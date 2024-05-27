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Россия и Узбекистан приняли протоколы по вопросам здравоохранения - РИА Новости, 27.05.2024
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14:50 27.05.2024 (обновлено: 17:51 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/uzbekistan-1948654129.html
Россия и Узбекистан приняли протоколы по вопросам здравоохранения
Россия и Узбекистан приняли протоколы по вопросам здравоохранения - РИА Новости, 27.05.2024
Россия и Узбекистан приняли протоколы по вопросам здравоохранения
Россия и Узбекистан по итогам переговоров приняли протоколы по вопросам здравоохранения и регулирования лекарств. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T14:50
2024-05-27T17:51
узбекистан
россия
михаил мурашко
алексей кузнецов
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ТАДЖИКИСТАН, 27 мая - РИА Новости. Россия и Узбекистан по итогам переговоров приняли протоколы по вопросам здравоохранения и регулирования лекарств. "Исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Узбекистан Асилбек Худаяров и министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко обмениваются межведомственными протоколами по вопросам организации здравоохранения и в области регулирования лекарственных средств для медицинского применения, медицинских изделий и высокотехнологичных методов лечения", - объявили на церемонии подписания документов. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов пояснил журналистам, что в соответствии с подписанными протоколами Минздравы России и Узбекистана будут укреплять и развивать двусторонние отношения в здравоохранении. В частности, речь идёт о разработке национальных стратегий, планов и дорожных карт по развитию медицины, подготовке кадров, совместных научных исследованиях, сотрудничестве в области регулирования обращения лекарственных средств и медицинских изделий, содействии в области проведения клинических испытаний и контроля качества и регистрации лекарств, уточнил он.Кроме того, Россия и Узбекистан углубят сотрудничество в области проведения совместных научных исследований, а также в вопросах внедрения в практику инновационной медицинской продукции, что благоприятно отразится на доступности современной и технологичной медпомощи, новых методов лечения для граждан обеих стран, подчеркнул Кузнецов.Двусторонние переговоры на высшем уровне проходили в загородной резиденции президента Узбекистана "Куксарой". Лидеры сначала беседовали в узком формате, а затем встреча продолжилась в расширенном составе с участием делегацией двух стран. В общей сложности российско-узбекистанские переговоры продлились около трех часов.
https://ria.ru/20240527/uzbekistan-1948678946.html
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узбекистан, россия, михаил мурашко, алексей кузнецов
Узбекистан, Россия, Михаил Мурашко, Алексей Кузнецов
Россия и Узбекистан приняли протоколы по вопросам здравоохранения

РФ и Узбекистан приняли протоколы по здравоохранению и регулированию лекарств

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Узбекистан Асилбек Худаяров на церемонии подписания документов о сотрудничестве между Россией и Узбекистаном. 27 мая 2024
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Узбекистан Асилбек Худаяров на церемонии подписания документов о сотрудничестве между Россией и Узбекистаном. 27 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Узбекистан Асилбек Худаяров на церемонии подписания документов о сотрудничестве между Россией и Узбекистаном. 27 мая 2024
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ТАДЖИКИСТАН, 27 мая - РИА Новости. Россия и Узбекистан по итогам переговоров приняли протоколы по вопросам здравоохранения и регулирования лекарств.
"Исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Узбекистан Асилбек Худаяров и министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко обмениваются межведомственными протоколами по вопросам организации здравоохранения и в области регулирования лекарственных средств для медицинского применения, медицинских изделий и высокотехнологичных методов лечения", - объявили на церемонии подписания документов.
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Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов пояснил журналистам, что в соответствии с подписанными протоколами Минздравы России и Узбекистана будут укреплять и развивать двусторонние отношения в здравоохранении. В частности, речь идёт о разработке национальных стратегий, планов и дорожных карт по развитию медицины, подготовке кадров, совместных научных исследованиях, сотрудничестве в области регулирования обращения лекарственных средств и медицинских изделий, содействии в области проведения клинических испытаний и контроля качества и регистрации лекарств, уточнил он.
Кроме того, Россия и Узбекистан углубят сотрудничество в области проведения совместных научных исследований, а также в вопросах внедрения в практику инновационной медицинской продукции, что благоприятно отразится на доступности современной и технологичной медпомощи, новых методов лечения для граждан обеих стран, подчеркнул Кузнецов.
Двусторонние переговоры на высшем уровне проходили в загородной резиденции президента Узбекистана "Куксарой". Лидеры сначала беседовали в узком формате, а затем встреча продолжилась в расширенном составе с участием делегацией двух стран. В общей сложности российско-узбекистанские переговоры продлились около трех часов.
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