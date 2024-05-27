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Спасатель рассказал, на что готовы пойти украинские уклонисты - РИА Новости, 27.05.2024
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11:27 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/uklonisty-1948571280.html
Спасатель рассказал, на что готовы пойти украинские уклонисты
Спасатель рассказал, на что готовы пойти украинские уклонисты - РИА Новости, 27.05.2024
Спасатель рассказал, на что готовы пойти украинские уклонисты
Украинские уклонисты, пытающиеся нелегально пересечь границу с Румынией через горы, готовы погибнуть в горах, лишь бы не вступать в ряды ВСУ, заявил глава... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T11:27
2024-05-27T11:27
в мире
румыния
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Украинские уклонисты, пытающиеся нелегально пересечь границу с Румынией через горы, готовы погибнуть в горах, лишь бы не вступать в ряды ВСУ, заявил глава горноспасателей в румынском уезде Марамуреш Дан Бенга агентству Франс Пресс. Ранее главный инспектор территориального инспектората пограничной полиции Сигету-Мармацией Флорин Коман сообщал, что более девяти тысяч украинских граждан нелегально въехали в Румынию за последние два года через границу на севере страны. "Многие из них говорят, что они готовы скорее погибнуть в горах, чем на войне", - заявил Бенга. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20240527/tac-1948550820.html
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в мире, румыния, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Румыния, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Спасатель рассказал, на что готовы пойти украинские уклонисты

Спасатель: украинские уклонисты готовы погибнуть в горах, чтобы не идти на войну

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Украинские уклонисты, пытающиеся нелегально пересечь границу с Румынией через горы, готовы погибнуть в горах, лишь бы не вступать в ряды ВСУ, заявил глава горноспасателей в румынском уезде Марамуреш Дан Бенга агентству Франс Пресс.
Ранее главный инспектор территориального инспектората пограничной полиции Сигету-Мармацией Флорин Коман сообщал, что более девяти тысяч украинских граждан нелегально въехали в Румынию за последние два года через границу на севере страны.
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"Многие из них говорят, что они готовы скорее погибнуть в горах, чем на войне", - заявил Бенга.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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В миреРумынияУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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