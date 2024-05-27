https://ria.ru/20240527/udary-1948551862.html
ВСУ нанесли 36 артиллерийских ударов по населенным пунктам под Херсоном
ВСУ нанесли 36 артиллерийских ударов по населенным пунктам под Херсоном - РИА Новости, 27.05.2024
ВСУ нанесли 36 артиллерийских ударов по населенным пунктам под Херсоном
Украинская армия за сутки нанесла 36 артиллерийских ударов по 9 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T10:41
2024-05-27T10:41
2024-05-27T10:41
днепр (город)
херсонская область
новая каховка
вооруженные силы украины
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 27 мая - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 36 артиллерийских ударов по 9 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 18 ударов из ствольной артиллерии. Еще 18 ударов было произведено ВСУ ночью. Под огнем оказались 9 населенных пунктов левобережья Херсонской области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Солонцы, Подстепное, Днепряны, Райское, Новая Каховка, Каховка, Плодовое, Цукуры, Каиры.
https://ria.ru/20240527/tac-1948550820.html
днепр (город)
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепр (город), херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины, происшествия
Днепр (город), Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ нанесли 36 артиллерийских ударов по населенным пунктам под Херсоном
ВСУ нанесли 36 артиллерийских ударов по левобережью Днепра в Херсонской области