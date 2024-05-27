https://ria.ru/20240527/ukraina-1948626283.html
У НАТО долгие сроки принятия решений по Украине, заявили в Италии
У НАТО долгие сроки принятия решений по Украине, заявили в Италии - РИА Новости, 27.05.2024
У НАТО долгие сроки принятия решений по Украине, заявили в Италии
У НАТО "сюрреалистически" долгие сроки принятия решений по Украине из-за бюрократических процедур, заявил глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T13:39
2024-05-27T13:39
2024-05-27T13:39
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РИМ, 27 мая – РИА Новости. У НАТО "сюрреалистически" долгие сроки принятия решений по Украине из-за бюрократических процедур, заявил глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто. "Никто не ищет общего видения, и мы установили сюрреалистический график для принятия общих решений", - заявил он в эфире телеканала Sky TG24. "НАТО решает, когда она собирается, раз в шесть месяцев, раз в год, имея бюрократические процедуры подготовки решений. Есть шерпы, которые готовят саммит в Вашингтоне, они работают над этим полгода, они находятся среди друг друга. Никто из лидеров, возможно, не следил за их работой, и они следят за ней только последние три-четыре дня, перед поездкой в Вашингтон. А затем НАТО в Вашингтоне решает вопросы, которые, возможно, начались четырьмя месяцами ранее, а тем временем мир изменился. То же самое касается и Европы", - сказал Крозетто.
https://ria.ru/20240310/italiya-1932130198.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вашингтон (штат), украина, гуидо крозетто, нато, министерство обороны италии
В мире, Вашингтон (штат), Украина, Гуидо Крозетто, НАТО, Министерство обороны Италии
У НАТО долгие сроки принятия решений по Украине, заявили в Италии
Крозетто: у НАТО "сюрреалистически" долгие сроки принятия решений по Украине