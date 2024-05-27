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Услугу для застройщиков на регпортале усилили предпроверкой в Подмосковье - РИА Новости, 27.05.2024
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Новости Подмосковья
 
13:08 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/uslugi-1948613905.html
Услугу для застройщиков на регпортале усилили предпроверкой в Подмосковье
Услугу для застройщиков на регпортале усилили предпроверкой в Подмосковье - РИА Новости, 27.05.2024
Услугу для застройщиков на регпортале усилили предпроверкой в Подмосковье
Услугу по оформлению разрешений на капитальное строительство усилили сервисами предпроверки на региональном портале Подмосковья, это позволит сократить... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T13:08
2024-05-27T13:08
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Услугу по оформлению разрешений на капитальное строительство усилили сервисами предпроверки на региональном портале Подмосковья, это позволит сократить количество отказов в предоставлении услуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области."Услуга по оформлению разрешений на капитальное строительство востребована среди представителей бизнеса. Так, с начала года ею воспользовались более 3 тысяч раз. Теперь к услуге подключили сервисы предпроверки, которые по кадастровому номеру и УИН проверят участок по ряду параметров", - сказала министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.Она отметила, что сервис позволит сократить количество отказов в предоставлении услуги.Перед возведением или реконструкцией объектов капитального строительства необходимо получить разрешение. Чтобы оформить его, можно воспользоваться онлайн-услугой "Разрешение на строительство объектов капитального строительства" на региональном портале.Услугу оптимизировали и дополнили сервисами предпроверки. При подаче заявления нужно ввести кадастровый номер участка и УИН объектов бюджетного строительства. Услуга предоставляется бесплатно, срок оказания – 5 рабочих дней.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Услугу для застройщиков на регпортале усилили предпроверкой в Подмосковье

© iStock.com / DeklofenakАрхитектор работает над проектом
Архитектор работает над проектом - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© iStock.com / Deklofenak
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Услугу по оформлению разрешений на капитальное строительство усилили сервисами предпроверки на региональном портале Подмосковья, это позволит сократить количество отказов в предоставлении услуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«
"Услуга по оформлению разрешений на капитальное строительство востребована среди представителей бизнеса. Так, с начала года ею воспользовались более 3 тысяч раз. Теперь к услуге подключили сервисы предпроверки, которые по кадастровому номеру и УИН проверят участок по ряду параметров", - сказала министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что сервис позволит сократить количество отказов в предоставлении услуги.
Перед возведением или реконструкцией объектов капитального строительства необходимо получить разрешение. Чтобы оформить его, можно воспользоваться онлайн-услугой "Разрешение на строительство объектов капитального строительства" на региональном портале.
Услугу оптимизировали и дополнили сервисами предпроверки. При подаче заявления нужно ввести кадастровый номер участка и УИН объектов бюджетного строительства. Услуга предоставляется бесплатно, срок оказания – 5 рабочих дней.
Земляные работы - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
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