https://ria.ru/20240527/ubiystvo-1948563026.html
В Подмосковье мужчину обвинили в том, что он специально задавил девушку
В Подмосковье мужчину обвинили в том, что он специально задавил девушку - РИА Новости, 27.05.2024
В Подмосковье мужчину обвинили в том, что он специально задавил девушку
Мужчина переехал девушку на машине у кафе на Минском шоссе после того, как та решила расстаться с ним, возбуждено дело об убийстве, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T11:13
2024-05-27T11:13
2024-05-27T11:20
происшествия
россия
можайск
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948566466_0:97:861:581_1920x0_80_0_0_70e8c4ecbaabeae666d381cad4d95580.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Мужчина переехал девушку на машине у кафе на Минском шоссе после того, как та решила расстаться с ним, возбуждено дело об убийстве, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ. "Следователем по Можайску ГСУ СК России по Московской области мужчине предъявлено обвинение в убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным следствия, 26 мая обвиняемый, находясь за рулем Skoda Octavia неподалеку от кафе, расположенного на Минском шоссе, умышленно наехал на сожительницу, после чего продолжил движение, пока автомобиль не столкнулся с деревянным строением. В результате женщина скончалась в больнице от множественных переломов. По предварительным данным, причиной стала ссора из-за желания девушки расстаться. Проведен осмотр места происшествия и автомобиля, допрошены свидетели, назначены экспертизы. В ближайшее время следствие будет просить об аресте обвиняемого.
https://ria.ru/20240527/lechenie-1948560647.html
https://ria.ru/20240521/proisshestviya-1947401084.html
россия
можайск
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948566466_0:59:861:705_1920x0_80_0_0_cb055257406a4c29d99dabe9177ae285.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, можайск, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Можайск, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье мужчину обвинили в том, что он специально задавил девушку
В Подмосковье мужчину обвинили в убийстве девушки из-за решения расстаться