https://ria.ru/20240527/uchenie-1948699799.html

Белоруссия и Россия проведут совместное летно-тактическое учение

Белоруссия и Россия проведут совместное летно-тактическое учение - РИА Новости, 27.05.2024

Белоруссия и Россия проведут совместное летно-тактическое учение

Минобороны Белоруссии сообщило в своем Telegram-канале, что с 27 по 31 мая проводится совместное летно-тактическое учение с силами и средствами ВВС и войск ПВО... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T16:51

2024-05-27T16:51

2024-05-27T16:51

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белоруссия

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МИНСК, 27 мая – РИА Новости. Минобороны Белоруссии сообщило в своем Telegram-канале, что с 27 по 31 мая проводится совместное летно-тактическое учение с силами и средствами ВВС и войск ПВО вооруженных сил Белоруссии и ВКС вооруженных сил РФ. "В период с 27 по 31 мая в рамках совершенствования единой региональной системы ПВО Республики Беларусь и Российской Федерации и в интересах повышения взаимодействия и выучки органов управления и летного состава… проводится совместное летно-тактическое учение с силами и средствами ВВС и войск ПВО ВС РБ и ВКС ВС РФ", - говорится в сообщении министерства. Отмечается, что к учению привлекаются авиационные воинские части, подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск вооруженных сил Белоруссии, экипажи разведывательной, истребительной и армейской авиации ВКС РФ. "В ходе учения будут отработаны вопросы управления разнородными силами авиации, а также организации взаимодействия при выполнении ими учебно-боевых задач", - подчеркивается в сообщении. Отмечается, что основные усилия в ходе учения направлены на решение задач по прикрытию государственных и военных объектов от ударов средств воздушного нападения. Кроме того, на авиационных полигонах экипажам предстоит практически отработать ряд вопросов в интересах прикрытия подразделений сухопутных войск.

https://ria.ru/20240524/putin-1948203033.html

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безопасность, белоруссия, россия, вооруженные силы рф