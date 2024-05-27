https://ria.ru/20240527/turtsiya-1948542666.html

Проблемы с переводами из России повлияли на Турцию, заявил эксперт

Проблемы с переводами из России повлияли на Турцию, заявил эксперт - РИА Новости, 27.05.2024

Проблемы с переводами из России повлияли на Турцию, заявил эксперт

Отсутствие решения проблемы с банковскими переводами из России в Турцию вызвало кризис в машиностроении и ряде других отраслей промышленности страны, заявил РИА РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T09:58

2024-05-27T09:58

2024-05-27T10:11

россия

турция

москва

алексей ерхов

владимир путин

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АНКАРА, 27 мая – РИА Новости. Отсутствие решения проблемы с банковскими переводами из России в Турцию вызвало кризис в машиностроении и ряде других отраслей промышленности страны, заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин. "К сожалению, печально, что вопрос с трансфером до сих пор не решен или не найдены третьи пути, но я думаю, что торговля будет продолжаться каким-то косвенным образом, платежи будут продолжаться. Нет больших проблем в таких секторах, как продукты питания, но есть серьезный кризис в машиностроении и других отраслях промышленности", - заявил собеседник агентства. Ситуация вокруг платежных переводов из РФ в Турцию остается напряженной, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество, заявил ранее РИА Новости посол России в Турции Алексей Ерхов. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240226/turtsiya-1929467358.html

https://ria.ru/20240422/problema-1941411308.html

россия

турция

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, турция, москва, алексей ерхов, владимир путин