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В Подмосковье мужчину обвинили в том, что он специально задавил девушку - РИА Новости, 27.05.2024
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11:13 27.05.2024 (обновлено: 11:20 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/ubiystvo-1948563026.html
В Подмосковье мужчину обвинили в том, что он специально задавил девушку
В Подмосковье мужчину обвинили в том, что он специально задавил девушку - РИА Новости, 27.05.2024
В Подмосковье мужчину обвинили в том, что он специально задавил девушку
Мужчина переехал девушку на машине у кафе на Минском шоссе после того, как та решила расстаться с ним, возбуждено дело об убийстве, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T11:13
2024-05-27T11:20
происшествия
россия
можайск
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Мужчина переехал девушку на машине у кафе на Минском шоссе после того, как та решила расстаться с ним, возбуждено дело об убийстве, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ. "Следователем по Можайску ГСУ СК России по Московской области мужчине предъявлено обвинение в убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным следствия, 26 мая обвиняемый, находясь за рулем Skoda Octavia неподалеку от кафе, расположенного на Минском шоссе, умышленно наехал на сожительницу, после чего продолжил движение, пока автомобиль не столкнулся с деревянным строением. В результате женщина скончалась в больнице от множественных переломов. По предварительным данным, причиной стала ссора из-за желания девушки расстаться. Проведен осмотр места происшествия и автомобиля, допрошены свидетели, назначены экспертизы. В ближайшее время следствие будет просить об аресте обвиняемого.
https://ria.ru/20240527/lechenie-1948560647.html
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россия
можайск
московская область (подмосковье)
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происшествия, россия, можайск, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Можайск, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье мужчину обвинили в том, что он специально задавил девушку

В Подмосковье мужчину обвинили в убийстве девушки из-за решения расстаться

© Фото : ГСУ СК России по Московской области/TelegramМесто происшествия, где мужчина переехал девушку на машине у кафе на Минском шоссе
Место происшествия, где мужчина переехал девушку на машине у кафе на Минском шоссе - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© Фото : ГСУ СК России по Московской области/Telegram
Место происшествия, где мужчина переехал девушку на машине у кафе на Минском шоссе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Мужчина переехал девушку на машине у кафе на Минском шоссе после того, как та решила расстаться с ним, возбуждено дело об убийстве, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ.
"Следователем по Можайску ГСУ СК России по Московской области мужчине предъявлено обвинение в убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, 26 мая обвиняемый, находясь за рулем Skoda Octavia неподалеку от кафе, расположенного на Минском шоссе, умышленно наехал на сожительницу, после чего продолжил движение, пока автомобиль не столкнулся с деревянным строением. В результате женщина скончалась в больнице от множественных переломов.
По предварительным данным, причиной стала ссора из-за желания девушки расстаться.
Проведен осмотр места происшествия и автомобиля, допрошены свидетели, назначены экспертизы. В ближайшее время следствие будет просить об аресте обвиняемого.
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ПроисшествияРоссияМожайскМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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