум о сотрудничестве в сфере транспорта
Россия и Узбекистан приняли меморандум о сотрудничестве в сфере транспорта - РИА Новости, 27.05.2024
Россия и Узбекистан приняли меморандум о сотрудничестве в сфере транспорта
Россия и Узбекистан приняли меморандум о сотрудничестве в области транспортного машиностроения. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T14:58
2024-05-27T17:42
узбекистан
владимир путин
шавкат мирзиеев
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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Россия и Узбекистан приняли меморандум о сотрудничестве в области транспортного машиностроения. Документ был принят на церемонии по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Ташкенте, передает корреспондент РИА Новости. В числе документов, принятых в рамках церемонии, также соглашение между министерством инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана и Всероссийской академией внешней торговли об открытии филиала академии в республике. Достигнуты договоренности между министерством цифровых технологий Узбекистана и министерством промышленности РФ по обмену опытом в вопросах формирования и развития индустрии авиационных систем.Председатель комитета по туризму Узбекистана Умид Шадиев и глава Сбербанка Герман Греф обменялись соглашением о взаимовыгодном сотрудничестве в сфере туризма. Кроме того, Греф обменялся с хокимом Ташкента Шавкатом Умурзаковым планом практических мероприятий по реализации пилотных проектов в Ташкенте.Вице-премьер Узбекистана Жамшид Ходжаев и глава ВЭБ РФ Игорь Шувалов обменялись соглашением о комплексной поддержке приоритетных проектов в Узбекистане и соглашением по реализации проектов по развитию агрологистических центров в Узбекистане. Также в рамках церемонии российская и узбекская стороны приняли соглашение об организации производства химической продукции в республике.Двусторонние переговоры на высшем уровне проходили в загородной резиденции президента Узбекистана "Куксарой". Лидеры сначала беседовали в узком формате, а затем встреча продолжилась в расширенном составе с участием делегаций двух стран. В общей сложности российско-узбекистанские переговоры продлились около трех часов.
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узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиеев
Узбекистан, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев
Россия и Узбекистан приняли меморандум о сотрудничестве в сфере транспорта

РФ и Узбекистан договорились сотрудничать в области транспортного машиностроения

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи в государственной резиденции "Куксарой"
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи в государственной резиденции Куксарой - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи в государственной резиденции "Куксарой"
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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Россия и Узбекистан приняли меморандум о сотрудничестве в области транспортного машиностроения.
Документ был принят на церемонии по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Ташкенте, передает корреспондент РИА Новости.
В числе документов, принятых в рамках церемонии, также соглашение между министерством инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана и Всероссийской академией внешней торговли об открытии филиала академии в республике. Достигнуты договоренности между министерством цифровых технологий Узбекистана и министерством промышленности РФ по обмену опытом в вопросах формирования и развития индустрии авиационных систем.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПредседатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф на церемонии подписания документов о сотрудничестве между Россией и Узбекистаном
Председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф на церемонии подписания документов о сотрудничестве между Россией и Узбекистаном - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф на церемонии подписания документов о сотрудничестве между Россией и Узбекистаном
Председатель комитета по туризму Узбекистана Умид Шадиев и глава Сбербанка Герман Греф обменялись соглашением о взаимовыгодном сотрудничестве в сфере туризма. Кроме того, Греф обменялся с хокимом Ташкента Шавкатом Умурзаковым планом практических мероприятий по реализации пилотных проектов в Ташкенте.
Вице-премьер Узбекистана Жамшид Ходжаев и глава ВЭБ РФ Игорь Шувалов обменялись соглашением о комплексной поддержке приоритетных проектов в Узбекистане и соглашением по реализации проектов по развитию агрологистических центров в Узбекистане. Также в рамках церемонии российская и узбекская стороны приняли соглашение об организации производства химической продукции в республике.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПредседатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов на церемонии подписания документов о сотрудничестве между Россией и Узбекистаном
Председатель государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на церемонии подписания документов о сотрудничестве между Россией и Узбекистаном - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов на церемонии подписания документов о сотрудничестве между Россией и Узбекистаном
Двусторонние переговоры на высшем уровне проходили в загородной резиденции президента Узбекистана "Куксарой". Лидеры сначала беседовали в узком формате, а затем встреча продолжилась в расширенном составе с участием делегаций двух стран. В общей сложности российско-узбекистанские переговоры продлились около трех часов.
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Путин оценил перспективы сотрудничества с Узбекистаном в гидроэнергетике
14:56
 
УзбекистанВладимир ПутинШавкат Мирзиеев
 
 
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