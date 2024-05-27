https://ria.ru/20240527/uklonisty-1948571280.html

Спасатель рассказал, на что готовы пойти украинские уклонисты

Спасатель рассказал, на что готовы пойти украинские уклонисты - РИА Новости, 27.05.2024

Спасатель рассказал, на что готовы пойти украинские уклонисты

Украинские уклонисты, пытающиеся нелегально пересечь границу с Румынией через горы, готовы погибнуть в горах, лишь бы не вступать в ряды ВСУ, заявил глава... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T11:27

2024-05-27T11:27

2024-05-27T11:27

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Украинские уклонисты, пытающиеся нелегально пересечь границу с Румынией через горы, готовы погибнуть в горах, лишь бы не вступать в ряды ВСУ, заявил глава горноспасателей в румынском уезде Марамуреш Дан Бенга агентству Франс Пресс. Ранее главный инспектор территориального инспектората пограничной полиции Сигету-Мармацией Флорин Коман сообщал, что более девяти тысяч украинских граждан нелегально въехали в Румынию за последние два года через границу на севере страны. "Многие из них говорят, что они готовы скорее погибнуть в горах, чем на войне", - заявил Бенга. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20240527/tac-1948550820.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, румыния, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины