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Россия и Узбекистан приняли дорожную карту сотрудничества в энергетике - РИА Новости, 27.05.2024
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14:52 27.05.2024 (обновлено: 17:43 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/uzbekistan-1948655585.html
Россия и Узбекистан приняли дорожную карту сотрудничества в энергетике
Россия и Узбекистан приняли дорожную карту сотрудничества в энергетике - РИА Новости, 27.05.2024
Россия и Узбекистан приняли дорожную карту сотрудничества в энергетике
Россия и Узбекистан приняли дорожную карту по расширению сотрудничества между "Газпромнефтью" и министерством энергетики республики. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T14:52
2024-05-27T17:43
узбекистан
россия
ташкент
владимир путин
шавкат мирзиеев
александр дюков
газпром нефть
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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Россия и Узбекистан приняли дорожную карту по расширению сотрудничества между "Газпромнефтью" и министерством энергетики республики. Документ был принят на церемонии по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Ташкенте. В церемонии обмена дорожной картой приняли участие министр энергетики республики Узбекистан Журабек Мирзамахмудов и председатель правления ПАО "Газпромнефть" Александр Дюков. Двусторонние переговоры на высшем уровне проходили в загородной резиденции президента Узбекистана "Куксарой". Лидеры сначала беседовали в узком формате, а затем встреча продолжилась в расширенном составе с участием делегаций двух стран. В общей сложности российско-узбекистанские переговоры продлились около трех часов.
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узбекистан, россия, ташкент, владимир путин, шавкат мирзиеев, александр дюков, газпром нефть
Узбекистан, Россия, Ташкент, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, Александр Дюков, Газпром нефть
Россия и Узбекистан приняли дорожную карту сотрудничества в энергетике

Минэнерго Узбекистана и "Газпромнефть" будут расширять сотрудничество

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФС Александр Дюков и министр энергетики республики Узбекистан Журабек Мирзамахмудов на церемонии подписания документов о сотрудничестве между Россией и Узбекистаном. 27 мая 2024
Президент РФС Александр Дюков и министр энергетики республики Узбекистан Журабек Мирзамахмудов на церемонии подписания документов о сотрудничестве между Россией и Узбекистаном. 27 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФС Александр Дюков и министр энергетики республики Узбекистан Журабек Мирзамахмудов на церемонии подписания документов о сотрудничестве между Россией и Узбекистаном. 27 мая 2024
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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Россия и Узбекистан приняли дорожную карту по расширению сотрудничества между "Газпромнефтью" и министерством энергетики республики.
Документ был принят на церемонии по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Ташкенте. В церемонии обмена дорожной картой приняли участие министр энергетики республики Узбекистан Журабек Мирзамахмудов и председатель правления ПАО "Газпромнефть" Александр Дюков.
Двусторонние переговоры на высшем уровне проходили в загородной резиденции президента Узбекистана "Куксарой". Лидеры сначала беседовали в узком формате, а затем встреча продолжилась в расширенном составе с участием делегаций двух стран. В общей сложности российско-узбекистанские переговоры продлились около трех часов.
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах в расширенном составе в государственной резиденции Куксарой - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Путин рассказал о переходе на расчеты в нацвалютах с Узбекистаном
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УзбекистанРоссияТашкентВладимир ПутинШавкат МирзиеевАлександр ДюковГазпром нефть
 
 
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