Россия и Узбекистан приняли дорожную карту сотрудничества в энергетике
Минэнерго Узбекистана и "Газпромнефть" будут расширять сотрудничество
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФС Александр Дюков и министр энергетики республики Узбекистан Журабек Мирзамахмудов на церемонии подписания документов о сотрудничестве между Россией и Узбекистаном. 27 мая 2024
Президент РФС Александр Дюков и министр энергетики республики Узбекистан Журабек Мирзамахмудов на церемонии подписания документов о сотрудничестве между Россией и Узбекистаном. 27 мая 2024
ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Россия и Узбекистан приняли дорожную карту по расширению сотрудничества между "Газпромнефтью" и министерством энергетики республики.
Документ был принят на церемонии по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Ташкенте. В церемонии обмена дорожной картой приняли участие министр энергетики республики Узбекистан Журабек Мирзамахмудов и председатель правления ПАО "Газпромнефть" Александр Дюков.
Двусторонние переговоры на высшем уровне проходили в загородной резиденции президента Узбекистана "Куксарой". Лидеры сначала беседовали в узком формате, а затем встреча продолжилась в расширенном составе с участием делегаций двух стран. В общей сложности российско-узбекистанские переговоры продлились около трех часов.