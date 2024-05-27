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Проблемы с переводами из России повлияли на Турцию, заявил эксперт - РИА Новости, 27.05.2024
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09:58 27.05.2024 (обновлено: 10:11 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/turtsiya-1948542666.html
Проблемы с переводами из России повлияли на Турцию, заявил эксперт
Проблемы с переводами из России повлияли на Турцию, заявил эксперт - РИА Новости, 27.05.2024
Проблемы с переводами из России повлияли на Турцию, заявил эксперт
Отсутствие решения проблемы с банковскими переводами из России в Турцию вызвало кризис в машиностроении и ряде других отраслей промышленности страны, заявил РИА РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T09:58
2024-05-27T10:11
россия
турция
москва
алексей ерхов
владимир путин
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АНКАРА, 27 мая – РИА Новости. Отсутствие решения проблемы с банковскими переводами из России в Турцию вызвало кризис в машиностроении и ряде других отраслей промышленности страны, заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин. "К сожалению, печально, что вопрос с трансфером до сих пор не решен или не найдены третьи пути, но я думаю, что торговля будет продолжаться каким-то косвенным образом, платежи будут продолжаться. Нет больших проблем в таких секторах, как продукты питания, но есть серьезный кризис в машиностроении и других отраслях промышленности", - заявил собеседник агентства. Ситуация вокруг платежных переводов из РФ в Турцию остается напряженной, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество, заявил ранее РИА Новости посол России в Турции Алексей Ерхов. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240226/turtsiya-1929467358.html
https://ria.ru/20240422/problema-1941411308.html
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россия, турция, москва, алексей ерхов, владимир путин
Россия, Турция, Москва, Алексей Ерхов, Владимир Путин
Проблемы с переводами из России повлияли на Турцию, заявил эксперт

Обозреватель Эрчин: проблемы с переводами из России вызвали кризис в Турции

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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АНКАРА, 27 мая – РИА Новости. Отсутствие решения проблемы с банковскими переводами из России в Турцию вызвало кризис в машиностроении и ряде других отраслей промышленности страны, заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.
"К сожалению, печально, что вопрос с трансфером до сих пор не решен или не найдены третьи пути, но я думаю, что торговля будет продолжаться каким-то косвенным образом, платежи будут продолжаться. Нет больших проблем в таких секторах, как продукты питания, но есть серьезный кризис в машиностроении и других отраслях промышленности", - заявил собеседник агентства.
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В Турции забили тревогу из-за проблем с переводами из России
26 февраля, 09:13
Ситуация вокруг платежных переводов из РФ в Турцию остается напряженной, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество, заявил ранее РИА Новости посол России в Турции Алексей Ерхов. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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22 апреля, 04:11
 
РоссияТурцияМоскваАлексей ЕрховВладимир Путин
 
 
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