https://ria.ru/20240527/uzbekistan-1948655585.html

Россия и Узбекистан приняли дорожную карту сотрудничества в энергетике

Россия и Узбекистан приняли дорожную карту сотрудничества в энергетике - РИА Новости, 27.05.2024

Россия и Узбекистан приняли дорожную карту сотрудничества в энергетике

Россия и Узбекистан приняли дорожную карту по расширению сотрудничества между "Газпромнефтью" и министерством энергетики республики. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T14:52

2024-05-27T14:52

2024-05-27T17:43

узбекистан

россия

ташкент

владимир путин

шавкат мирзиеев

александр дюков

газпром нефть

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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Россия и Узбекистан приняли дорожную карту по расширению сотрудничества между "Газпромнефтью" и министерством энергетики республики. Документ был принят на церемонии по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Ташкенте. В церемонии обмена дорожной картой приняли участие министр энергетики республики Узбекистан Журабек Мирзамахмудов и председатель правления ПАО "Газпромнефть" Александр Дюков. Двусторонние переговоры на высшем уровне проходили в загородной резиденции президента Узбекистана "Куксарой". Лидеры сначала беседовали в узком формате, а затем встреча продолжилась в расширенном составе с участием делегаций двух стран. В общей сложности российско-узбекистанские переговоры продлились около трех часов.

https://ria.ru/20240527/natsvalyuty-1948654948.html

узбекистан

россия

ташкент

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узбекистан, россия, ташкент, владимир путин, шавкат мирзиеев, александр дюков, газпром нефть