https://ria.ru/20240527/ubiystvo-1948563026.html

В Подмосковье мужчину обвинили в том, что он специально задавил девушку

В Подмосковье мужчину обвинили в том, что он специально задавил девушку - РИА Новости, 27.05.2024

В Подмосковье мужчину обвинили в том, что он специально задавил девушку

Мужчина переехал девушку на машине у кафе на Минском шоссе после того, как та решила расстаться с ним, возбуждено дело об убийстве, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T11:13

2024-05-27T11:13

2024-05-27T11:20

происшествия

россия

можайск

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Мужчина переехал девушку на машине у кафе на Минском шоссе после того, как та решила расстаться с ним, возбуждено дело об убийстве, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ. "Следователем по Можайску ГСУ СК России по Московской области мужчине предъявлено обвинение в убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным следствия, 26 мая обвиняемый, находясь за рулем Skoda Octavia неподалеку от кафе, расположенного на Минском шоссе, умышленно наехал на сожительницу, после чего продолжил движение, пока автомобиль не столкнулся с деревянным строением. В результате женщина скончалась в больнице от множественных переломов. По предварительным данным, причиной стала ссора из-за желания девушки расстаться. Проведен осмотр места происшествия и автомобиля, допрошены свидетели, назначены экспертизы. В ближайшее время следствие будет просить об аресте обвиняемого.

https://ria.ru/20240527/lechenie-1948560647.html

https://ria.ru/20240521/proisshestviya-1947401084.html

россия

можайск

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, можайск, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)