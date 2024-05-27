Спасатель рассказал, на что готовы пойти украинские уклонисты
Спасатель: украинские уклонисты готовы погибнуть в горах, чтобы не идти на войну
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Украинские уклонисты, пытающиеся нелегально пересечь границу с Румынией через горы, готовы погибнуть в горах, лишь бы не вступать в ряды ВСУ, заявил глава горноспасателей в румынском уезде Марамуреш Дан Бенга агентству Франс Пресс.
Ранее главный инспектор территориального инспектората пограничной полиции Сигету-Мармацией Флорин Коман сообщал, что более девяти тысяч украинских граждан нелегально въехали в Румынию за последние два года через границу на севере страны.
"Многие из них говорят, что они готовы скорее погибнуть в горах, чем на войне", - заявил Бенга.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.