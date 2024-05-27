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Хинштейн просит ФАС и Генпрокуратуру заблокировать продажу акций "Уфанета"
Хинштейн просит ФАС и Генпрокуратуру заблокировать продажу акций "Уфанета" - РИА Новости, 27.05.2024
Хинштейн просит ФАС и Генпрокуратуру заблокировать продажу акций "Уфанета"
Глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн, просит ФАС и Генпрокуратуру взыскать в пользу государства акции основных акционеров "Уфанет" Марата... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T15:27
2024-05-27T15:27
2024-05-27T15:27
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн, просит ФАС и Генпрокуратуру взыскать в пользу государства акции основных акционеров "Уфанет" Марата Ахметшина и Марата Фаттахова и заблокировать продажу их пакета акций в компании. По словам депутата, АО "Уфанет" осуществляет деятельность в области связи на базе проводных технологий и имеет лицензии ФСБ и ФСТЭК России в сфере шифрования, криптографии, защиты информации, что делает его хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для РФ. В обращении, которое имеется в распоряжении РИА Новости, Хинштейн отмечает, что основными акционерами предприятия являются Марат Ахметшин и Марат Фаттахов, "имеющие двойное гражданство недружественных государств и постоянно проживающие за рубежом". По словам депутата, Ахметшину и Фаттахову принадлежат более 50% контрольного пакета акций. Хинштейн подчеркнул, что Ахметшин на своих страницах в соцсетях публично распространяет заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан. "Имеется достаточно оснований полагать, что Ахметшин М.М. и Фаттахов М.Ф. намерены продать контрольный пакет акций АО "Уфанет"… данная сделка повлечет негативные последствия для публичных органов власти Российской Федерации, а также может нанести существенный ущерб правам и законным интересов граждан Российской Федерации", - считает депутат. Парламентарий добавил, что также не были представлены в уполномоченный орган соответствующие документы о приобретении иностранного гражданства. "Прошу Вас применить последствия несоблюдения указанных требований, признать совершенную с нарушением требований сделку по продаже акций АО "Уфанет" ничтожной и совместно с Генеральной прокуратурой РФ рассмотреть вопрос об обращении взыскания в доход Российской Федерации акций указанных лиц", - заключил депутат.
https://ria.ru/20240213/zavody-1926996146.html
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жилье, россия, александр хинштейн
Жилье, Россия, Александр Хинштейн
Хинштейн просит ФАС и Генпрокуратуру заблокировать продажу акций "Уфанета"
Хинштейн просит изъять акции основных акционеров "Уфанет" в пользу государства
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн, просит ФАС и Генпрокуратуру взыскать в пользу государства акции основных акционеров "Уфанет" Марата Ахметшина и Марата Фаттахова и заблокировать продажу их пакета акций в компании.
По словам депутата, АО "Уфанет" осуществляет деятельность в области связи на базе проводных технологий и имеет лицензии ФСБ и ФСТЭК России в сфере шифрования, криптографии, защиты информации, что делает его хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для РФ. В обращении, которое имеется в распоряжении РИА Новости, Хинштейн отмечает, что основными акционерами предприятия являются Марат Ахметшин и Марат Фаттахов, "имеющие двойное гражданство недружественных государств и постоянно проживающие за рубежом". По словам депутата, Ахметшину и Фаттахову принадлежат более 50% контрольного пакета акций.
Хинштейн подчеркнул, что Ахметшин на своих страницах в соцсетях публично распространяет заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил РФ
в целях защиты интересов РФ и ее граждан.
"Имеется достаточно оснований полагать, что Ахметшин М.М. и Фаттахов М.Ф. намерены продать контрольный пакет акций АО "Уфанет"… данная сделка повлечет негативные последствия для публичных органов власти Российской Федерации, а также может нанести существенный ущерб правам и законным интересов граждан Российской Федерации", - считает депутат.
Парламентарий добавил, что также не были представлены в уполномоченный орган соответствующие документы о приобретении иностранного гражданства.
"Прошу Вас применить последствия несоблюдения указанных требований, признать совершенную с нарушением требований сделку по продаже акций АО "Уфанет" ничтожной и совместно с Генеральной прокуратурой РФ рассмотреть вопрос об обращении взыскания в доход Российской Федерации акций указанных лиц", - заключил депутат.