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Жителей Вашингтона и его окрестностей предупредили об угрозе торнадо - РИА Новости, 27.05.2024
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23:30 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/ugroza-1948794999.html
Жителей Вашингтона и его окрестностей предупредили об угрозе торнадо
Жителей Вашингтона и его окрестностей предупредили об угрозе торнадо - РИА Новости, 27.05.2024
Жителей Вашингтона и его окрестностей предупредили об угрозе торнадо
Жители американской столицы Вашингтона и его окрестностей в понедельник получили предупреждение об угрозе торнадо в связи со значительным ухудшением погодных... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T23:30
2024-05-27T23:30
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ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. Жители американской столицы Вашингтона и его окрестностей в понедельник получили предупреждение об угрозе торнадо в связи со значительным ухудшением погодных условий. Как передает корреспондент РИА Новости, на телефоны жителей Вашингтона и соседних с ним районов штатов Мэриленд и Виргиния поступило предупреждение о том, что в понедельник для указанной территории выпущено "уведомление о торнадо". Риск его появления, как указывается в сообщении, сохраняется до 23.00 по местному времени (06.00 мск во вторник). Согласно данным сайта Национальной метеорологической службы США, угроза возникновения торнадо в столичном регионе США оценивается как умеренная. В понедельник телеканал CNN сообщал, что более 110 миллионов человек в США находятся под угрозой значительного ухудшения погодных условий в понедельник, а число погибших от ураганов и торнадо достигло 21. Ранее глава Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) страны Рик Спинрад заявил о том, что США в этом году могут столкнуться с наибольшим числом ураганов и штормов за всю историю наблюдений. В частности, NOAA ожидает от 17 до 26 штормов, которым будут даны названия с максимальной скоростью не менее 39 миль в час (62,7 км/ч), от 8 до 13 ураганов и 4-7 сильных ураганов от третьей до пятой категории.
https://ria.ru/20240304/smerch-1930904575.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), мэриленд
В мире, США, Вашингтон (штат), Мэриленд
Жителей Вашингтона и его окрестностей предупредили об угрозе торнадо

Жители Вашингтона и его окрестностей получили предупреждение об угрозе торнадо

© Fotolia / DanТорнадо в США
Торнадо в США - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© Fotolia / Dan
Торнадо в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. Жители американской столицы Вашингтона и его окрестностей в понедельник получили предупреждение об угрозе торнадо в связи со значительным ухудшением погодных условий.
Как передает корреспондент РИА Новости, на телефоны жителей Вашингтона и соседних с ним районов штатов Мэриленд и Виргиния поступило предупреждение о том, что в понедельник для указанной территории выпущено "уведомление о торнадо". Риск его появления, как указывается в сообщении, сохраняется до 23.00 по местному времени (06.00 мск во вторник).
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Согласно данным сайта Национальной метеорологической службы США, угроза возникновения торнадо в столичном регионе США оценивается как умеренная.
В понедельник телеканал CNN сообщал, что более 110 миллионов человек в США находятся под угрозой значительного ухудшения погодных условий в понедельник, а число погибших от ураганов и торнадо достигло 21.
Ранее глава Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) страны Рик Спинрад заявил о том, что США в этом году могут столкнуться с наибольшим числом ураганов и штормов за всю историю наблюдений. В частности, NOAA ожидает от 17 до 26 штормов, которым будут даны названия с максимальной скоростью не менее 39 миль в час (62,7 км/ч), от 8 до 13 ураганов и 4-7 сильных ураганов от третьей до пятой категории.
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