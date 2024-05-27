https://ria.ru/20240527/ufanet-1948665944.html

Хинштейн просит ФАС и Генпрокуратуру заблокировать продажу акций "Уфанета"

Хинштейн просит ФАС и Генпрокуратуру заблокировать продажу акций "Уфанета" - РИА Новости, 27.05.2024

Хинштейн просит ФАС и Генпрокуратуру заблокировать продажу акций "Уфанета"

Глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн, просит ФАС и Генпрокуратуру взыскать в пользу государства акции основных акционеров "Уфанет" Марата... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T15:27

2024-05-27T15:27

2024-05-27T15:27

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александр хинштейн

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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн, просит ФАС и Генпрокуратуру взыскать в пользу государства акции основных акционеров "Уфанет" Марата Ахметшина и Марата Фаттахова и заблокировать продажу их пакета акций в компании. По словам депутата, АО "Уфанет" осуществляет деятельность в области связи на базе проводных технологий и имеет лицензии ФСБ и ФСТЭК России в сфере шифрования, криптографии, защиты информации, что делает его хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для РФ. В обращении, которое имеется в распоряжении РИА Новости, Хинштейн отмечает, что основными акционерами предприятия являются Марат Ахметшин и Марат Фаттахов, "имеющие двойное гражданство недружественных государств и постоянно проживающие за рубежом". По словам депутата, Ахметшину и Фаттахову принадлежат более 50% контрольного пакета акций. Хинштейн подчеркнул, что Ахметшин на своих страницах в соцсетях публично распространяет заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан. "Имеется достаточно оснований полагать, что Ахметшин М.М. и Фаттахов М.Ф. намерены продать контрольный пакет акций АО "Уфанет"… данная сделка повлечет негативные последствия для публичных органов власти Российской Федерации, а также может нанести существенный ущерб правам и законным интересов граждан Российской Федерации", - считает депутат. Парламентарий добавил, что также не были представлены в уполномоченный орган соответствующие документы о приобретении иностранного гражданства. "Прошу Вас применить последствия несоблюдения указанных требований, признать совершенную с нарушением требований сделку по продаже акций АО "Уфанет" ничтожной и совместно с Генеральной прокуратурой РФ рассмотреть вопрос об обращении взыскания в доход Российской Федерации акций указанных лиц", - заключил депутат.

https://ria.ru/20240213/zavody-1926996146.html

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жилье, россия, александр хинштейн