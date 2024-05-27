https://ria.ru/20240527/udar-1948594355.html

"Это нормально": в Германии выступили с опасным планом против России

"Это нормально": в Германии выступили с опасным планом против России - РИА Новости, 27.05.2024

"Это нормально": в Германии выступили с опасным планом против России

Союзники Киева должны разрешить Украине наносить удары по целям на территории России западным оружием, заявил депутат немецкого парламента от оппозиционного... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T12:16

2024-05-27T12:16

2024-05-27T12:16

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Союзники Киева должны разрешить Украине наносить удары по целям на территории России западным оружием, заявил депутат немецкого парламента от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер в интервью каналу Welt."Это совершенно нормально для мировой практики", — утверждает он.Кизеветтер также предложил направить на Украину западный контингент, который будет помогать ВСУ с "логистикой, медицинскими услугами и разминированием", однако не будет участвовать в военных столкновениях. Кроме того, добавил он, коалиция желающих западных стран могла бы обеспечивать противовоздушную оборону на западе Украины. Он считает, что подобные меры не противоречат международному праву.В мае газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что несколько немецких парламентариев поддержали идею применять западные зенитные комплексы с территории стран НАТО для противодействия российским ракетам над Украиной.Как ранее заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, европейцы видят, что ситуация стремительно меняется и чревата для Украины полным обвалом, поэтому они сознательно нагнетают напряженность.

https://ria.ru/20240527/zapad-1948542981.html

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в мире, украина, россия, германия, дмитрий песков, хдс/хсс, welt, вооруженные силы украины