https://ria.ru/20240527/turtsiya-1948743389.html
В Турции оправдали сирийца, подозреваемого в убийстве россиянки
В Турции оправдали сирийца, подозреваемого в убийстве россиянки - РИА Новости, 27.05.2024
В Турции оправдали сирийца, подозреваемого в убийстве россиянки
Суд в турецком городе Эрзурум оправдал за недостатком улик гражданина Сирии Мохаммада Арнабе, подозреваемого в убийстве гражданки России Анастасии Емельяновой,... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T18:50
2024-05-27T18:50
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СТАМБУЛ, 27 мая - РИА Новости. Суд в турецком городе Эрзурум оправдал за недостатком улик гражданина Сирии Мохаммада Арнабе, подозреваемого в убийстве гражданки России Анастасии Емельяновой, сообщает агентство DHA. Инцидент произошел в сентябре 2023 года. По данным СМИ, 32-летняя Анастасия Емельянова за 8 месяцев до гибели познакомилась через соцсети с 29-летним гражданином Сирии Арнабе, подрабатывавшим баристой в кофейне. Емельянова скончалась после нанесенных ей ножевых ранений. В ночь убийства Арнабе обратился за помощью к соседям Емельяновой, те вызвали полицию и скорую помощь. Прибывшие на место врачи констатировали смерть Емельяновой от кровопотери. Арнабе на допросе сначала утверждал, что Емельянова из-за возникшего между ними скандала порезала ногу стеклянным журнальным столиком, но потом признал свою вину и рассказал, что нанес ей ранения куском стекла, сообщали СМИ в прошлом году. Как следует из статьи агентства, на последнем заседании суда в понедельник Арнабе не признал вину и заявил, что обнаружил Емельянову лежащей на полу лицом вниз, когда пришел домой с работы около 01.35. По его словам, он проверил пульс женщины, сделал ей массаж сердца, а затем вызвал соседей. "Коллегия судей на заседании в понедельник решила оправдать за недостатком улик Арнабе, которому грозило пожизненное заключение по обвинению в умышленном убийстве. Его отпустили на свободу в зале суда", - пишет агентство. При этом судьи успели вынести обвинения гражданам, опубликовавшим в соцсетях фотографии с предыдущего заседания суда. Адвокат стороны обвинения Бегюм Осма заявила агентству, что решение суда оказалось неожиданным, и высказала мнение, что речь идет о "маскулинном" суде. "Обвиняемый с самого начала выступал с тремя различными версиями произошедшего, каждый раз он делал заявления, цель которых - спасти его от уголовной ответственности", - заявила Осма. По ее словам, лишь к последнему судебному заседанию среди документов внезапно появились файлы, подтверждающие, что Арнабе искал авиабилет, однако его адвокаты утверждали, что речь шла о рейсе Стамбул-Эрзурум. По данным газеты Duvar, суд рассмотрел и данные со смарт-часов Емельяновой, но они оказались бесполезны: после того, как часы показали остановку пульса в 17.11, между Емельяновой и Арнабе был зафиксирован разговор, запись также имеется у следствия.
https://ria.ru/20240404/vymogatelstvo-1937868465.html
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сирия, эрзурум, россия, турция, в мире, происшествия
Сирия, Эрзурум, Россия, Турция, В мире, Происшествия
В Турции оправдали сирийца, подозреваемого в убийстве россиянки
DHA: в Турции оправдали сирийца, подозреваемого в убийстве россиянки Емельяновой
СТАМБУЛ, 27 мая - РИА Новости.
Суд в турецком городе Эрзурум оправдал за недостатком улик гражданина Сирии Мохаммада Арнабе, подозреваемого в убийстве гражданки России Анастасии Емельяновой, сообщает агентство DHA
.
Инцидент произошел в сентябре 2023 года. По данным СМИ, 32-летняя Анастасия Емельянова за 8 месяцев до гибели познакомилась через соцсети с 29-летним гражданином Сирии Арнабе, подрабатывавшим баристой в кофейне.
Емельянова скончалась после нанесенных ей ножевых ранений. В ночь убийства Арнабе обратился за помощью к соседям Емельяновой, те вызвали полицию и скорую помощь. Прибывшие на место врачи констатировали смерть Емельяновой от кровопотери.
Арнабе на допросе сначала утверждал, что Емельянова из-за возникшего между ними скандала порезала ногу стеклянным журнальным столиком, но потом признал свою вину и рассказал, что нанес ей ранения куском стекла, сообщали СМИ в прошлом году.
Как следует из статьи агентства, на последнем заседании суда в понедельник Арнабе не признал вину и заявил, что обнаружил Емельянову лежащей на полу лицом вниз, когда пришел домой с работы около 01.35. По его словам, он проверил пульс женщины, сделал ей массаж сердца, а затем вызвал соседей.
"Коллегия судей на заседании в понедельник решила оправдать за недостатком улик Арнабе, которому грозило пожизненное заключение по обвинению в умышленном убийстве. Его отпустили на свободу в зале суда", - пишет агентство.
При этом судьи успели вынести обвинения гражданам, опубликовавшим в соцсетях фотографии с предыдущего заседания суда.
Адвокат стороны обвинения Бегюм Осма заявила агентству, что решение суда оказалось неожиданным, и высказала мнение, что речь идет о "маскулинном" суде.
"Обвиняемый с самого начала выступал с тремя различными версиями произошедшего, каждый раз он делал заявления, цель которых - спасти его от уголовной ответственности", - заявила Осма. По ее словам, лишь к последнему судебному заседанию среди документов внезапно появились файлы, подтверждающие, что Арнабе искал авиабилет, однако его адвокаты утверждали, что речь шла о рейсе Стамбул-Эрзурум.
По данным газеты Duvar, суд рассмотрел и данные со смарт-часов Емельяновой, но они оказались бесполезны: после того, как часы показали остановку пульса в 17.11, между Емельяновой и Арнабе был зафиксирован разговор, запись также имеется у следствия.