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США пока не дали зеленый свет планам НАТО по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 27.05.2024
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12:50 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/ukraina-1948607526.html
США пока не дали зеленый свет планам НАТО по Украине, пишут СМИ
США пока не дали зеленый свет планам НАТО по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 27.05.2024
США пока не дали зеленый свет планам НАТО по Украине, пишут СМИ
В странах НАТО обсуждаются различные варианты задействования сил стран-членов на Украине, однако США пока не дали зеленый свет этим инициативам, сообщило в... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T12:50
2024-05-27T12:50
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сша
олаф шольц
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В странах НАТО обсуждаются различные варианты задействования сил стран-членов на Украине, однако США пока не дали зеленый свет этим инициативам, сообщило в понедельник немецкое издание Bild. "Пока ничего не решено, но: сейчас обсуждается обучение украинских военнослужащих инструкторами НАТО на украинской земле, перемещение логистических цепочек поставок оружия и боеприпасов в Украину, а также защита воздушного пространства западной Украины средствами ПВО НАТО", - пишет Bild. Как пишет издание, в настоящее время ряд стран альянса - в частности, Великобритания, Канада и Эстония - обсуждают вариант обеспечения поставок оружия и боеприпасов не только как сейчас до границ Украины, но и вглубь ее территории, ближе к линии боевого соприкосновения. Также источники сообщили Bild, что Польша могла бы работать над созданием коалиции западных стран для обеспечения ПВО западной Украины - но пока этого не происходит. "Проблема со всеми планами стран-членов НАТО относительно Украины: им нужен зеленый свет от США, а его в настоящее время не существует", - пишет Bild. Кроме того, указывается и скептическая позиция относительно подобных планов канцлера ФРГ Олафа Шольца, который совсем недавно высказался против обеспечения ПВО Украины силами и средствами стран альянса. "Поэтому восточноевропейские политики опасаются, что офис канцлера Германии оказывает давление на Белый дом, чтобы тот не согласился ни на одно из предложений стран восточного фланга НАТО о более прямой поддержке Украины", - добавляет Bild. На прошлой неделе министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что на Западе всерьез не обсуждают возможность сбивать на Украиной российские ракеты и БПЛА. Официальный представитель кабмина Штеффен Хебештрайт в мае сказал, в свою очередь, что Германия, как и прежде, не поддерживает идею введения бесполетной зоны над Украиной. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240315/koali-1933336264.html
https://ria.ru/20240209/postavki-1926495268.html
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украина, германия, сша, олаф шольц, борис писториус, сергей лавров, нато, в мире
Украина, Германия, США, Олаф Шольц, Борис Писториус, Сергей Лавров, НАТО, В мире
США пока не дали зеленый свет планам НАТО по Украине, пишут СМИ

Bild: в НАТО обсуждают варианты задействования сил членов альянса на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В странах НАТО обсуждаются различные варианты задействования сил стран-членов на Украине, однако США пока не дали зеленый свет этим инициативам, сообщило в понедельник немецкое издание Bild.
"Пока ничего не решено, но: сейчас обсуждается обучение украинских военнослужащих инструкторами НАТО на украинской земле, перемещение логистических цепочек поставок оружия и боеприпасов в Украину, а также защита воздушного пространства западной Украины средствами ПВО НАТО", - пишет Bild.
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Как пишет издание, в настоящее время ряд стран альянса - в частности, Великобритания, Канада и Эстония - обсуждают вариант обеспечения поставок оружия и боеприпасов не только как сейчас до границ Украины, но и вглубь ее территории, ближе к линии боевого соприкосновения. Также источники сообщили Bild, что Польша могла бы работать над созданием коалиции западных стран для обеспечения ПВО западной Украины - но пока этого не происходит.
"Проблема со всеми планами стран-членов НАТО относительно Украины: им нужен зеленый свет от США, а его в настоящее время не существует", - пишет Bild.
Кроме того, указывается и скептическая позиция относительно подобных планов канцлера ФРГ Олафа Шольца, который совсем недавно высказался против обеспечения ПВО Украины силами и средствами стран альянса.
"Поэтому восточноевропейские политики опасаются, что офис канцлера Германии оказывает давление на Белый дом, чтобы тот не согласился ни на одно из предложений стран восточного фланга НАТО о более прямой поддержке Украины", - добавляет Bild.
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На прошлой неделе министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что на Западе всерьез не обсуждают возможность сбивать на Украиной российские ракеты и БПЛА. Официальный представитель кабмина Штеффен Хебештрайт в мае сказал, в свою очередь, что Германия, как и прежде, не поддерживает идею введения бесполетной зоны над Украиной.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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